📊 Xem thống kê chi tiết trận Newcastle 2-1 Hull City: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Newcastle2 - 1Hull CityKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Newcastle tiếp đón Hull City.

3'Joe Willock mở tỷ số sớm cho Newcastle

Ngay ở phút thứ 3, Joe Willock đã sớm lên tiếng để đưa Newcastle vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội chủ sân St James' Park có được lợi thế tâm lý cực lớn ngay từ những phút đầu trận.

7'Lewis Hall nhân đôi cách biệt cho Newcastle

Chỉ 4 phút sau bàn mở tỷ số, Lewis Hall đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Newcastle ở phút thứ 7 sau đường kiến tạo của Harvey Barnes. Khởi đầu thăng hoa tại St James' Park giúp đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn thế trận và nới rộng khoảng cách từ rất sớm.

13'Newcastle áp đảo toàn diện sau hai bàn dẫn

Sau khi sớm vươn lên dẫn 2-0, Newcastle hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng áp đảo lên tới 89% - 11%. Hull City gần như không thể lên bóng khi chưa có pha dứt điểm nào, trong khi đội chủ nhà đã tung ra 4 - 0 cú sút (trúng đích 2 - 0) để duy trì sức ép nghẹt thở.

26'Newcastle áp đảo với cách biệt an toàn

Bước sang phút 26, Newcastle đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu với tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên tới 73% - 27%. Lợi thế dẫn trước 2-0 giúp đội chủ nhà thi đấu thong dong nhưng vẫn tạo ra sức ép lớn, áp đảo đối thủ về số lần dứt điểm (4 - 1) và khiến Hull City gần như không có cơ hội phản kháng.

29'Matt Crooks nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 29, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Matt Crooks bên phía Hull City sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách vẫn đang gặp vô vàn khó khăn trên sân St James' Park khi bị Newcastle dẫn trước 2-0 và chưa tạo ra được nhiều đột biến trong lối chơi.

39'Thẻ vàng cho Mohamed Belloumi

Phút 39, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Mohamed Belloumi sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đối phương. Đội khách Hull City đang gặp muôn vàn khó khăn trên sân St James' Park khi bị dẫn trước 2-0 và liên tiếp phải nhận thẻ phạt trước sức ép lớn từ Newcastle.

39'Newcastle làm chủ thế trận

Tiến gần về cuối hiệp một, Newcastle vẫn duy trì thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 62% - 38%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực liên hồi khi vượt lên ở chỉ số dứt điểm 6 - 2, qua đó bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 2-0 trước Hull City.

45'Hull City điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Hull City quyết định có sự thay đổi người khi Tim Iroegbunam được tung vào sân thế chỗ cho Matt Crooks. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và Crooks trước đó cũng đã phải nhận một thẻ vàng, sự điều chỉnh này có thể nhằm làm mới tuyến giữa cho đội khách trước giờ nghỉ.

45+2'Tzolakis nhận thẻ vàng vì phản ứng trọng tài

Phút 45+2', thủ thành Konstantinos Tzolakis bên phía Hull City phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình huống diễn ra trong bối cảnh đội khách đang bị Newcastle dẫn trước 2-0 và phải chịu sức ép tâm lý rất lớn ở cuối hiệp một.

45+2'Yoane Wissa đá hỏng phạt đền đáng tiếc

Ở phút 45+2', Yoane Wissa đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trên chấm 11m khi thực hiện không thành công quả phạt đền. Dù vậy, Newcastle vẫn khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 2-0 khá an toàn trước Hull City.

45+3'Jacob Murphy nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 45+3, Jacob Murphy bên phía Newcastle phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Dù đang kiểm soát thế trận với lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân St James' Park, đội chủ nhà vẫn cần giữ được sự bình tĩnh trước những pha bóng căng thẳng cuối hiệp một.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Thẻ vàng cho Ryan Giles bên phía Hull City

Phút 49, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Ryan Giles sau một tình huống phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ tư của Hull City từ đầu trận, cho thấy sự ức chế rõ rệt khi đội khách đang bị Newcastle dẫn trước 2-0.

51'Newcastle chủ động kiểm soát thế trận

Bước sang phút 51, Newcastle tiếp tục duy trì thế chủ động với thời lượng cầm bóng 58% - 42% trước Hull City. Đội chủ nhà tạo ra sự áp đảo với 7 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 2), qua đó bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước hai bàn.

63'Hull City làm mới hàng công tìm kiếm cơ hội

Phút 63, Hull City quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Mohamed Ali Cho được tung vào sân để thế chỗ cho Sorba Thomas. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm luồng gió mới nhằm xoay chuyển tình thế trong bối cảnh vẫn bị Newcastle dẫn trước 2-0.

63'Newcastle duy trì lợi thế dẫn bàn an toàn

Bước sang phút 63, Newcastle vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% - 43% trước Hull City. Đội chủ nhà tạo ra sự vượt trội về cơ hội ăn bàn khi tung ra 9 - 6 pha dứt điểm (trúng đích 4 - 2), qua đó duy trì vững chắc cách biệt 2-0.

66'Newcastle đưa Fabian Schär vào sân

Phút 66, Newcastle tiến hành thay đổi nhân sự khi Fabian Schär được tung vào sân thế chỗ Sean Steur. Trong bối cảnh đang dẫn 2-1 trên sân St James' Park, đội chủ nhà có thể muốn tăng cường sự chắc chắn cho tuyến dưới nhằm bảo toàn lợi thế mong manh.

67'Mohamed Ali Cho thắp lại hy vọng cho Hull City

Phút 67, đón đường kiến tạo từ Mohamed Belloumi, Mohamed Ali Cho đã dứt điểm chuẩn xác để ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-1 cho Hull City. Pha lập công quý giá giúp đội khách nhen nhóm cơ hội giành điểm ngay tại St James' Park trong những phút còn lại của trận đấu.

74'Newcastle điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 74', Newcastle quyết định rút Matias Fernandez-Pardo ra nghỉ và tung Bazoumana Touré vào sân. Trong bối cảnh Hull City vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và gây sức ép trở lại, sự thay đổi này có thể giúp đội chủ sân St James' Park tìm kiếm thêm nguồn năng lượng mới để bảo toàn lợi thế mong manh.

76'Newcastle áp đảo quyền kiểm soát bóng

Bước sang phút 76, Newcastle tiếp tục chủ động kiểm soát nhịp độ khi nắm giữ tới 61% - 39% thời lượng cầm bóng để bảo toàn cách biệt 2-1. Dù vậy, thế trận tấn công vẫn diễn ra khá cân bằng với tổng số cú dứt điểm là 10 - 10 (trúng đích 4 - 4), cho thấy những nỗ lực đáp trả không ngừng từ phía Hull City.

78'Hull City làm mới tuyến giữa tìm bàn gỡ

Phút 78, Hull City tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Regan Slater ra nghỉ để nhường chỗ cho Lucas Gourna-Douath. Đội khách đang nỗ lực dồn ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi cách biệt hiện chỉ còn là 1-2 trên sân St James' Park.

78'Hull City làm mới nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 78, Hull City tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Robinio Vaz được tung vào sân thay thế cho John Egan. Đội khách đang nỗ lực dồn sức trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị dẫn 1-2 trên sân St James' Park.

83'Hull City tung Joe Gelhardt vào sân

Phút 83, Hull City quyết định làm mới hàng công khi tung Joe Gelhardt vào sân thế chỗ Mohamed Belloumi. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa trong bối cảnh vẫn đang bị Newcastle dẫn trước với tỷ số 2-1.

87'Newcastle thay người bảo toàn tỷ số mong manh

Phút 87, Newcastle quyết định làm mới đội hình khi tung Aladji Bamba vào sân thế chỗ Joe Willock. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo vệ cách biệt 2-1 trước sức ép từ Hull City ở những phút cuối trận.

88'Hull City nỗ lực dứt điểm tìm bàn gỡ

Bước sang phút 88, Newcastle vẫn làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 60% - 40% nhằm bảo toàn cách biệt mong manh 2-1. Dù kiểm soát bóng ít hơn, Hull City không ngừng vùng lên và vượt trội về số pha dứt điểm (11 - 16), liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương trong những phút cuối.

KTKết thúc: Newcastle 2-1 Hull City

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:58 19/09/2026

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn điểm số khi trở về sân nhà St James' Park vào lúc 21h00 ngày 19/09/2026. Chạm trán một đối thủ đang có vị trí tốt ở nhóm trên bảng xếp hạng sẽ là thước đo chính xác cho năng lực cùng bản lĩnh thực tế của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

Hull City thể hiện sự ổn định ở nhóm dẫn đầu

Hull City đang có khởi đầu tương đối ấn tượng để góp mặt ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Đội khách duy trì được phong độ ổn định xuyên suốt giai đoạn vừa qua khi giành 2 chiến thắng cùng 2 trận hòa trong 4 lần ra sân gần nhất.

Sự chắc chắn trong cách vận hành chiến thuật giúp Hull City từng bước tích lũy những điểm số quan trọng. Chuyến làm khách lần này được dự báo nhiều thách thức, song sự hưng phấn từ chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất của đội bóng.

Newcastle nỗ lực bứt phá cùng điểm tựa sân nhà

Ở phía bên kia chiến tuyến, Newcastle đang tạm thời đứng thứ 12 với 5 điểm trong tay. Trải qua 4 trận đấu gần nhất, đội chủ sân St James' Park thu về 1 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Khoảng cách về mặt điểm số so với nhóm phía trên hoàn toàn có thể thu hẹp nếu đội bóng tận dụng tốt cơ hội ở các vòng đấu tiếp theo.

Lợi thế sân nhà St James' Park luôn mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho các cầu thủ Newcastle. Khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến và duy trì nhịp độ pressing tầm cao sẽ đóng vai trò quyết định tới việc bẻ gãy các đợt phản công từ đối thủ.

Lợi thế đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Xét theo thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, Newcastle đang nắm giữ ưu thế vượt trội hoàn toàn. Cụ thể, đội chủ nhà đã giành được 3 chiến thắng và hòa 2 trận, trong khi Hull City chưa có lần nào được hưởng niềm vui trọn vẹn.

Dù Hull City đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng và có phong độ nhỉnh hơn, Newcastle vẫn sở hữu sự tự tin từ quá khứ đối đầu cùng điểm tựa sân nhà. Cuộc so tài giữa một tập thể có sự ổn định cao và một bên khát khao bứt phá hứa hẹn mang lại thế trận giằng co và chặt chẽ về mặt chiến thuật.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)