Hạ gục RB Leipzig, Bayer Leverkusen bứt lên giữa bảng xếp hạng Bundesliga

📊 Xem thống kê chi tiết trận Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Bayer Leverkusen2 - 0RB LeipzigKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Bayer Leverkusen tiếp đón RB Leipzig.

11'Antonio Nusa nhận thẻ vàng cảnh cáo sớm

Trận đấu diễn ra nóng lên ngay từ đầu khi Antonio Nusa của RB Leipzig phải nhận thẻ vàng cảnh cáo ở phút 11. Tỷ số trên sân BayArena lúc này vẫn đang là 0-0 trong thế trận giằng co.

13'RB Leipzig khởi đầu chủ động hơn

Sau hơn 10 phút đầu trận, hai đội tạo ra thế trận khá giằng co về quyền kiểm soát bóng khi tỷ lệ là 49% - 51%. Dù vậy, RB Leipzig đang tỏ ra sắc sảo hơn ở khâu hãm thành với 0 - 2 pha dứt điểm trúng đích, buộc hàng thủ Bayer Leverkusen phải có 2 - 0 lần cứu thua để giữ sạch lưới.

25'RB Leipzig phản công sắc nét hơn

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Bayer Leverkusen nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 56% - 44%, nhưng RB Leipzig mới là bên tạo ra nhiều pha hãm thành đáng chú ý. Đội khách vượt trội về số lần dứt điểm (1 - 3) và đã có 2 tình huống trúng đích khiến thủ môn chủ nhà phải thực hiện 2 - 0 pha cứu thua để giữ vững tỷ số hòa 0-0.

26'RB Leipzig sớm điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 26, RB Leipzig thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi Tidiam Gomis được tung vào sân thay thế cho Brajan Gruda. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm khai thông thế bế tắc khi tỷ số trên sân BayArena vẫn đang là 0-0.

34'VAR từ chối bàn thắng của Christopher Nkunku

Phút 34, VAR can thiệp và từ chối pha lập công của Christopher Nkunku, khiến RB Leipzig chưa thể tìm được bàn mở tỷ số. Dù đội khách đang nhỉnh hơn về số pha dứt điểm trúng đích 0-3, tỷ số tại BayArena vẫn duy trì ở mức 0-0.

37'RB Leipzig sắc bén hơn trong khâu hãm thành

Bước sang phút 37, Bayer Leverkusen nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát bóng với 53% - 47%, nhưng RB Leipzig mới là bên tạo ra nhiều sóng gió thực sự lên khung thành đối phương. Đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 2 - 6 cùng số lần đưa bóng trúng đích 0 - 3, buộc thủ môn của Leverkusen đã phải có 2 - 0 pha cứu thua để giữ sạch lưới.

44'Patrik Schick khai thông thế bế tắc cho Bayer Leverkusen

Phút 44, đón đường kiến tạo từ Miguel Gutiérrez, Patrik Schick dứt điểm chính xác đưa Bayer Leverkusen vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số đầy quan trọng giúp đội chủ sân BayArena cởi bỏ áp lực ngay trước khi hiệp một khép lại.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'RB Leipzig gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Đầu hiệp hai, RB Leipzig chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang nhỉnh hơn về số pha hãm thành với 9 lần dứt điểm so với 6 của Bayer Leverkusen. Dù đội khách chiếm ưu thế phạt góc 1 - 4, hàng thủ Leverkusen vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt 1-0 mong manh.

57'Miguel Gutiérrez nhân đôi cách biệt cho Bayer Leverkusen

Phút 57, Miguel Gutiérrez tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Bayer Leverkusen. Bàn thắng quan trọng này giúp đội chủ sân BayArena tạo ra cách biệt an toàn trước sức ép từ RB Leipzig.

61'Bayer Leverkusen duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước qua phút 61, RB Leipzig nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 54% và kiếm về số phạt góc áp đảo 1 - 5. Dẫu vậy, Bayer Leverkusen vẫn chơi đầy kỷ luật để bảo toàn tỷ số 2-0, đồng thời luôn sẵn sàng đáp trả khi sở hữu số pha dứt điểm vượt trội 10 - 9 (trúng đích 4 - 3).

67'RB Leipzig điều chỉnh nhân sự trên sân BayArena

Phút 67, ban huấn luyện RB Leipzig quyết định làm mới đội hình khi tung Andrija Maksimović vào sân thế chỗ cho Rômulo José Cardoso da Cruz. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế sau khi bị Bayer Leverkusen dẫn trước 2-0.

67'RB Leipzig tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 67, RB Leipzig thực hiện sự thay đổi người khi Nicolas Seiwald được tung vào sân thế chỗ Ezechiel Banzuzi. Ban huấn luyện đội khách cần sự tươi mới để tìm kiếm hy vọng đảo ngược tình thế sau khi đã để đối thủ dẫn trước 2-0.

72'Bayer Leverkusen tăng cường tuyến giữa

Phút 72, Bayer Leverkusen thực hiện quyền thay đổi người khi Robert Andrich được tung vào sân thay cho Ignacio Ezequiel Agustín Fernández Carballo. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân BayArena, đội chủ nhà đang chủ động củng cố sự chắc chắn nhằm bảo toàn tỷ số.

73'Bayer Leverkusen bảo toàn lợi thế an toàn

Bước sang phút 73, Bayer Leverkusen vẫn nắm chắc lợi thế dẫn trước 2-0 dù thế trận trên sân diễn ra khá cân bằng. Hai bên tạo ra màn đôi công giằng co với tỷ lệ cầm bóng 51% - 49% cùng tổng số pha dứt điểm sít sao 12 - 11, nhưng đội chủ nhà tỏ ra sắc bén hơn hẳn khi sở hữu 5 cú sút trúng đích so với 3 của RB Leipzig.

74'Neil El Aynaoui nhận thẻ vàng

Phút 74, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Neil El Aynaoui sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đối phương. Trong bối cảnh RB Leipzig đang bị Bayer Leverkusen dẫn trước 2-0 trên sân BayArena, những pha bóng quyết liệt quá mức càng khiến đội khách thêm phần bế tắc.

77'Bayer Leverkusen rút Patrik Schick ra nghỉ

Phút 77, Bayer Leverkusen có sự điều chỉnh nhân sự khi Christian Kofane được tung vào sân thay thế cho Patrik Schick. Đang dẫn trước 2-0 trên sân BayArena, đội chủ nhà có thể muốn bổ sung năng lượng cho mặt trận tấn công nhằm bảo toàn lợi thế an toàn trước RB Leipzig.

82'Edmond Tapsoba nhận thẻ vàng ở phút 82

Phút 82, trung vệ Edmond Tapsoba bên phía Bayer Leverkusen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ sân BayArena vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 để hướng tới việc bảo toàn trọn vẹn điểm số trong những phút cuối.

84'RB Leipzig tung Samba Konate vào sân

Phút 84, RB Leipzig thực hiện quyền thay người khi Samba Konaté được tung vào sân thế chỗ Christopher Nkunku. Đang bị dẫn 0-2 trên sân BayArena, đội khách nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới cho mặt trận tấn công trong những phút cuối.

84'RB Leipzig thay người nhằm tìm kiếm bàn gỡ

Phút 84, RB Leipzig quyết định làm mới nhân sự khi rút Ridle Baku ra nghỉ và tung Benjamin Henrichs vào sân. Đang bị Bayer Leverkusen dẫn 2-0, đội khách cần tăng cường sức ép để nuôi hy vọng xoay chuyển cục diện trong những phút cuối.

85'Bayer Leverkusen duy trì thế trận chặt chẽ

Bước sang phút 85, Bayer Leverkusen vẫn kiểm soát tốt tình hình với thời lượng cầm bóng nhỉnh hơn 52% - 48% và dẫn 2-0. Đội chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn trong các pha hãm thành khi dứt điểm 14 - 11 và có 5 cú sút trúng đích so với 3 của RB Leipzig.

89'Bayer Leverkusen rút Moussa Diaby nghỉ ngơi

Phút 89, Bayer Leverkusen đưa Lucas Vázquez vào sân thế chỗ Moussa Diaby. Đội chủ sân BayArena chủ động điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối nhằm bảo toàn trọn vẹn chiến thắng khi đang dẫn 2-0.

90+1'Benjamin Henrichs nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 90+1', trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Benjamin Henrichs của RB Leipzig sau hành vi tranh cãi quyết liệt trên sân. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ và đội khách đang bị Bayer Leverkusen dẫn trước 2-0, tâm lý nôn nóng cùng sự ức chế đã bộc lộ rõ rệt.

90+1'Afonso Moreira dính thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 90+1', sức nóng trên sân BayArena tăng cao trong thời gian bù giờ khi Afonso Moreira bên phía Bayer Leverkusen phải nhận thẻ vàng sau pha tranh cãi gay gắt. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 2-0 trước RB Leipzig.

KTKết thúc: Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:24 20/09/2026

Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc tiếp đón RB Leipzig lúc 20:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động BayArena. Cuộc đối đầu này là tâm điểm đáng chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều nỗ lực tích lũy điểm số để duy trì vị thế cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách điểm số sít sao trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, RB Leipzig đang tạm thời chiếm ưu thế về mặt điểm số khi đứng ở vị trí thứ 7 với 6 điểm sau những vòng đấu đầu tiên. Trong khi đó, Bayer Leverkusen bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 10 với 4 điểm trong tay. Cách biệt chỉ bằng đúng một trận hòa và một trận thắng khiến màn đối đầu trực tiếp trở thành cơ hội lý tưởng để đội chủ nhà bứt phá, đồng thời đặt ra thử thách lớn cho mục tiêu giữ vững vị trí của đội khách.

Phong độ gần đây của hai câu lạc bộ

Phong độ thi đấu trong 3 trận gần nhất của Bayer Leverkusen diễn ra tương đối thất thường. Đội chủ sân BayArena mở đầu chuỗi trận bằng 1 kết quả hòa, sau đó giành 1 chiến thắng trước khi nhận 1 thất bại ở lần ra sân gần nhất. Việc phong độ chưa duy trì được tính liên tục đòi hỏi Bayer Leverkusen phải nhanh chóng củng cố sự tập trung và gia tăng tính gắn kết trong lối chơi.

Ở phía đối diện, RB Leipzig cho thấy sự nhỉnh hơn đôi chút về mặt kết quả ở 3 trận gần nhất. Đội khách giành được 2 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại xen giữa. Những kết quả tích cực này giúp đoàn quân của RB Leipzig tích lũy được 6 điểm và giữ được tinh thần tương đối chủ động trước chuyến hành quân xa nhà.

Ưu thế đối đầu nghiêng về phía Bayer Leverkusen

Dù đang xếp dưới đối thủ trên bảng xếp hạng hiện tại, Bayer Leverkusen lại nắm giữ lợi thế tâm lý đáng kể nếu nhìn vào thành tích đối đầu tổng hợp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Bayer Leverkusen đã xuất sắc giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ chấp nhận thất bại 1 trận trước RB Leipzig.

Sự vượt trội trong các lần gặp nhau trước đây sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội chủ nhà khi bước vào thảm cỏ BayArena. Ngược lại, RB Leipzig cần cho thấy bản lĩnh trận mạc và hạn chế tối đa sai sót nếu muốn cải thiện kết quả đối đầu trước một đối thủ nhiều duyên nợ.

Thế trận giằng co tại BayArena

Với khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, cuộc so tài tại BayArena được dự báo sẽ diễn ra rất chặt chẽ và không thiếu phần quyết liệt. Bayer Leverkusen nắm lợi thế sân bãi cùng ký ức đối đầu thuận lợi, trong khi RB Leipzig lại sở hữu phong độ nhỉnh hơn với số điểm tích lũy tốt hơn kể từ đầu mùa. Sự cẩn trọng sẽ được đặt lên hàng đầu nhằm tránh những rủi ro đánh mất vị trí trong cuộc đua tốp đầu đầy căng thẳng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)