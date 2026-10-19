'Hạ giải' cây xanh để xây hầm chui thứ 8 ở Hà Nội

Những ngày gần đây, khu vực nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3, ghi nhận nhiều thay đổi khi công nhân tiến hành cắt tỉa, chặt hạ và di chuyển cây xanh trên vỉa hè, dải phân cách để phục vụ công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng hầm chui. Một số cây có thân lớn đã được chặt hạ, cành và thân cây được tập kết tạm thời trên vỉa hè.

Theo Quyết định số 6475/QĐ-UBND ngày 7/1/2026 của UBND Thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.

Dự án nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc, giảm chi phí và thời gian chờ đợi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Theo thiết kế, hầm chui Mễ Trì - Dương Đình Nghệ có quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài 655 m. Trong đó, phần hầm kín dài 120 m, hầm hở dài 200 m; 335 m còn lại là tường chắn và gờ chắn bánh.

Hiện nay, hàng cây xanh trên đường Mễ Trì đã được cắt gọn, chờ di dời, phục vụ thi công dự án hầm chui.

Một số cây có thân lớn đã được chặt hạ, cành và thân cây được tập kết tạm thời trên vỉa hè.

Các công nhân và máy móc tiến hành di dời hàng cây xanh trên dải phân cách giữa đường Dương Đình Nghệ.

Nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 nằm trong khu vực tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, khu đô thị và cơ quan, doanh nghiệp, với lưu lượng phương tiện lớn.

Đoạn đường Dương Đình Nghệ giao với đường Phạm Hùng (trước tòa nhà Keangnam Landmark 72) cũng là một trong những "điểm đen" ngập úng tại Hà Nội.

Việc bổ sung hầm chui được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập úng, nâng cao năng lực thông hành, kết nối giao thông giữa các tuyến đường cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Đến tháng 10/2026, Hà Nội đang vận hành 5 hầm chui: Trung Hòa, Kim Liên, Thanh Xuân, Lê Văn Lương - Tố Hữu, Kim Đồng - Giải Phóng; đang xây dựng hầm chui Cổ Linh; chuẩn bị đầu tư xây dựng hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 và Mễ Trì - Dương Đình Nghệ.