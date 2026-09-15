Hạ Ipswich trên sân khách, Arsenal vào vòng 1/8 League Cup khiến đối thủ dừng bước

📊 Xem thống kê chi tiết trận Ipswich 2-4 Arsenal: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Ipswich2 - 4ArsenalKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Ipswich tiếp đón Arsenal.

7'Max Dowman mở tỷ số chớp nhoáng cho Arsenal

Ngay phút 7, Max Dowman đã đưa Arsenal vươn lên dẫn 0-1 sau đường kiến tạo chuẩn xác của Eberechi Eze. Bàn thắng sớm giúp Pháo thủ nắm hoàn toàn quyền chủ động tại Portman Road khi áp đảo đối thủ về thời lượng kiểm soát bóng lẫn số cơ hội dứt điểm.

12'Arsenal làm chủ thế trận sau bàn mở tỷ số

Sớm có lợi thế dẫn trước 0-1, Arsenal chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát bóng tới 59% (so với 41% của Ipswich). Đội khách tạo ra 0-2 cú dứt điểm (trúng đích 0-1), trong khi Ipswich vẫn đang bế tắc và chưa thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm nào hướng về phía khung thành đối phương.

16'Noni Madueke nhân đôi cách biệt cho Arsenal

Phút 16, Noni Madueke ghi bàn nâng tỷ số lên 0-2 cho Arsenal ngay trên sân Portman Road. Lợi thế hai bàn từ rất sớm giúp đội khách hoàn toàn làm chủ thế trận ở vòng 1/16 League Cup.

24'Arsenal làm chủ thế trận sau hai bàn dẫn trước

Sau gần nửa hiệp một, Arsenal thi đấu thong dong và nắm hoàn toàn quyền chủ động với tỷ lệ cầm bóng 45% - 55%. Đội khách tận dụng triệt để cơ hội khi tung ra 2 - 3 cú dứt điểm nhưng đã có 2 lần đưa bóng trúng đích và đều chuyển hóa thành bàn thắng, trong khi Ipswich bế tắc và phải phạm lỗi tới 5 - 3 lần.

34'Kasey McAteer nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 34, cầu thủ Kasey McAteer bên phía Ipswich phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang gặp vô vàn khó khăn khi để Arsenal dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một.

36'Arsenal làm chủ thế trận

Nắm lợi thế dẫn trước 0-2, Arsenal chủ động kiểm soát nhịp độ khi giữ bóng tới 57%. Dù Ipswich nỗ lực tìm kiếm cơ hội với 4 pha dứt điểm, đội chủ nhà vẫn chưa thể tạo ra nguy hiểm thực sự khi chỉ số trúng đích vẫn là 0-2 nghiêng về phía Pháo thủ.

45'Arsenal thay đổi nhân sự hàng thủ cuối hiệp 1

Phút 45', Arsenal thực hiện sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự khi Ezri Konsa được tung vào sân thế chỗ Gabriel dos Santos Magalhães. Với lợi thế dẫn trước 0-2 tại Portman Road, sự thay đổi này có thể nhằm gia cố tuyến dưới và bảo toàn lợi thế trước khi bước vào giờ nghỉ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'Max Dowman nâng tỷ số lên 0-3 cho Arsenal

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, Max Dowman đã lập công để đào sâu cách biệt lên thành 0-3 cho Arsenal ngay trên sân Portman Road. Bàn thắng này giúp Pháo thủ tiếp tục thị uy sức mạnh áp đảo và nắm giữ lợi thế quá lớn trong trận đấu thuộc vòng 1/16 League Cup.

48'Arsenal kiểm soát hoàn toàn thế trận

Bước sang đầu hiệp hai ở phút 48, Arsenal tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời lượng cầm bóng áp đảo 64% so với 36% của Ipswich. Dù đội chủ nhà có 5 lần dứt điểm nhưng chưa một lần trúng đích, trong khi Pháo thủ tỏ ra vượt trội về độ hiệu quả với tỷ số dẫn trước 0-3.

58'Mikel Merino nâng tỷ số lên 0-4 cho Arsenal

Phút 58, nhận đường kiến tạo từ Max Dowman, Mikel Merino dứt điểm chuẩn xác để đào sâu cách biệt lên 0-4 cho Arsenal. Đội khách tiếp tục thể hiện sự vượt trội hoàn toàn ngay tại Portman Road khi chuyển hóa hiệu quả những cơ hội có được.

60'Arsenal áp đảo hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 60, Arsenal tiếp tục làm chủ cuộc chơi với cách biệt an toàn 0-4 cùng thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% so với 38% của đội chủ nhà. Trong khi Ipswich chưa thể có nổi một cú sút trúng đích nào (dứt điểm 5-9, trúng đích 0-5), các học trò của HLV Mikel Arteta vẫn duy trì nhịp độ ổn định và không cho đối phương cơ hội vùng lên.

61'Ipswich làm mới hàng công sau bàn thua thứ tư

Phút 61, Ipswich quyết định rút Jaden Philogene-Bidace rời sân để nhường chỗ cho Jack Clarke. Trong bối cảnh đang bị Arsenal dẫn sâu 0-4 trên sân Portman Road, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà tìm kiếm thêm đột biến trên mặt trận tấn công.

61'Ipswich thay người tìm kiếm bàn danh dự

Phút 61, Ipswich quyết định làm mới hàng công khi Chuba Akpom được tung vào sân thay thế cho Zian Flemming. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-4 và chưa có pha dứt điểm trúng đích nào, đội chủ sân Portman Road kỳ vọng sự thay đổi này sẽ đem lại nét khởi sắc cho mặt trận tấn công.

62'Anis Mehmeti rút ngắn cách biệt cho Ipswich

Phút 62, đón đường chuyền từ Jack Clarke, Anis Mehmeti dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho Ipswich. Bàn gỡ giúp đội chủ sân Portman Road lấy lại đôi chút tinh thần sau khi liên tiếp nhận những bàn thua chóng vánh từ phía Arsenal.

64'Arsenal rút Bruno Guimarães nghỉ ngơi

Phút 64, Arsenal thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Theo Julienne được tung vào sân thay thế Bruno Guimarães. Với lợi thế dẫn trước 1-4 an toàn, đội khách chủ động giữ sức cho các trụ cột trong phần còn lại của trận đấu.

68'Ipswich làm mới đội hình với Leif Davis

Phút 68, Ipswich quyết định làm mới nhân sự khi rút Abdoul Ouattara ra nghỉ để nhường chỗ cho Leif Davis. Đội chủ sân Portman Road đang nỗ lực tìm kiếm thêm những phương án tươi mới sau khi đã rút ngắn tỷ số xuống 1-4.

69'Ipswich làm mới hàng công khi bị dẫn sâu

Phút 69, ban huấn luyện Ipswich quyết định tung Sindre Walle Egeli vào sân thế chỗ Kasey McAteer. Đang bị Arsenal dẫn trước 1-4 trên sân Portman Road, đội chủ nhà rất cần những luồng gió mới để tìm kiếm thêm bàn gỡ.

72'Arsenal kiểm soát thế trận áp đảo

Bước sang phút 72, Arsenal hoàn toàn làm chủ cục diện với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 63% so với 37% của đội chủ nhà. Đội khách duy trì sự vượt trội về độ hiệu quả khi sở hữu 10 pha dứt điểm với 5 lần trúng đích, trong khi Ipswich chỉ có 1 lần đưa bóng trúng khung thành và gần như không thể tạo nên sức ép ngược lại.

76'Arsenal rút Eze, Tzolis vào sân

Phút 76, Arsenal thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Christos Tzolis được tung vào sân thế chỗ Eberechi Eze. Nắm lợi thế dẫn trước 1-4 ngay trên sân Portman Road, đội khách có thể chủ động điều chỉnh đội hình để duy trì nhịp độ trong khoảng thời gian còn lại.

76'Arsenal đưa Martin Odegaard vào sân

Phút 76, Arsenal thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Martin Odegaard được tung vào sân thế chỗ Noni Madueke. Nắm lợi thế dẫn trước 1-4 trên sân khách, Pháo thủ chủ động làm mới tuyến giữa nhằm duy trì quyền kiểm soát bóng trong phần còn lại của trận đấu.

81'Ipswich làm mới tuyến giữa ở phút 81

Phút 81, Ipswich thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Saša Lukić được tung vào sân thay cho Florentino Luís. Trong thế trận đang bị dẫn 1-4, ban huấn luyện đội chủ nhà dường như muốn tiếp thêm năng lượng cho tuyến giữa ở những phút cuối trận.

84'Arsenal làm chủ hoàn toàn thế trận

Bước sang phút 84, Arsenal vẫn duy trì thế chủ động vượt trội với tỷ lệ cầm bóng 60% và liên tục dồn ép đội chủ nhà. Với cách biệt tỷ số 1-4 an toàn cùng số pha dứt điểm áp đảo 12-7 (trúng đích 6-2), các học trò của Mikel Arteta đang chơi thong dong để bảo toàn chiến thắng đậm đà.

85'Arsenal rút Zubimendi dưỡng sức cuối trận

Phút 85, Arsenal thực hiện sự thay đổi người ở tuyến giữa khi Ifeoluwa David Ibrahim được tung vào sân thế chỗ Martín Zubimendi. Với lợi thế dẫn trước 1-4 quá an toàn ngay trên sân khách, ban huấn luyện đội bóng thành London chủ động giữ sức cho các trụ cột trong những phút cuối.

87'Marcelino Nunez nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 87, Marcelino Núñez bên phía Ipswich phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 1-4 và thời gian trôi về những phút cuối, sự nôn nóng lộ rõ trong từng pha tranh chấp của các cầu thủ chủ sân Portman Road.

90+1'Chuba Akpom rút ngắn cách biệt xuống 2-4

Vào phút 90+1, đón đường kiến tạo từ Leif Davis, Chuba Akpom dứt điểm chính xác mang về bàn thắng thứ hai cho Ipswich, rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Dù vậy, thời gian bù giờ còn lại là quá ít để đội chủ nhà có thể tạo nên điều kỳ diệu trước Arsenal.

KTKết thúc: Ipswich 2-4 Arsenal

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 03:52 16/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Ipswich và Arsenal tại vòng 1/16 diễn ra vào lúc 02:00 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Portman Road mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ. Thể thức loại trực tiếp đặt đôi bên vào tình thế không có chỗ cho sai lầm: đội giành thắng lợi sẽ bước tiếp vào vòng trong, trong khi kẻ bại trận phải dừng hành trình thi đấu.

Điểm tựa tinh thần từ phong độ gần nhất của Ipswich

Ipswich bước vào màn so tài mang tính sống còn này với động lực đáng kể sau khi giành trọn vẹn chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Kết quả tích cực này giúp toàn đội giải tỏa áp lực tâm lý, đồng thời củng cố niềm tin trước một đối thủ có đẳng cấp cao.

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Portman Road, Ipswich kỳ vọng sẽ duy trì được sự hưng phấn để tổ chức lối chơi chặt chẽ, tạo nên bất ngờ trước đại diện đến từ London.

Thử thách lớn cho đội chủ nhà trước bản lĩnh của Arsenal

Dù có lợi thế sân bãi, Ipswich vẫn phải đối mặt với thử thách cực lớn mang tên Arsenal. Trong 2 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Arsenal đã thể hiện sự vượt trội hoàn toàn khi giành cả 2 trận thắng, trong khi Ipswich không có được trận thắng hay trận hòa nào.

Sự áp đảo qua 2 lần đối đầu gần đây mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ Arsenal. Đội bóng khách hiểu rõ tính chất loại trực tiếp khắc nghiệt và sẽ dồn toàn lực nhằm khẳng định vị thế để giành quyền đi tiếp.

Cục diện chặt chẽ của một trận knock-out

Với tính chất một mất một còn của vòng 1/16, trận đấu tại Portman Road nhiều khả năng sẽ diễn ra với nhịp độ toan tính cao. Ipswich buộc phải xây dựng khối đội hình phòng ngự kỷ luật nhằm hạn chế sức ép từ đối phương, đồng thời chờ đợi thời cơ từ các pha chuyển trạng thái.

Về phía Arsenal, nhiệm vụ kiểm soát thế trận và áp đặt sức ép sẽ được đặt lên hàng đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng mở nút thắt. Khả năng định đoạt trận đấu sẽ phụ thuộc lớn vào sự tập trung và độ sắc bén trong các thời điểm bước ngoặt.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)