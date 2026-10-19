'Hạ giải' cây xanh để xây hầm chui thứ 8 ở Hà Nội
Hà Nội đang di dời hàng loạt cây xanh trên trục đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ để chuẩn bị xây dựng hầm chui xuyên qua đường Phạm Hùng - Vành đai 3 trên cao, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, úng ngập trong khu vực.
Những ngày gần đây, khu vực nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3, ghi nhận nhiều thay đổi khi công nhân tiến hành cắt tỉa, chặt hạ và di chuyển cây xanh trên vỉa hè, dải phân cách để phục vụ công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng hầm chui. Một số cây có thân lớn đã được chặt hạ, cành và thân cây được tập kết tạm thời trên vỉa hè.
Theo Quyết định số 6475/QĐ-UBND ngày 7/1/2026 của UBND Thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3 được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội.
Dự án nhằm giải quyết xung đột giao thông, giảm thiểu ùn tắc, giảm chi phí và thời gian chờ đợi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.
Một số cây có thân lớn đã được chặt hạ, cành và thân cây được tập kết tạm thời trên vỉa hè.
Việc bổ sung hầm chui được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập úng, nâng cao năng lực thông hành, kết nối giao thông giữa các tuyến đường cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ha-giai-cay-xanh-de-xay-ham-chui-thu-8-o-ha-noi-post1395501.html