Hạ giá điện, giảm giá xăng Đòn bẩy bứt phá tăng trưởng

Giá điện, xăng dầu giảm sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp ngành may tiết giảm chi phí, tập trung sản xuất những tháng cuối năm.

Tháo gỡ nút thắt chi phí đầu vào

Trong cấu trúc vận hành của nền kinh tế, điện năng và xăng dầu luôn đóng vai trò là hai cấu phần chi phí cứng, cấu thành trực tiếp vào giá thành sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp không thể chủ động cắt giảm. Do đó, mọi sự dịch chuyển về giá của hai mặt hàng chiến lược này đều tạo ra biên độ ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của cộng đồng doanh nghiệp.

Sau nhiều tháng chật vật chống chọi với đà leo thang của giá điện, xăng dầu, Công ty Sản xuất, Thương mại Hải Đăng, thôn Đạo Viện 2, xã Trung Sơn đã lên kế hoạch tăng tốc sản xuất nhằm bù đắp khoảng thời gian phải duy trì cầm chừng trước đó.

Anh Hoàng Văn Dũng, Giám đốc công ty chia sẻ: Do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến lâm sản xuất khẩu, nhu cầu sử dụng năng lượng của doanh nghiệp rất lớn. Từ khâu vận chuyển gỗ nguyên liệu cho đến hệ thống máy móc thiết bị, cưa, xẻ, sấy sản phẩm đều phụ thuộc hoàn toàn vào điện và xăng dầu. Có thời điểm giá nhiên liệu tăng quá cao, công ty buộc phải co cụm, chỉ dám duy trì các đơn hàng truyền thống chứ không dám mở rộng sản xuất. Tưởng như khó khăn còn kéo dài, việc Chính phủ kịp thời triển khai các giải pháp hạ giá bán điện và giảm thuế đối với xăng dầu đã trở thành chiếc “phao cứu sinh”, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tháo gỡ nút thắt chi phí đầu vào, khơi thông dòng vốn lưu động để phục hồi sản xuất - anh Dũng phấn khởi nói.

Tương tự, huyết mạch của ngành logistics và công nghiệp xây dựng cũng tìm lại được đà tăng trưởng khi gánh nặng nhiên liệu được tháo gỡ. Trong giai đoạn đỉnh điểm khi giá xăng dầu leo thang chạm mốc 29.000 - 30.000 đồng/lít, nhiều doanh nghiệp vận tải rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Anh Lê Duy Cương, chủ doanh nghiệp vận tải Hùng Cường chuyên tuyến Hà Giang - Quảng Ninh và Hà Giang - Yên Bái, bộc bạch: Nếu như trước đây một bình nhiên liệu cho xe chỉ dao động từ 1,2 - 1,3 triệu đồng, thì khi giá xăng vọt lên mức cao kỷ lục, chi phí đội lên hơn 2 triệu đồng. Giá nhiên liệu tăng cao khiến xe cứ lăn bánh là chấp nhận lỗ. Việc Nhà nước kịp thời hạ nhiệt giá xăng dầu và điều chỉnh giảm thuế liên quan đã giảm bớt áp lực tài chính nặng nề, giúp các nhà xe có thêm nguồn lực thiết yếu để xoay vòng vốn và bảo dưỡng phương tiện.

Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng

Nhìn nhận một cách tổng thể, các quyết sách giảm giá điện, hạ giá xăng dầu và điều chỉnh thuế không đơn thuần là những giải pháp tình thế nhằm xoa dịu áp lực trước mắt, mà còn mang tầm nhìn chiến lược dài hạn trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Tiến sĩ Đỗ Hải Yến, Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tân Trào cho biết: Theo tính toán, việc thực thi các chính sách này sẽ giúp tiết giảm trực tiếp giá thành sản xuất của ngành vật liệu xây dựng khoảng 0,3% và ngành chế biến khoảng 0,2%. Khi chi phí đầu vào được tiết giảm, biên lợi nhuận của doanh nghiệp được khôi phục, dòng tiền sẽ được khơi thông để tái đầu tư, mở rộng quy mô thay vì phải chật vật chống chọi với bão giá.

Bên cạnh đó, việc giảm áp lực chi phí từ năng lượng và các mặt hàng chiến lược còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong công tác kiểm soát lạm phát. Khi chi phí vận tải, logistics, điện sinh hoạt và sản xuất hạ nhiệt, mặt bằng giá chung sẽ được kìm giữ, giúp bảo vệ sức mua của người dân và kích thích tổng cầu nội địa. Trong bối cảnh nền kinh tế phải thực hiện đồng thời “mục tiêu kép” vừa thúc đẩy tăng trưởng cao, vừa kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm khi dư địa không còn nhiều, việc điều hành linh hoạt, kịp thời giá năng lượng chính là chiếc “van an toàn” quan trọng, tạo thêm không gian chính sách hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng Chính phủ đã đề ra - Tiến sĩ Đỗ Hải Yến khẳng định