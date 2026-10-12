Hạ gục Venezia 3-1, Atalanta leo lên giữa bảng còn đối thủ chìm sâu nơi đáy Serie A

📊 Xem thống kê chi tiết trận Atalanta 3-1 Venezia: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Atalanta3 - 1VeneziaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Atalanta tiếp đón Venezia.

4'Kessié mở tỷ số từ rất sớm cho Atalanta

Ngay ở phút 4, Franck Kessié đã đưa Atalanta vượt lên dẫn 1-0 sau đường kiến tạo của Nikola Krstović. Bàn thắng chớp nhoáng giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn từ rất sớm trước đối thủ Venezia.

6'Nikola Krstović nhân đôi cách biệt cho Atalanta

Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, Nikola Krstović tiếp tục lập công ở phút 6 giúp Atalanta dẫn trước 2-0. Khởi đầu bùng nổ giúp đội chủ nhà nắm trọn lợi thế từ rất sớm trước đối thủ đang đứng cuối bảng Venezia.

8'Venezia thay người bất đắc dĩ từ sớm

Ngay ở phút 8, Venezia đã phải thực hiện sự thay đổi người sớm khi Richie Sagrado được tung vào sân thế chỗ Thierry Correia. Đội khách đang trải qua những phút đầu trận vô cùng khó khăn khi đã sớm bị dẫn 0-2.

12'Atalanta áp đảo toàn diện sau hai bàn thắng sớm

Vừa bước qua phút 12, Atalanta đã sớm thiết lập thế trận lấn lướt hoàn toàn khi dẫn 2-0 và kiểm soát bóng tới 58% - 42%. Đội chủ nhà liên tục dồn ép đối thủ với số pha dứt điểm vượt trội 3 - 1 (trúng đích 3 - 1) cùng 3 - 0 về phạt góc, khiến Venezia gần như chỉ biết căng mình phòng ngự.

18'Matias Moreno phạm lỗi nhận thẻ vàng

Phút 18, trung vệ Matias Moreno bên phía Venezia phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đã sớm để Atalanta dẫn trước 2-0, tấm thẻ phạt này càng khiến hệ thống phòng ngự của họ chịu thêm nhiều áp lực.

25'Atalanta áp đảo dù cầm bóng ít hơn

Dù Venezia nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% so với 46%), Atalanta mới là đội áp đặt hoàn toàn thế trận tấn công sau 25 phút thi đấu. Đội chủ nhà tạo sức ép dồn dập với tỷ số dứt điểm áp đảo 9-3 (trúng đích 4-1) cùng 5 quả phạt góc vượt trội, duy trì lợi thế dẫn trước 2-0 đầy an toàn.

30'Krstovic nâng tỷ số lên 3-0 cho Atalanta

Phút 30, Nikola Krstović ghi bàn nới rộng cách biệt lên 3-0 cho Atalanta. Đội chủ nhà tiếp tục áp đảo hoàn toàn khi đã tung ra tới 11 cú dứt điểm so với 3 của Venezia, biến trận đấu thành thế trận một chiều ngay trong hiệp một.

37'Antoine Hainaut rút ngắn tỷ số cho Venezia

Phút 37, Antoine Hainaut ghi bàn quý giá giúp Venezia rút ngắn cách biệt xuống 1-3. Dù phải nhận 3 bàn thua chóng vánh trong nửa đầu hiệp một, pha lập công này mở ra chút hy vọng bám đuổi cho đội khách.

38'Atalanta áp đảo về số cơ hội dứt điểm

Dù Venezia cầm bóng nhỉnh hơn với 46% - 54%, Atalanta mới là đội nắm quyền chủ động nhờ sức ép liên tục về phía khung thành đối phương. Đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn ở chỉ số dứt điểm với 11 - 5 (trúng đích 6 - 2) và hưởng tới 5 - 1 phạt góc, qua đó duy trì cách biệt an toàn 3-1 khi hiệp một trôi về những phút cuối.

42'Juan Jesus nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 42, trung vệ Juan Jesus bên phía Venezia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang trải qua hiệp một đầy vất vả khi đã phải nhận hai tấm thẻ phạt và tạm thời bị dẫn trước với tỷ số 1-3.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

51'Atalanta áp đảo về số cơ hội dứt điểm

Bước sang phút 51, Venezia nỗ lực cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 40% - 60% nhưng Atalanta mới là đội tạo ra sự vượt trội rõ rệt trên mặt trận tấn công. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành đối phương khi sở hữu tới 13 - 6 cú dứt điểm (trúng đích 6 - 2), hoàn toàn làm chủ cục diện để bảo vệ lợi thế dẫn bàn 3-1.

60'Atalanta làm mới tuyến giữa với Samardzic

Phút 60, Atalanta có sự điều chỉnh nhân sự khi Lazar Samardzic được tung vào sân thế chỗ Charles De Ketelaere. Đang dẫn 3-2 nhưng chịu sức ép lớn từ Venezia, đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới và khả năng kiểm soát bóng để bảo toàn lợi thế mong manh.

63'Atalanta áp đảo về số cơ hội dứt điểm

Bước sang phút 63, dù Venezia kiểm soát bóng nhỉnh hơn với thời lượng 40% - 60%, Atalanta mới là bên cho thấy sự sắc bén vượt trội khi dẫn trước 3-1. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành đối phương với 17 - 11 pha dứt điểm (trúng đích 9 - 3), buộc thủ môn Venezia phải có 5 lần cứu thua để tránh nhận thêm bàn thua.

67'Atalanta điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 67, Atalanta có sự thay đổi người khi Sead Kolašinac được tung vào sân thế chỗ Giorgio Scalvini. Đội chủ nhà đang dẫn 3-1 và sự điều chỉnh này có thể nhằm gia cố tuyến phòng ngự để bảo toàn lợi thế trước Venezia.

67'Atalanta làm mới hành lang cánh

Phút 67, Atalanta quyết định rút Raoul Bellanova ra nghỉ để nhường chỗ cho Lorenzo Bernasconi. Đang dẫn trước 3-1, đội chủ nhà có thể muốn bổ sung thêm thể lực nhằm duy trì thế trận an toàn trong phần còn lại của trận đấu.

75'Atalanta sắc bén dù cầm bóng ít hơn

Bước sang phút 75, dù Venezia kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 38% - 62%, Atalanta mới là đội tạo ra sự đe dọa lớn hơn nhờ các pha lên bóng trực diện. Đội chủ nhà áp đảo về số lần dứt điểm trúng đích (10 - 4) và hưởng phạt góc 8 - 5, qua đó duy trì vững chắc lợi thế dẫn trước 3-1.

76'Atalanta làm mới đội hình khi dẫn 3-1

Phút 76, Atalanta có sự điều chỉnh nhân sự khi Nicola Zalewski được tung vào sân để thế chỗ cho Jonathan Rowe. Đang dẫn trước với tỷ số 3-1, đội chủ nhà chủ động đưa thêm nhân tố mới nhằm duy trì thế trận an toàn trong phần còn lại của trận đấu.

76'Atalanta làm mới tuyến giữa với Gianluca Gaetano

Phút 76, Atalanta có sự thay đổi nhân sự khi Gianluca Gaetano được tung vào sân thay cho Franck Kessié. Với lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ nhà có thể đang muốn bổ sung nguồn năng lượng mới để duy trì sự chắc chắn ở khu trung tuyến trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

83'Venezia tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 83, Venezia thực hiện sự thay đổi người khi Thorir Johann Helgason được tung vào sân thế chỗ Toma Bašić. Đội khách đang bị dẫn 1-3 và nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm thêm cơ hội trong những phút cuối trận.

83'Venezia rút Matias Moreno ra nghỉ

Phút 83, Venezia thực hiện sự thay đổi người khi Joël Schingtienne được tung vào sân để thế chỗ Matias Moreno. Đang bị dẫn 1-3, đội khách cố gắng làm mới đội hình trong những phút cuối nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt.

83'Venezia làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 83, Venezia thực hiện sự điều chỉnh trên hàng công khi Lion Lauberbach được tung vào sân thế chỗ Akor Adams. Trong bối cảnh vẫn đang bị dẫn 1-3, đội khách nỗ lực tìm kiếm thêm phương án để tạo đột biến trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

87'Venezia tăng cường nhân sự muộn

Phút 87, Venezia quyết định làm mới đội hình khi tung Albion Rrahmani vào sân thế chỗ Simon Sohm. Khi thời gian trôi về những phút cuối và đang bị dẫn 1-3, đội khách nỗ lực tìm kiếm thêm đột biến nhằm vớt vát hy vọng có điểm.

87'Atalanta áp đảo về số cơ hội dứt điểm

Bước sang phút 87, dù Venezia cầm bóng vượt trội với 62% so với 38% của đối thủ, Atalanta mới là bên làm chủ hoàn toàn khâu uy hiếp khung thành. Đội chủ nhà tạo ra áp lực vượt trội với tổng số pha dứt điểm lên tới 22 - 16, trong đó trúng đích 11 - 4, qua đó duy trì cách biệt an toàn khi trận đấu trôi về những phút cuối.

88'VAR can thiệp, Elif Elmas bị nâng mức phạt thẻ

Phút 88, sau khi tham khảo tín hiệu từ VAR, trọng tài đã quyết định nâng mức phạt thẻ đối với Elif Elmas bên phía Atalanta. Tình huống diễn ra ở những phút cuối trận khi tỷ số trên sân đang là 3-1 nghiêng về Atalanta.

89'Elif Elmas nhận thẻ đỏ trực tiếp

Phút 89, Elif Elmas bên phía Atalanta bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi nghiêm trọng đã được VAR can thiệp trước đó. Dù đang dẫn 3-1, đội chủ nhà sẽ phải căng mình chơi thiếu người trong những phút bù giờ ít ỏi còn lại.

KTKết thúc: Atalanta 3-1 Venezia

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 01:23 13/10/2026

Venezia phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách trước Atalanta. Đội khách đã thua cả 5 trận gần nhất và đang đứng thứ 20 với 0 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 12/10/2026 tại New Balance Arena.

Atalanta không ở trong trạng thái hoàn hảo. Chủ nhà đứng thứ 11 với 6 điểm nhưng cũng đã thua 3 trận gần nhất, nên cả hai đội đều cần một kết quả để lấy lại nhịp.

Venezia mắc kẹt trong chuỗi thua kéo dài

Phong độ của Venezia là điểm đáng lo nhất trước trận này. Đội bóng thua toàn bộ 5 trận gần nhất, chưa có trận thắng hay trận hòa nào trong chuỗi đó. Hiện họ đứng cuối bảng xếp hạng, hạng 20, và chưa có điểm nào.

Với một đội đang mất tự tin, điều quan trọng nhất là cắt đứt mạch thua trước khi nó trở thành gánh nặng tâm lý. Chỉ một điểm trên sân Atalanta cũng đủ giúp Venezia thoát khỏi cảm giác bế tắc kéo dài.

Atalanta cần lấy lại nhịp trên sân nhà

Atalanta có hành trình gần đây không đồng đều. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Cả 3 trận thua đều là những trận mới nhất, còn 2 chiến thắng nằm ở giai đoạn trước đó.

Dù vậy, vị trí của Atalanta vẫn dễ chịu hơn nhiều so với đối thủ. Họ đang đứng thứ 11 với 6 điểm, trong khi Venezia chưa có điểm nào. Chủ nhà cần tránh để chuỗi thua kéo dài sang trận thứ tư liên tiếp.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Atalanta

Lịch sử gần đây đứng về phía chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atalanta thắng 4 trận, hòa 1 trận và Venezia chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ sân New Balance Arena.

Ngược lại, Venezia chưa tìm được cách vượt qua Atalanta trong các lần gặp gần đây. Chuyến làm khách này vì thế là bài kiểm tra khó đối với đội đang thua liên tiếp.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ hiện tại, Venezia nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và giữ kỷ luật trong thời gian đầu trận. Bàn thua sớm sẽ khiến đội khách rơi vào kịch bản quen thuộc của chuỗi thua vừa qua.

Về phía Atalanta, chủ nhà cần thể hiện sự chủ động để tận dụng lợi thế sân nhà. Một khởi đầu tốt có thể giúp họ kiểm soát nhịp độ và gạt bỏ ảnh hưởng của 3 trận thua gần nhất.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Atalanta được đánh giá nhỉnh hơn trước một Venezia đang ở giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, phong độ không ổn định của chủ nhà khiến trận đấu chưa hẳn một chiều.

Venezia có động lực lớn để chặn đà sa sút, còn Atalanta muốn sớm chấm dứt chuỗi thua của mình. Chính sự giằng co về tâm lý này sẽ quyết định diễn biến trận đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)