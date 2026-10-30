Hạ gục Newcastle 3-1, Everton giành vé vào tứ kết Carabao Cup

James Garner ghi bàn cho Everton. Ảnh: Gary Oakley - Everton FC/Everton FC/Getty Images.

Tận dụng triệt để những sai lầm nơi hàng phòng ngự đối phương, Everton đã xuất sắc đánh bại Newcastle United với tỷ số 3-1 tại vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup). Màn trình diễn rực sáng của bộ đôi tiền vệ James Garner và Hayden Hackney giúp đội chủ sân Hill Dickinson Stadium hiên ngang tiến vào vòng tứ kết.

Bước vào cuộc đọ sức, Everton chịu tổn thất lực lượng khi Jack Grealish vắng mặt vì vi phạm kỷ luật nội bộ, trong khi Jarrad Branthwaite chưa thể trở lại. Bất chấp thiếu vắng nhân sự, huấn luyện viên David Moyes vẫn xây dựng hệ thống 4-2-3-1 kỷ luật để nghênh tiếp một Newcastle United có nhiều xáo trộn trong đội hình xuất phát. Sự cơ động của các nhân tố trẻ đã giúp đội chủ nhà nhanh chóng kiểm soát thế trận trên sân.

Trước khi thế bế tắc bị phá vỡ, Newcastle là bên tạo ra những sóng gió nguy hiểm đầu tiên nhờ tốc độ của Harvey Barnes. Dẫu vậy, thủ thành Jordan Pickford cùng trung vệ James Tarkowski liên tục lăn xả cứu thua sau các pha dứt điểm cận thành từ phía đội khách.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 34 từ pha xử lý lúng túng của hậu vệ Amar Dedic bên phía Chích chòe dưới sức ép của Tyrique George. Chớp lấy thời cơ, Hayden Hackney lập tức chuyền bóng thuận lợi để James Garner xâm nhập vòng cấm rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ môn Lukas Hornicek. James Garner là một trong những ngôi sao nổi bật trong đội hình Everton kể từ khi rời Man Utd.

Hưng phấn dâng cao, Everton nhân đôi cách biệt ở phút 45 sau một đợt phản công mẫu mực. Nhận quả tạt chuẩn xác từ Thierno Barry, chính Hackney băng lên dứt điểm một chạm tinh tế làm rung mành lưới đối phương. Everton dẫn trước Newcastle 2-0.

Dan Burn ghi bàn thắng cho Newcastle. Ảnh: Carl Recine/Getty Images.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Matthias Jaissle tung ba quân bài gồm Yoane Wissa, Anthony Elanga và Joelinton vào sân nhằm xoay chuyển tình thế.

Dẫu vậy, Newcastle tiếp tục bế tắc trước khối phòng ngự chắc chắn của The Toffees trước khi nhận đòn hồi mã thương trừng phạt. Phút 69, nhận đường chuyền dọn cỗ từ Kiernan Dewsbury-Hall, chân sút Barry xua tan chuỗi trận bỏ lỡ cơ hội tại Ngoại hạng Anh bằng cú sút quyết đoán găm thẳng bóng vào góc cao. 3-0 cho Everton.

Những nỗ lực muộn màng của đội khách chỉ mang về bàn gỡ danh dự khi thủ quân Dan Burn bật cao đánh đầu chuẩn xác từ quả treo bóng của Joe Willock. Căng thẳng bùng phát ở phút bù giờ với hàng loạt va chạm giữa hai bên khiến trọng tài phải liên tục rút thẻ vàng để hạ nhiệt những cái đầu nóng.

Kết thúc 90 phút, Everton đánh bại Newcastle 3-1. Chiến thắng xứng đáng phản ánh sự vượt trội về tính hiệu quả và bản lĩnh thi đấu của CLB vùng Merseyside.

Trận thua bạc nhược khiến Newcastle sớm dừng bước ở đấu trường mà họ từng rất thành công ở các mùa giải trước. Đoàn quân của David Moyes giành quyền đi tiếp thuyết phục và tràn đầy tự tin hướng đến các thử thách tiếp theo.

Kết quả chung cuộc: Everton 3 - 1 Newcastle United

Cầu thủ ghi bàn:

Everton: Garner (34'), Hackney (45'), Barry (69')

Newcastle United: Burn (88')