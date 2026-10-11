Hạ gục Lecce 1-2, Bologna nhen nhóm hy vọng bứt khỏi nhóm cầm đèn đỏ

📊 Xem thống kê chi tiết trận Lecce 1-2 Bologna: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Lecce1 - 2BolognaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Lecce tiếp đón Bologna.

10'Ivan Ilic nhận thẻ vàng cảnh cáo sớm

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu và tới phút 10, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Ivan Ilic bên phía Lecce sau pha phạm lỗi. Tỷ số trên sân Stadio Via del Mare lúc này vẫn đang là 0-0.

13'Lecce kiểm soát bóng nhưng thiếu sắc bén

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Lecce chủ động chiếm lĩnh thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 60% - 40%, song lối chơi của họ lại khá nóng vội khi đã phạm lỗi 5 - 0. Trong khi đó, Bologna thi đấu rình rập và đang là bên sở hữu pha dứt điểm duy nhất (0 - 1), dù cả hai đội đều chưa có cú sút trúng đích nào (0 - 0) và tỷ số vẫn là 0 - 0.

17'Riccardo Orsolini mở tỷ số cho Bologna

Phút 17, nhận đường chuyền từ Nicolo Cambiaghi, Riccardo Orsolini đã dứt điểm chính xác đưa Bologna vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Lecce. Bàn thắng sớm giúp đội khách chiếm lợi thế lớn dù kiểm soát bóng ít hơn đối thủ từ đầu trận.

25'Lecce bế tắc trong nỗ lực tìm bàn gỡ

Sau 25 phút thi đấu, Bologna vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1 dù Lecce nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%). Đội chủ nhà tỏ ra khá nóng vội khi đã phạm lỗi tới 7 - 1 lần và hoàn toàn bế tắc ở khâu tấn công, chưa thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm nào (0 - 2).

31'Paco Esteban nhận thẻ vàng vì phản ứng trọng tài

Phút 31, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Paco Esteban sau hành vi phản ứng thiếu kiềm chế. Đang bị dẫn trước 0-1, các cầu thủ Lecce dường như đang để sự ức chế tâm lý ảnh hưởng tiêu cực tới lối chơi.

36'Lecce điều chỉnh nhân sự sớm ở tuyến giữa

Phút 36, Lecce thực hiện quyền thay đổi người đầu tiên khi Oumar Ngom được tung vào sân thế chỗ Ivan Ilić. Đội chủ nhà đang bị dẫn 0-1 và quyết định rút tiền vệ đã nhận thẻ vàng từ phút 10 có thể là động thái nhằm làm mới lối chơi cũng như tránh rủi ro thiếu người.

38'Lecce bế tắc trước Bologna thực dụng

Tiến về những phút cuối hiệp một, Lecce dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% nhưng hoàn toàn bế tắc trong khâu tấn công khi chưa có cú sút trúng đích nào (dứt điểm 1 - 3, trúng đích 0 - 2). Sự ức chế của đội chủ nhà còn thể hiện qua số lần phạm lỗi áp đảo 10 - 1, trong khi Bologna vẫn duy trì cự ly đội hình kỷ luật để bảo toàn lợi thế dẫn 0-1.

44'Torbjørn Heggem nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ

Phút 44, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Torbjørn Heggem sau pha phạm lỗi nhằm ngăn cản đợt lên bóng của đối phương. Dù Bologna vẫn đang dẫn trước 0-1, hàng thủ đội khách bắt đầu phải đối mặt với nhiều áp lực hơn ở những phút cuối hiệp một.

45+2'Youssef Maleh nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 45+2', Youssef Maleh bên phía Lecce phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đây đã là chiếc thẻ vàng thứ ba của đội chủ nhà trong hiệp một, khép lại 45 phút đầu tiên đầy khó khăn khi họ vẫn đang bị Bologna dẫn trước 0-1.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Bologna duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 50, Bologna vẫn bảo toàn tỷ số 0-1 nhờ sự sắc bén ở các pha hãm thành với số cú dứt điểm trúng đích vượt trội 0-3 (tổng dứt điểm 2-4). Dù Lecce nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 54% - 46%, đội chủ nhà lại liên tục phải phạm lỗi với thống kê lên tới 16-2 nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ.

55'Bologna chủ động thay người ở hàng thủ

Phút 55, Bologna quyết định rút Torbjørn Heggem ra nghỉ để nhường chỗ cho Eivind Helland. Đội khách đang tạm dẫn 0-1, và việc rút Heggem – người đã phải nhận thẻ vàng ở hiệp một – có thể nhằm đảm bảo an toàn cho thế trận phòng ngự.

62'Lecce làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 62, Lecce thực hiện quyền thay người khi Willem Geubbels được tung vào sân thế chỗ Paco Esteban. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà và chưa có cú dứt điểm trúng đích nào, đội chủ nhà rất cần sự tươi mới để xoay chuyển cục diện.

62'Bologna làm mới hàng công với Jay Enem

Phút 62, Bologna tiến hành điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi đưa Jay Enem vào sân thay thế cho Roberto Piccoli. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và sự thay đổi này có thể nhằm tiếp thêm nguồn năng lượng để duy trì thế trận trước sức ép từ Lecce.

62'Lecce làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 62, Lecce tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Konan N'Dri được tung vào sân thế chỗ Santiago Pierotti. Trong bối cảnh đang bị Bologna dẫn 0-1 và chưa có nổi cú sút trúng đích nào, đội chủ nhà rất cần sự đột biến từ những nhân tố mới để xoay chuyển cục diện.

62'Bologna làm mới tuyến giữa khi El Azzouzi vào sân

Phút 62, Bologna thực hiện sự thay đổi nhân sự ở tuyến giữa khi Oussama El Azzouzi được tung vào sân để thế chỗ cho Tommaso Pobega. Đội khách đang nỗ lực củng cố thế trận nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Lecce.

62'Bologna bảo toàn lợi thế trước nỗ lực của Lecce

Sau hơn một giờ thi đấu, Lecce cầm bóng nhỉnh hơn với 56% - 44% nhưng hoàn toàn bế tắc ở khâu ra đòn khi chưa có cú sút trúng đích nào (dứt điểm 4 - 5, trúng đích 0 - 3). Đội chủ nhà liên tục phải phạm lỗi để ngăn chặn các đợt phản công của Bologna (phạm lỗi 16 - 4) trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

64'Amar Fatah tỏa sáng gỡ hòa 1-1 cho Lecce

Phút 64, Amar Fatah lên tiếng đúng lúc để ghi bàn thắng quý giá san bằng cách biệt 1-1 cho Lecce. Pha lập công này thắp lại hy vọng giành trọn vẹn điểm số cho đội chủ sân Stadio Via del Mare sau khoảng thời gian dài phải rượt đuổi Bologna.

74'Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 74, trận đấu vẫn diễn ra rất căng thẳng khi hai đội duy trì thế cân bằng 1-1. Lecce nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 55% - 45% cùng 7 quả phạt góc so với 3 của đối thủ, nhưng lối đá quyết liệt khiến họ phạm lỗi tới 17 - 5 trước Bologna.

75'Jay Enem đưa Bologna vượt lên dẫn 2-1

Phút 75, nhận đường kiến tạo từ Nicolo Cambiaghi, Jay Enem dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 1-2 cho Bologna. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách tái lập thế dẫn bàn ngay trên sân Stadio Via del Mare của Lecce.

79'Lecce làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 79, Lecce thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Joel Almada Monteiro được tung vào sân thế chỗ Amar Fatah. Đang bị dẫn trước 1-2 ngay trên sân Stadio Via del Mare, đội chủ nhà buộc phải dồn lực làm mới tuyến trên nhằm hy vọng giật lại điểm số ở những phút cuối.

79'Lecce điều chỉnh tuyến giữa sau bàn thua

Phút 79, Lecce quyết định làm mới hàng tiền vệ khi tung Omri Gandelman vào sân thay cho Youssef Maleh. Đội chủ nhà đang bị dẫn 1-2 và rất cần gia tăng sức ép trong những phút thi đấu còn lại.

81'Bologna tung Federico Bernardeschi vào sân

Phút 81, Bologna tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Federico Bernardeschi được tung vào sân thay cho Nicolo Cambiaghi. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-2 trong những phút thi đấu cuối cùng trên sân Stadio Via del Mare.

81'Bologna làm mới hàng thủ nhằm bảo toàn lợi thế

Phút 81, Bologna quyết định rút Juan Miranda rời sân để nhường chỗ cho Rahim Alhassane. Đội khách đang dẫn trước 1-2 và sự điều chỉnh này có thể nhằm gia cố hệ thống phòng ngự trong khoảng thời gian then chốt cuối trận.

86'Lecce nỗ lực dồn ép ở những phút cuối

Bước sang phút 86, Lecce đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng 54% - 46% và vượt trội về số quả phạt góc với 8 - 3. Dù đội chủ nhà tích cực bắn phá với tổng cộng 13 - 10 pha dứt điểm, song Bologna vẫn bảo toàn lợi thế nhờ sự sắc bén với 3 - 5 cú sút trúng đích.

90+4'Oussama El Azzouzi nhận thẻ vàng cuối trận

Phút 90+4', Oussama El Azzouzi bên phía Bologna phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội khách đang dẫn trước với tỷ số 1-2, tình huống can thiệp quyết liệt này nhằm ngăn chặn nỗ lực tấn công muộn màng của Lecce ở những phút bù giờ.

KTKết thúc: Lecce 1-2 Bologna

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 22:00 11/10/2026

Trận so tài giữa Lecce và Bologna diễn ra lúc 20:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Stadio Via del Mare đặt đội khách vào tình thế buộc phải chặn đứng chuỗi ngày trượt dốc. Trước sức ép nặng nề từ nhóm cuối bảng xếp hạng, chuyến hành quân lần này là cơ hội để Bologna tìm lại nhịp điệu thi đấu, trong khi Lecce cũng nỗ lực tích lũy điểm số trên sân nhà.

Bologna và áp lực chặn đứng chuỗi trận không thắng

Bologna bước vào trận đấu với tâm lý chịu nhiều sức ép sau giai đoạn thi đấu thiếu hiệu quả. Thống kê qua 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này không có nổi một thắng lợi, chỉ giành được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại.

Sự chững lại về mặt phong độ phản ánh trực tiếp lên vị trí của Bologna trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đội bóng này chỉ sở hữu vỏn vẹn 2 điểm và đang đứng ở vị trí thứ 19. Mục tiêu tối thượng của Bologna lúc này là chặn đà sa sút để sớm tìm lại sự cân bằng trước khi khoảng cách với các đối thủ xếp trên tiếp tục nới rộng.

Lecce nỗ lực tận dụng lợi thế sân nhà

Ở phía đối diện, Lecce đang có vị thế tương đối an toàn hơn trên bảng xếp hạng khi đứng ở vị trí thứ 12 với 6 điểm. Dù vậy, màn trình diễn của đội chủ sân Stadio Via del Mare thời gian qua vẫn còn thiếu đi sự ổn định cần thiết.

Trong 5 lần ra sân gần nhất, Lecce giành được 2 chiến thắng nhưng cũng để thua ở 3 trận đấu còn lại. Điểm tựa sân nhà Stadio Via del Mare sẽ là bệ phóng quan trọng giúp họ tìm kiếm kết quả tích cực, đặc biệt khi chạm trán đối thủ đang gặp khó khăn về mặt phong độ như Bologna.

Thành tích đối đầu nghiêng về phía đội khách

Dù đang có thứ hạng thấp hơn, Bologna lại sở hữu điểm tựa tâm lý đáng kể mỗi khi chạm trán Lecce. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Bologna hoàn toàn chiếm ưu thế với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, không để thua trận nào trước Lecce.

Thành tích quá khứ tích cực này là niềm hy vọng để đội khách tự tin triển khai thế trận. Tuy nhiên, việc chuyển hóa ưu thế đối đầu thành một kết quả có lợi trên sân khách đòi hỏi Bologna phải khắc phục tối đa những điểm yếu đã khiến họ nhận 3 thất bại ở 5 trận vừa qua.

Cục diện giằng co tại Stadio Via del Mare

Lecce có lợi thế sân bãi cùng vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, song sự phập phù trong lối chơi khiến họ khó áp đặt hoàn toàn trận đấu. Trong khi đó, Bologna bị dồn vào chân tường và rất khát khao giành điểm để thoát khỏi chuỗi ngày u ám.

Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ với sự thận trọng từ cả hai phía. Bologna ưu tiên sự an toàn nơi hậu tuyến để cắt chuỗi trận bết bát, còn Lecce cũng không mạo hiểm dâng cao trước một đối thủ vốn thường xuyên khắc chế họ trong những lần chạm trán gần đây.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)