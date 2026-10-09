Hạ Heerenveen 2-0, PSV Eindhoven bám đuổi ngôi đầu còn đối thủ dậm chân ở giữa bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận PSV Eindhoven 2-0 Heerenveen: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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PSV Eindhoven2 - 0HeerenveenKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

PSV Eindhoven tiếp đón Heerenveen.

13'PSV áp đảo quyền kiểm soát bóng

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, PSV Eindhoven hoàn toàn làm chủ thế trận khi nắm tới 70% - 30% thời lượng cầm bóng và tung ra số pha dứt điểm vượt trội 3 - 1. Dẫu vậy, Heerenveen mới là bên có tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất (0 - 1), buộc thủ thành đội chủ nhà phải có 1 lần cứu thua để giữ vững tỷ số hòa 0 - 0.

25'Heerenveen dứt điểm trúng đích lấn lướt PSV

Trôi qua 25 phút thi đấu, PSV Eindhoven nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 59% - 41%, song Heerenveen mới là đội tạo ra những cơ hội rõ rệt. Dù hai bên cân bằng về tổng số pha dứt điểm 5 - 5, đội khách lại áp đảo hoàn toàn về độ chuẩn xác khi sở hữu số lần trúng đích 0 - 3 cùng 4 quả phạt góc, buộc thủ thành PSV phải có 3 pha cứu thua.

29'Guus Til khai thông thế bế tắc cho PSV Eindhoven

Phút 29, Guus Til tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho PSV Eindhoven trước Heerenveen. Pha lập công quý giá giúp đội chủ sân Philips Stadion cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng và củng cố vững chắc cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

37'PSV kiểm soát bóng và duy trì thế dẫn bàn

Tiến về những phút cuối hiệp một, PSV Eindhoven tiếp tục chiếm ưu thế với 57% thời lượng kiểm soát bóng và 8-5 pha dứt điểm để bảo toàn cách biệt 1-0. Dẫu vậy, Heerenveen vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản kích khi sở hữu số lần sút trúng đích vượt trội (1-3) cùng 4 quả phạt góc, buộc thủ thành đội chủ nhà phải có tới 3-0 pha cứu thua.

42'Armando Obispo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 42, trung vệ Armando Obispo bên phía PSV Eindhoven phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 nhưng cần duy trì sự tập trung để bảo toàn lợi thế trước giờ nghỉ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'PSV Eindhoven nắm quyền chủ động

Bước sang phút 50, PSV Eindhoven tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng 60% - 40% và đã tung ra tổng cộng 10 - 7 pha dứt điểm. Dù vậy, Heerenveen vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các đợt phản công khi sở hữu số lần dứt điểm trúng đích vượt trội 2 - 4, buộc thủ môn đội chủ nhà phải có 4 - 0 pha cứu thua để bảo toàn lợi thế 1-0.

60'Marcus Linday nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Marcus Linday bên phía Heerenveen sau lỗi phản ứng. Đội khách đang bị PSV Eindhoven dẫn 1-0 và bắt đầu bộc lộ sự nôn nóng trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

63'PSV giữ lợi thế mong manh

Bước sang phút 63, PSV Eindhoven vẫn đang nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 57% - 43%, nhưng thế trận không hề dễ dàng trước sự phản kháng từ Heerenveen. Dù tổng số cú dứt điểm đang cân bằng 10 - 10, đội khách lại tỏ ra sắc bén hơn khi vượt trội về số lần trúng đích 2 - 4, buộc thủ môn PSV phải có 4 - 0 lần cứu thua để bảo toàn tỷ số 1-0.

64'Heerenveen làm mới hàng công

Phút 64, Heerenveen thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Marko Farji được tung vào sân để trám chỗ cho Maxence Rivera. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm phương án mới nhằm xoay chuyển tình thế sau khi bị dẫn trước 1-0.

64'Heerenveen làm mới đội hình ở phút 64

Phút 64, Heerenveen quyết định thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Ringo Meerveld được tung vào sân để trám vị trí của Levi Smans. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới nhằm cải thiện thế trận sau khi bị dẫn 0-1.

65'PSV Eindhoven làm mới hàng công với Ivan Perišić

Phút 65, PSV Eindhoven quyết định làm mới đội hình khi tung Ivan Perišić vào sân thế chỗ Esmir Bajraktarević. Với cách biệt mong manh 1-0 hiện tại, sự xuất hiện của cựu binh giàu kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép và củng cố thế trận.

65'PSV Eindhoven làm mới nhân sự tuyến trên

Phút 65, PSV Eindhoven tiến hành sự thay đổi nhân sự khi Filip Kostić được tung vào sân để thế chỗ cho Noah Fernandez. Đội chủ nhà tiếp tục có những tính toán chiến thuật nhằm duy trì sự chủ động trên sân Philips Stadion.

65'PSV Eindhoven củng cố nhân sự hàng thủ

Phút 65, PSV Eindhoven quyết định làm mới đội hình khi tung Yarek Gasiorowski vào sân thay cho Armando Obispo. Trong bối cảnh đang dẫn trước 1-0 trên sân Philips Stadion và Obispo trước đó đã nhận một thẻ vàng, sự điều chỉnh này có thể nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến dưới của đội chủ nhà.

68'Marcus Linday phản lưới, PSV nhân đôi cách biệt

Phút 68, tai họa ập đến với Heerenveen khi marcus linday lóng ngóng đá phản lưới nhà, biếu không cho PSV Eindhoven bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Pha đốt đền tai hại này giúp đội chủ sân Philips Stadion nới rộng khoảng cách và nắm giữ lợi thế cực lớn trong thời gian còn lại của trận đấu.

74'Sam Kersten nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 74, Sam Kersten bên phía Heerenveen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị PSV Eindhoven dẫn 2-0, đội khách ngày càng gặp nhiều khó khăn và lộ rõ sự nóng vội trong các pha tranh chấp.

75'Heerenveen làm mới đội hình ở phút 75

Phút 75, Heerenveen thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Oliver Johansen Braude rời sân nhường chỗ cho Mats Egbring. Đang bị dẫn 0-2 trên sân Philips Stadion, đội khách rất cần làn gió mới để hy vọng xoay chuyển cục diện trong những phút còn lại.

75'Heerenveen làm mới hàng công

Phút 75, Heerenveen thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Lanroy Machine được tung vào sân thế chỗ Dylan Vente. Đang bị dẫn trước 0-2 trên sân Philips Stadion, đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn gỡ trong khoảng thời gian còn lại.

75'PSV giữ vững lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 75, PSV Eindhoven vẫn duy trì thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45% cùng lợi thế dẫn 2-0. Dù Heerenveen nỗ lực dâng cao và có tới 5 pha dứt điểm trúng đích so với 2 của đội chủ nhà, sự xuất sắc của hàng thủ PSV với 5 - 0 lần cứu thua đã hóa giải mọi đợt hãm thành nguy hiểm.

83'PSV Eindhoven điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 83, PSV Eindhoven tiến hành thay người khi rút Mauro Júnior ra nghỉ để nhường chỗ cho Shuryjano Cornecion. Đội chủ nhà chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì sự vững chắc khi đang nắm lợi thế dẫn 2-0.

83'PSV Eindhoven làm mới hàng công

Phút 83, PSV Eindhoven có sự điều chỉnh nhân sự khi Ayoni Santos được tung vào sân thế chỗ Ruben van Bommel. Đội chủ nhà chủ động làm mới tuyến trên nhằm duy trì áp lực khi đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0.

83'Heerenveen tăng cường nhân sự ở những phút cuối

Phút 83, Heerenveen thực hiện sự thay đổi người khi Luca Oyen được tung vào sân để thế chỗ cho Nolhan courtens. Đang bị dẫn trước 0-2 tại sân Philips Stadion, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt trước PSV Eindhoven.

88'PSV bảo toàn lợi thế trước nỗ lực của Heerenveen

Bước sang phút 88, PSV Eindhoven vẫn duy trì lợi thế dẫn trước 2-0 và kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 54% - 46%. Dù Heerenveen rất nỗ lực dứt điểm (13 - 12, trúng đích 2 - 5) cùng 4 - 6 quả phạt góc, hàng thủ chủ nhà vẫn đứng vững nhờ 5 - 0 pha cứu thua xuất sắc để hướng trọn vẹn tới chiến thắng.

KTKết thúc: PSV Eindhoven 2-0 Heerenveen

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 02:54 10/10/2026

Cuộc đối đầu giữa PSV Eindhoven và Heerenveen diễn ra lúc 01:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Philips Stadion mang ý nghĩa quan trọng với đội chủ nhà trong cuộc đua ở nhóm dẫn đầu. Hiện đứng thứ 3 với 16 điểm, PSV Eindhoven đang nắm giữ cơ hội lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng nếu duy trì được sự tập trung cần thiết.

Phong độ ấn tượng mở ra cơ hội cho PSV Eindhoven

PSV Eindhoven bước vào màn so tài này với đà tâm lý rất hưng phấn nhờ màn trình diễn thuyết phục trong thời gian gần đây. Đội chủ sân Philips Stadion đã giành tới 4 chiến thắng liên tiếp sau khi để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi phong độ thăng hoa này giúp họ củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 16 điểm, qua đó duy trì áp lực trực tiếp lên các đối thủ xếp trên.

Lợi thế sân nhà Philips Stadion tiếp tục là điểm tựa vững chắc để PSV Eindhoven triển khai lối chơi tấn công chủ động. Khả năng kiểm soát nhịp độ và sự gắn kết trong các pha phối hợp giúp họ thường xuyên làm chủ thế trận trước các đối thủ dưới cơ.

Thử thách khó khăn dành cho Heerenveen

Ở phía bên kia chiến tuyến, Heerenveen đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối chật vật. Đội khách hiện xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau chuỗi kết quả thiếu ổn định. Xét trong 5 trận đấu gần nhất, Heerenveen chỉ giành được đúng 1 chiến thắng, trong khi phải nhận 2 trận hòa và 2 trận thua.

Sự thiếu ổn định về mặt phong độ khiến chuyến hành quân tới sân của PSV Eindhoven trở thành thử thách nặng nề. Với khoảng cách 7 điểm kém hơn đối thủ, Heerenveen sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật tối đa mới có hy vọng giành điểm số rời Philips Stadion.

Ưu thế rõ rệt từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán thời gian qua hoàn toàn ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, PSV Eindhoven chiếm ưu thế áp đảo khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ nhận duy nhất 1 thất bại trước Heerenveen, không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.

Sự vượt trội trong các lần đối đầu trực tiếp củng cố thêm niềm tin cho PSV Eindhoven trong việc áp đặt thế trận. Đối với Heerenveen, việc thường xuyên thất thế trước đội chủ sân Philips Stadion sẽ là rào cản tâm lý không nhỏ mà họ phải vượt qua.

Kịch bản thế trận trên sân Philips Stadion

Xét về tương quan phong độ lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, PSV Eindhoven nắm giữ nhiều yếu tố thuận lợi để định đoạt cục diện trận đấu. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm, qua đó hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu.

Trong khi đó, Heerenveen nhiều khả năng phải lùi sâu đội hình và lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ nhằm hóa giải sức ép. Tuy nhiên, trước sức tấn công mạnh mẽ cùng quyết tâm bám đuổi ngôi đầu của PSV Eindhoven, việc bảo toàn mành lưới sẽ là thử thách rất lớn đối với hàng phòng ngự đội khách.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)