Hạ gục AZ Alkmaar, Feyenoord phả hơi nóng vào ngôi đầu giải Hà Lan

📊 Xem thống kê chi tiết trận Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Feyenoord2 - 0AZ AlkmaarKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Feyenoord tiếp đón AZ Alkmaar.

11'Lewis Schouten nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 11, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Lewis Schouten của AZ Alkmaar sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Stadion Feijenoord đang diễn ra với thế trận giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0.

13'Nacho Ferri mở tỷ số cho Feyenoord

Phút 13, Nacho Ferri dứt điểm chính xác đưa Feyenoord vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng sớm phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà khi họ hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi ngay từ những phút đầu.

13'Feyenoord chủ động ép sân từ sớm

Sau gần 15 phút thi đấu, Feyenoord đang nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 60% - 40% trước AZ Alkmaar. Dù đã tung ra số cú dứt điểm 3 - 0 cùng 2 - 0 quả phạt góc, đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa ưu thế thành bàn mở tỷ số khi chưa có pha bóng nào đi trúng đích.

23'Ro Zangelo Daal nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 23, Ro Zangelo Daal bên phía AZ Alkmaar phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Feyenoord dẫn trước 1-0, đội khách liên tiếp chịu bất lợi về mặt thẻ phạt khi trận đấu chưa trôi qua được một phần ba thời gian.

25'Feyenoord duy trì thế trận chủ động

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Feyenoord tiếp tục nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 52% - 48% sau khi mở tỷ số 1-0. Đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội trên mặt trận tấn công khi dẫn trước về số pha dứt điểm 5 - 1, trong khi AZ Alkmaar vẫn chưa tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ngoài một tình huống trúng đích duy nhất.

37'Feyenoord áp đảo về số cơ hội

Tiến về cuối hiệp một, Feyenoord duy trì thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45% cùng sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Đội chủ nhà vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm (7 - 1) lẫn số quả phạt góc (4 - 1), khiến AZ Alkmaar gần như chỉ biết căng mình phòng ngự để hạn chế bàn thua tiếp theo.

43'VAR can thiệp hủy phạt đền của Mexx Meerdink

Phút 43, kịch tính xuất hiện khi công nghệ VAR can thiệp khiến quả phạt đền dành cho Mexx Meerdink bên phía AZ Alkmaar bị hủy bỏ. Quyết định này khiến đội khách lỡ cơ hội gỡ hòa quý giá trước khi hiệp một khép lại.

45+2'Targhalline nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Ở phút 45+2', Oussama Targhalline bên phía Feyenoord phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Pha bóng diễn ra trong những phút bù giờ căng thẳng khi Feyenoord đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trước AZ Alkmaar.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Feyenoord duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 49, Feyenoord vẫn bảo toàn cách biệt 1-0 trước AZ Alkmaar. Dù thời lượng kiểm soát bóng khá cân bằng ở mức 49% - 51%, đội chủ nhà tỏ ra sắc bén hơn ở khâu hãm thành với 7 - 3 pha dứt điểm cùng ưu thế 4 - 2 về phạt góc.

59'Javi López nhân đôi cách biệt cho Feyenoord

Phút 59, đón đường kiến tạo chuẩn xác từ Charles Vanhoutte, Javi López dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho Feyenoord. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ sân Stadion Feijenoord nới rộng cách biệt trước AZ Alkmaar và nắm lợi thế lớn trong trận đại chiến.

61'Feyenoord duy trì thế trận áp đảo

Bước qua phút 61, Feyenoord vẫn giữ vững lợi thế dẫn trước 2-0 và tạo ra sức ép vượt trội về mặt cơ hội. Dù cầm bóng 46% - 54% ít hơn đối thủ, đội chủ nhà lại áp đảo hoàn toàn ở khâu hãm thành với tỷ số dứt điểm 10 - 4 cùng 6 - 3 quả phạt góc, khiến nỗ lực dâng cao của AZ Alkmaar liên tục rơi vào bế tắc.

67'Wouter Goes nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 67, đến lượt trung vệ Wouter Goes bên phía AZ Alkmaar phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách tiếp tục gặp khó khăn khi đang bị dẫn trước 0-2 và liên tục phải nhận các án phạt cảnh cáo.

68'AZ Alkmaar làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 68, AZ Alkmaar quyết định rút Ro Zangelo Daal ra nghỉ và tung Weslley Pinto Batista vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 trên sân Stadion Feijenoord, đội khách buộc phải có những điều chỉnh nhân sự để hy vọng xoay chuyển thế trận.

68'AZ Alkmaar làm mới đội hình

Phút 68, AZ Alkmaar quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Denso Kasius được tung vào sân thế chỗ Elijah Dijkstra. Đang bị Feyenoord dẫn trước 0-2, đội khách buộc phải làm mới các phương án thi đấu để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

73'Feyenoord duy trì thế trận an toàn

Bước sang phút 73, AZ Alkmaar nỗ lực cầm bóng nhiều hơn với tỷ lệ 57% so với 43% của đối thủ, nhưng các đợt lên bóng của họ thường xuyên rơi vào bế tắc. Ngược lại, Feyenoord thi đấu rình rập đầy kỷ luật và vẫn vượt trội về số pha dứt điểm (10 - 6) cùng phạt góc (6 - 4) để bảo toàn cách biệt 2-0.

77'Feyenoord điều chỉnh nhân sự củng cố thế trận

Phút 77, Feyenoord thực hiện sự thay đổi người khi Tobias van den Elshout được tung vào sân thế chỗ Gjivai Zechiel. Nắm lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà chủ động đưa nhân tố mới nhằm làm mới đội hình và duy trì sự an toàn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

80'AZ Alkmaar làm mới tuyến giữa ở phút 80

Phút 80, AZ Alkmaar quyết định rút Jordy Clasie ra nghỉ để nhường chỗ cho Bendegúz Kovács. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 trên sân Stadion Feijenoord, đội khách cần thêm năng lượng cho những nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ ở khoảng thời gian ít ỏi còn lại.

85'Feyenoord vững vàng bảo toàn cách biệt

Bước sang phút 85, AZ Alkmaar nỗ lực cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 41% - 59% nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Feyenoord vẫn duy trì sự chủ động nhờ thế dẫn 2-0. Đội chủ nhà phòng ngự kỷ luật và tỏ ra sắc bén hơn ở các đợt phản công khi sở hữu 12 - 9 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 2), từng bước ghìm nhịp độ trận đấu trôi về những phút cuối.

89'Feyenoord củng cố đội hình ở phút cuối

Phút 89, Feyenoord quyết định làm mới nhân sự khi rút Nacho Ferri ra nghỉ để nhường chỗ cho Gaoussou Kyassou Diarra. Với lợi thế dẫn trước 2-0, đội chủ nhà đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn trọn vẹn chiến thắng.

KTKết thúc: Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:42 11/10/2026

Cuộc chạm trán lúc 23:45 ngày 10/10/2026 tại Stadion Feijenoord mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi cả Feyenoord lẫn AZ Alkmaar đều đang nằm trong nhóm tranh ngôi đầu. Với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng, kết quả của trận đấu này sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch, nơi một kết quả có lợi sẽ lập tức tạo ra bước ngoặt đáng kể cho tham vọng của mỗi bên.

Cuộc đua căng thẳng ở nhóm dẫn đầu

Cục diện nhóm đầu đang diễn ra hết sức kịch tính khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm. Đội khách AZ Alkmaar hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, thể hiện vị thế vững vàng từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, vị trí số một của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi chính Feyenoord.

Đội chủ sân Stadion Feijenoord đang bám sát ở vị trí thứ 3 với 17 điểm. Được thi đấu trên sân nhà, Feyenoord hiểu rõ đây là cơ hội lớn để thay đổi trật tự bảng xếp hạng. Khoảng cách mong manh 2 điểm khiến trận đấu trở thành nút thắt chiến lược đối với cả hai câu lạc bộ trong giai đoạn then chốt này.

Phong độ thăng hoa của hai ứng viên

Cả Feyenoord và AZ Alkmaar đều bước vào trận đấu với hành trang là sự ổn định đáng nể. Đội đầu bảng AZ Alkmaar duy trì chuỗi thành tích ấn tượng với 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Đáng chú ý, họ đang sở hữu mạch 3 trận toàn thắng liên tiếp trước chuyến làm khách này.

Ở phía đối diện, Feyenoord cũng không hề kém cạnh về mặt phong độ. Đội chủ nhà giành được 4 chiến thắng và 1 trận hòa ở 5 trận đấu gần đây, trong đó vừa có được thắng lợi ở lần ra sân gần nhất. Việc cả hai đội bóng đều đạt điểm rơi phong độ xuất sắc hứa hẹn một thế trận đỉnh cao về sự tập trung lẫn toan tính chiến thuật.

Điểm tựa đối đầu nghiêng về phía Feyenoord

Dù AZ Alkmaar đang là đội đứng đầu bảng, cán cân đối đầu trong những năm gần đây lại hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ sân Stadion Feijenoord. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Feyenoord áp đảo với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, chưa phải nhận thất bại nào trước AZ Alkmaar.

Thành tích bất bại này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho Feyenoord trước giờ bóng lăn. Sự tự tin từ quá khứ kết hợp cùng lợi thế sân nhà sẽ là vũ khí quan trọng để họ nghênh đón đội bóng đang có phong độ cao như AZ Alkmaar.

Nhận định xu hướng trận đấu

AZ Alkmaar đứng trước thử thách lớn trong việc bảo vệ ngôi đầu bảng và phá bỏ chuỗi trận đối đầu kém duyên trước đối thủ. Lối chơi của đội khách cần sự chính xác tuyệt đối để đối phó với sức ép từ khán đài Stadion Feijenoord. Ngược lại, Feyenoord có đủ cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ nhờ điểm tựa lịch sử và phong độ ổn định.

Với sự cân bằng về phong độ khi cả hai đều thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ. Đội bóng nào tận dụng tốt hơn các cơ hội trong khoảnh khắc then chốt sẽ nắm quyền định đoạt cục diện cuộc đua vô địch.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)