Hạ gục Frosinone 3-0, Napoli thu hẹp khoảng cách với nhóm trên

📊 Xem thống kê chi tiết trận Napoli 3-0 Frosinone: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Napoli3 - 0FrosinoneKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Napoli tiếp đón Frosinone.

13'Napoli chủ động dứt điểm sớm

Trải qua hơn 10 phút đầu trận, Napoli nhập cuộc chủ động hơn khi nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng 53% - 47% và liên tục bắn phá với số pha dứt điểm vượt trội 4 - 1. Dù vậy, độ chính xác vẫn là điều cả hai đội còn thiếu khi thống kê trúng đích vẫn đang là 0 - 0, khiến bảng tỷ số chưa thể suy chuyển.

25'Thế trận giằng co cân bằng

Trôi qua nửa đầu hiệp một, trận đấu vẫn diễn ra ở thế giằng co chặt chẽ khi hai đội chia nhau thời lượng kiểm soát bóng 50% - 50%. Dù đôi bên cùng nỗ lực dứt điểm 4 - 4, các pha kết thúc đều chưa đủ sắc bén với tỷ lệ trúng đích vẫn là 0 - 0.

28'VAR can thiệp tình huống của Rasmus Hojlund

Phút 28, trận đấu tại sân Maradona Stadium phải tạm dừng để VAR vào cuộc kiểm tra tình huống liên quan đến Rasmus Hojlund bên phía Napoli. Trọng tài sau đó đã đưa ra quyết định cuối cùng sau khi tham khảo ý kiến từ tổ công nghệ.

29'Kevin De Bruyne sút phạt đền mở tỷ số cho Napoli

Phút 29, Kevin De Bruyne thực hiện thành công quả phạt đền để đưa Napoli vươn lên dẫn trước 1-0 trước Frosinone. Bàn thắng mở điểm trên sân Maradona Stadium giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực trong thế trận giằng co nghẹt thở.

32'Noa Lang nhân đôi cách biệt cho Napoli

Phút 32, Noa Lang ghi bàn thắng quan trọng giúp Napoli vươn lên dẫn trước 2-0 trước Frosinone. Chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số, đội chủ sân Maradona Stadium tiếp tục dồn ép và nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế vượt trội thành lợi thế dẫn hai bàn an toàn.

37'Napoli áp đảo hoàn toàn về cơ hội

Tiến về cuối hiệp một, Napoli hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với lợi thế dẫn 2-0 và áp đảo về số pha hãm thành khi tung ra 10 - 4 cú dứt điểm. Trong khi đội chủ nhà đã có 4 - 0 lần đưa bóng trúng đích, Frosinone dù cầm bóng 47% vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm cú sút trúng khung thành đối phương.

45'Frosinone điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Frosinone quyết định rút Patrizio Masini ra nghỉ để nhường chỗ cho Aleksa Terzić. Đội khách buộc phải có những tính toán mới về mặt nhân sự khi đang bị dẫn 0-2 và chưa có pha dứt điểm trúng đích nào.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Napoli duy trì thế trận áp đảo đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Napoli vẫn làm chủ hoàn toàn cục diện với lợi thế dẫn 2-0. Dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng ở mức 51% - 49%, đội chủ nhà lại vượt trội về tính hiệu quả khi tung ra tổng cộng 13 - 7 pha dứt điểm, trong đó trúng đích 4 - 0 và khiến Frosinone chưa thể tạo ra bất kỳ pha uy hiếp trúng mục tiêu nào.

61'Scott McTominay vào sân củng cố tuyến giữa

Phút 61, Napoli có sự thay đổi nhân sự khi Scott McTominay được tung vào sân thay thế David Neres. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Maradona Stadium, động thái này có thể nhằm giúp đội chủ nhà gia cố tuyến giữa và bảo toàn tỷ số.

61'Napoli rút Rasmus Hojlund ra nghỉ

Phút 61, Napoli tiến hành điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi Lorenzo Lucca được tung vào sân thế chỗ Rasmus Hojlund. Với lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ sân Maradona Stadium chủ động làm mới mũi nhọn tấn công nhằm duy trì sức ép lên phần sân Frosinone.

61'Napoli duy trì sự vượt trội về độ hiệu quả

Bước sang phút 61, dù thời lượng kiểm soát bóng đang cân bằng 50% - 50%, Napoli vẫn cho thấy sự sắc bén vượt trội khi dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn ở khâu dứt điểm với 15 - 10 pha hãm thành, trong đó số lần trúng đích là 5 - 0 khiến thủ môn đối phương phải có 3 pha cứu thua.

63'Frosinone tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 63, Frosinone thực hiện sự thay đổi trên hàng công khi Seydou Fini được tung vào sân thế chỗ Farès Ghedjemis. Đang bị dẫn 0-2 và chưa có pha dứt điểm trúng đích nào, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ.

63'Frosinone làm mới hàng công

Phút 63, Frosinone thực hiện sự điều chỉnh nhân sự trên hàng tấn công khi Tomas Bobcek được tung vào sân để thay thế Antonio Raimondo. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 và chưa có cú sút trúng đích nào, đội khách rất cần một làn gió mới để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

71'Napoli làm mới tuyến giữa với Billy Gilmour

Phút 71, Napoli có sự điều chỉnh nhân sự ở khu trung tuyến khi Billy Gilmour được tung vào sân để thế chỗ Stanislav Lobotka. Đội chủ nhà tiếp tục làm mới đội hình nhằm duy trì sự chủ động trên sân Maradona Stadium.

72'Napoli rút Noa Lang rời sân

Phút 72, Napoli tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Giovane Santana Do Nascimento được tung vào sân thay thế cho Noa Lang. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà bắt đầu tính toán làm mới đội hình nhằm bảo toàn thế trận an toàn.

73'Napoli duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 73, dù Frosinone nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (48% - 52%) và có cùng 15 - 15 lần dứt điểm, nhưng Napoli mới là đội cho thấy sự sắc bén vượt trội với 5 - 1 cú sút trúng đích. Lợi thế dẫn trước 2-0 giúp đội chủ nhà thi đấu chủ động và kiểm soát tốt tình hình trên sân.

76'Frosinone làm mới đội hình ở phút 76

Phút 76, Frosinone quyết định đưa Matteo Cichella vào sân thế chỗ Gabriele Bracaglia. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm xoay chuyển tình thế khi vẫn bị Napoli dẫn trước 2-0.

80'Thẻ vàng cho Amir Rrahmani

Phút 80, trung vệ Amir Rrahmani của Napoli phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù đang dẫn trước 2-0 trên sân Maradona Stadium, đội chủ nhà vẫn cần duy trì sự tập trung để bảo toàn trọn vẹn lợi thế trong những phút cuối.

81'Napoli tăng cường nhân sự ở cánh

Phút 81, Napoli thực hiện sự thay đổi người khi Matteo Politano được tung vào sân thế chỗ Leonardo Spinazzola. Đang dẫn trước 2-0 trên sân nhà, đội bóng áo xanh muốn duy trì nguồn năng lượng tươi mới bên hành lang cánh để bảo toàn cách biệt an toàn trong những phút cuối.

83'Frosinone làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 83, Frosinone thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Alessio Zerbin được tung vào sân thế chỗ Romano Schmid. Đang bị dẫn trước 0-2 trên sân Maradona Stadium, đội khách cần tăng cường sức ép trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

85'Benoît Badiashile nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 85, trung vệ Benoît Badiashile bên phía Napoli phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn tốt lợi thế dẫn trước 2-0 ở những phút cuối trận tại sân Maradona Stadium.

85'Napoli duy trì cách biệt an toàn

Bước sang phút 85, Napoli đang bảo toàn rất tốt lợi thế dẫn trước 2-0 dù Frosinone cầm bóng nhỉnh hơn (53% so với 47%). Đội khách dù nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với 15 lần dứt điểm nhưng chỉ có đúng 1 lần trúng đích, hoàn toàn lép vế trước sự sắc bén của đội chủ nhà (dứt điểm trúng đích 6-1).

90+4'Kevin De Bruyne ấn định tỷ số 3-0 cho Napoli

Phút 90+4', Kevin De Bruyne tỏa sáng sau đường kiến tạo của Giovane Santana Do Nascimento, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Napoli. Pha lập công muộn màng này đã chính thức dập tắt mọi hy vọng của Frosinone ngay trên sân Maradona Stadium.

KTKết thúc: Napoli 3-0 Frosinone

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:38 11/10/2026

Napoli đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài đáng chú ý với Frosinone lúc 01:45 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Maradona Stadium. Với khoảng cách hiện tại chỉ là 3 điểm giữa hai đội, trận đấu này mở ra cơ hội lớn cho đội chủ nhà áp sát vị trí của chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Khát khao bám đuổi của Napoli tại chảo lửa Maradona Stadium

Đội chủ nhà bước vào cuộc so tài này với vị trí thứ 9 cùng 7 điểm trong tay. Dù chưa thể bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn đã qua, Napoli vẫn duy trì được khoảng cách vừa phải với nhóm xếp trên và hoàn toàn có thể bắt kịp nếu tận dụng tốt ưu thế sân bãi.

Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận gần nhất, Napoli đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Sự thiếu ổn định này đòi hỏi đoàn quân áo xanh phải thể hiện sự tập trung cao độ khi trở về tổ ấm Maradona Stadium, nơi họ luôn có được sự cổ vũ nhiệt thành để gia tăng áp lực lên khung thành đối phương.

Frosinone và phong độ ổn định ở nhóm đầu

Ở chiều ngược lại, Frosinone đang có khởi đầu tương đối ấn tượng để tạm chiếm giữ vị trí thứ 6 với 10 điểm. Đội khách duy trì sự kỷ luật cao trong lối chơi, thể hiện qua phong độ tích cực trong 5 trận gần đây với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại.

Việc tích lũy được nhiều hơn đội chủ nhà 3 điểm giúp Frosinone có tâm lý thoải mái hơn khi hành quân xa nhà. Tính tổ chức chặt chẽ cùng phong độ ổn định sẽ là chìa khóa để đại diện này tiếp tục duy trì vị trí vững chắc ở nửa trên bảng xếp hạng.

Cán cân đối đầu nghiêng về phía đội chủ nhà

Lịch sử chạm trán gần đây đang mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho Napoli. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Napoli đã thể hiện sự vượt trội khi giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận trước Frosinone.

Thống kê này cho thấy lối chơi của Napoli thường mang lại nhiều khó khăn cho Frosinone mỗi khi hai đội đụng độ trực tiếp. Đây là cơ sở để đội chủ sân Maradona Stadium thêm phần tự tin vào một kết quả khả quan nhằm phục vụ mục tiêu bám đuổi nhóm trên.

Toan tính chiến thuật và nhận định thế trận

Về mặt triển khai chiến thuật, Napoli nhiều khả năng sẽ chủ động thiết lập thế trận kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Việc đẩy cao khối đội hình và gia tăng nhịp độ chuyền bóng sẽ giúp đội chủ nhà tìm kiếm khoảng trống giữa các tuyến của đối phương.

Trong khi đó, Frosinone với lợi thế điểm số hoàn toàn có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn. Lối chơi phòng ngự chủ động, bảo đảm quân số bên phần sân nhà rồi rình rập cơ hội phản công nhanh sẽ là phương án hợp lý để họ đối phó với sức ép từ Napoli.

Nhìn chung, dù Frosinone có phong độ gần đây nhỉnh hơn, ưu thế sân nhà và thành tích đối đầu vượt trội vẫn trao cho Napoli những điểm tựa quan trọng. Cuộc đọ sức lúc 01:45 ngày 11/10/2026 hứa hẹn sẽ diễn ra đầy giằng co giữa một bên nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục và một bên quyết tâm bảo vệ vị trí trong tốp đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)