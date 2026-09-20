Hạ gục Como 2-0, Frosinone phả hơi nóng vào nhóm dự cúp châu Âu

📊 Xem thống kê chi tiết trận Frosinone 2-0 Como: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Frosinone2 - 0ComoKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Frosinone tiếp đón Como.

13'Como áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút thi đấu, Como đang hoàn toàn làm chủ thế trận khi nắm quyền cầm bóng lên tới 73% so với 27% của Frosinone. Đội khách cũng vượt trội ở mặt trận tấn công với 4 pha dứt điểm (2 trúng đích), trong khi Frosinone chủ yếu phòng ngự và thủ môn đội chủ nhà đã phải có 2 lần cứu thua.

14'G. Calo mở tỷ số cho Frosinone

Phút 14, G. Calo dứt điểm chính xác đưa Frosinone vượt lên dẫn trước 1-0 trước Como. Dù chỉ cầm bóng 26% - 74% so với đối thủ từ đầu trận, đội chủ nhà trên sân Stadio Benito Stirpe vẫn biết cách chớp thời cơ để tạo ra bước ngoặt sớm.

25'Como áp đảo thời lượng kiểm soát bóng

Sau 25 phút bóng lăn, Como cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 70% so với 30% của Frosinone nhưng vẫn đang bị dẫn 1-0. Thế trận tấn công diễn ra khá cởi mở khi đôi bên chia đều số pha dứt điểm 8 - 8 cùng 3 - 3 cú sút trúng đích.

34'Thẻ vàng cho Y. Couto bên phía Como

Phút 34, Y. Couto của Como phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha vào bóng thô bạo. Đội khách dù kiểm soát bóng tới 70% nhưng vẫn đang bế tắc và phải chịu thế bám đuổi khi Frosinone dẫn trước 1-0.

37'Como nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Como kiểm soát bóng áp đảo với tỷ lệ 28% - 72% nhằm tìm kiếm bàn gỡ, song Frosinone lại tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các pha phản công. Dù cầm bóng ít hơn nhiều, đội chủ nhà vẫn đang dẫn trước 1-0 và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 11 - 9.

45+1'Kvernadze nhận thẻ vàng ở phút bù giờ hiệp một

Phút 45+1', G. Kvernadze bên phía Frosinone phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau một pha vào bóng thô bạo. Tình huống diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà đang phải căng mình phòng ngự trước sức ép lớn khi chỉ nắm 30% thời lượng kiểm soát bóng nhưng vẫn tạm dẫn Como 1-0.

45+3'G. Kvernadze nhân đôi cách biệt cho Frosinone

Vào phút 45+3', G. Kvernadze đã tỏa sáng để ghi bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho Frosinone ngay trước giờ nghỉ. Dù cầm bóng chỉ 30% - 70%, đội chủ nhà vẫn thể hiện sự hiệu quả đáng nể trước Como.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Como tăng cường nhân sự ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ, Como lập tức có sự điều chỉnh khi S. Ricci được tung vào sân để thế chỗ cho L. Da Cunha. Đang bị Frosinone dẫn trước 2-0, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tạo ra đột biến và tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp đấu quyết định.

46'Como làm mới hàng công ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', ban huấn luyện Como quyết định có sự thay đổi trên hàng công khi tung M. Kean vào sân thế chỗ A. Douvikas. Trong bối cảnh đang bị Frosinone dẫn trước 2-0, đây có thể là nỗ lực nhằm tìm kiếm sự đột biến để xoay chuyển thế trận.

46'Como thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Como quyết định làm mới đội hình khi tung J. Rodriguez vào sân thế chỗ cho M. Baturina. Đang bị Frosinone dẫn trước 2-0, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tìm kiếm đột biến trên mặt trận tấn công nhằm nuôi hy vọng lội ngược dòng.

49'Como nỗ lực kiểm soát bóng tìm bàn gỡ

Bước sang phút 49, Como chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt khi nắm tới 69% thời lượng kiểm soát bóng. Dẫu vậy, Frosinone vẫn giữ vững lợi thế 2-0 nhờ sự sắc bén trong phản công, với 6 cú dứt điểm trúng đích so với 4 của đội khách.

53'Frosinone điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 53, Frosinone thực hiện sự thay đổi người khi G. Cittadini được tung vào sân thế chỗ I. Monterisi. Đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân nhà, đội bóng áo vàng dường như muốn làm mới tuyến dưới nhằm bảo toàn cách biệt an toàn trước sức ép từ Como.

56'Thẻ vàng cho G. Bracaglia vì lỗi kéo người

Phút 56, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo G. Bracaglia bên phía Frosinone sau tình huống kéo người lộ liễu nhằm ngăn chặn đợt tấn công của đối thủ. Đội chủ nhà vẫn đang dẫn 2-0 nhưng phải duy trì sự tập trung tối đa trước áp lực kiểm soát bóng vượt trội từ Como.

61'Como nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước qua phút 61, Como đang dốc toàn lực tấn công với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 37% - 63% cùng tới 20 pha dứt điểm (thống kê dứt điểm 15 - 20). Dẫu vậy, Frosinone vẫn đứng vững nhờ sự hiệu quả vượt trội để bảo toàn cách biệt 2-0.

73'Como tung M. Perrone vào sân tìm hy vọng

Phút 73, Como tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút L. Milla ra nghỉ và đưa M. Perrone vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 trên sân của Frosinone, đội khách buộc phải làm mới tuyến giữa nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế ở những phút còn lại.

73'Como tung Kaiki vào sân nhằm tìm đột biến

Phút 73, Como quyết định làm mới đội hình khi rút A. Valle ra nghỉ để nhường chỗ cho Kaiki. Đang bị Frosinone dẫn trước 2-0, đội khách buộc phải tăng cường nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu.

73'Como miệt mài dâng cao tìm bàn gỡ

Bước sang phút 73, Como dù bị dẫn 2-0 vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công với thời lượng cầm bóng áp đảo 63% - 37% cùng 22 - 19 pha dứt điểm so với Frosinone. Tuy nhiên, đội chủ nhà phòng ngự đầy chặt chẽ và sắc sảo ở các đợt phản công, duy trì thế trận an toàn khi thủ môn của họ đã có tới 6 - 4 lần cứu thua thành công.

79'Frosinone làm mới tuyến giữa ở phút 79

Phút 79, Frosinone thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Cichella được tung vào sân thế chỗ cho G. Calo. Đội chủ nhà đang dẫn trước 2-0 và muốn bổ sung thêm nguồn năng lượng để duy trì sự an toàn nơi khu trung tuyến trong phần còn lại của trận đấu.

80'Frosinone làm mới đội hình ở phút 80

Phút 80, Frosinone tiến hành thay người khi A. Zerbin được tung vào sân thế chỗ G. Kvernadze. Với lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà đang chủ động bổ sung thể lực nhằm bảo toàn trọn vẹn 3 điểm trong khoảng thời gian thi đấu còn lại.

85'Como miệt mài tấn công nhưng bế tắc

Bước sang phút 85, Frosinone vẫn bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 2-0 dù nhường hoàn toàn thế trận khi chỉ cầm bóng 36% - 64%. Đội khách Como dồn ép mạnh mẽ và đã tung ra tới 22 - 25 pha dứt điểm (trúng đích 6 - 8), nhưng sự xuất sắc của thủ môn đội chủ nhà với 7 - 4 lần cứu thua đang khiến mọi nỗ lực tìm bàn gỡ bị từ chối.

88'Frosinone điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 88, Frosinone quyết định rút F. Ghedjemis ra nghỉ để nhường chỗ cho W. Amey. Với lợi thế dẫn trước 2-0 cùng thế trận an toàn, sự thay đổi này có thể nhằm giúp đội chủ nhà bảo toàn chiến thắng quý giá.

88'Frosinone điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 88, Frosinone thực hiện sự thay đổi người khi A. El Azzouzi được tung vào sân để thế chỗ cho R. Schmid. Với lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ sân Stadio Benito Stirpe đang chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn 3 điểm trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90+2'A. Raimondo nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 90+2', tiền đạo A. Raimondo bên phía Frosinone phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do lỗi cố tình trì hoãn trận đấu. Khi cách biệt 2-0 đã an bài ở những phút bù giờ cuối, việc câu giờ nhằm bảo toàn trọn vẹn 3 điểm trên sân Stadio Benito Stirpe là điều dễ hiểu.

90+5'A. Diao nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+5', A. Diao bên phía Como phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do hành vi phi thể thao. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng trong sự bất lực của đội khách khi họ vẫn đang bị dẫn 0-2.

KTKết thúc: Frosinone 2-0 Como

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:04 20/09/2026

Como đang trải qua quãng thời gian thi đấu thăng hoa và đặt mục tiêu nối dài mạch trận ấn tượng khi làm khách trước Frosinone vào lúc 20h00 ngày 20/09/2026. Trận đấu diễn ra tại sân vận động Stadio Benito Stirpe hứa hẹn mang đến diễn biến giằng co, khi đội chủ nhà cũng đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách về mặt điểm số trên bảng xếp hạng.

Sự thăng hoa của Como đối đầu nỗ lực bám đuổi từ Frosinone

Đội khách Como bước vào màn so tài này với hành trang là sự tự tin rất lớn. Trong 4 lần ra sân gần nhất, Como đã liên tiếp giành 3 chiến thắng trước khi chia điểm ở lượt đấu gần nhất (hòa 1 trận, thắng 3 trận). Chuỗi thành tích tích cực này giúp đội bóng vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 10 điểm, sẵn sàng duy trì đà bay cao trong chuyến hành quân xa nhà.

Ở chiều ngược lại, Frosinone hiện đứng thứ 7 với 7 điểm tích lũy được. Phong độ của đội chủ nhà trong 4 trận vừa qua có phần thiếu ổn định hơn khi ghi nhận 1 trận thua, 2 trận thắng và 1 trận hòa. Dù vừa phải nhận kết quả thua ở trận đấu gần nhất, Frosinone vẫn giữ mục tiêu bám đuổi sát sao nhóm xếp trên, đặc biệt khi họ chỉ kém chính đối thủ Como đúng 3 điểm.

Điểm tựa từ thành tích đối đầu của đội chủ nhà

Bên cạnh yếu tố sân bãi tại Stadio Benito Stirpe, Frosinone còn nắm giữ lợi thế đáng kể về mặt tâm lý khi nhìn lại quá khứ chạm trán. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Frosinone áp đảo với 4 chiến thắng, trong khi Como chỉ có duy nhất 1 lần giành trọn vẹn niềm vui và hai bên chưa từng chia điểm.

Sự chênh lệch trong lịch sử đối đầu sẽ là bài toán chiến thuật mà ban huấn luyện Como cần giải quyết nếu muốn duy trì vị thế hiện tại. Đội khách đang sở hữu phong độ ấn tượng hơn, song Frosinone luôn biết cách phát huy sự khó chịu mỗi khi đụng độ đối thủ này.

Nhận định xu hướng thế trận tại Stadio Benito Stirpe

Với khoảng cách chỉ là một chiến thắng giữa vị trí thứ 5 và thứ 7, cuộc đọ sức tại Benito Stirpe mang ý nghĩa quan trọng về mặt điểm số cho cả hai câu lạc bộ. Como nhiều khả năng sẽ tiếp tục triển khai lối chơi chủ động nhằm khai thác đà thăng hoa và kéo dài chuỗi ngày vui.

Tuy nhiên, Frosinone với ưu thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội được kỳ vọng sẽ tạo ra thế trận chặt chẽ để cản bước tiến của các vị khách. Đây sẽ là cuộc so tài cân não giữa phong độ hưng phấn của Como và bản lĩnh đối đầu của Frosinone.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)