Hạ Getafe, Real Betis bám sát top 4 La Liga còn đối thủ ngụp lặn nhóm cuối

📊 Xem thống kê chi tiết trận Real Betis 1-0 Getafe: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Real Betis1 - 0GetafeKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Real Betis tiếp đón Getafe.

13'Real Betis áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút thi đấu, Real Betis hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 79% - 21%. Dù vậy, Getafe vẫn giữ cự ly đội hình phòng ngự chắc chắn khi số pha dứt điểm của hai bên đang ngang bằng 1 - 1 (trúng đích 1 - 1) và tỷ số vẫn là 0-0.

19'HLV José Bordalás Jiménez nhận thẻ vàng

Phút 19, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo huấn luyện viên José Bordalás Jiménez của Getafe do lỗi phản ứng ngoài đường biên. Trận đấu trên sân Estadio de La Cartuja đang diễn ra giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0, trong bối cảnh Real Betis áp đảo về quyền kiểm soát bóng.

24'Ángel Ortiz nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 24, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ángel Ortiz bên phía Real Betis sau một tình huống phạm lỗi. Dù kiểm soát bóng áp đảo tới 75% - 25%, đội chủ nhà vẫn chưa thể tìm được bàn mở tỷ số khi trận đấu đang diễn ra khá căng thẳng với tỷ số 0-0.

25'Thẻ vàng liên tiếp cho Getafe

Trận đấu diễn ra căng thẳng khi trọng tài rút thêm thẻ vàng cảnh cáo David Cordón Mancha sau pha phạm lỗi ở phút 25. Chỉ trong ít phút, các cầu thủ hai bên liên tục phải nhận án phạt khi tỷ số trên sân Estadio de La Cartuja vẫn đang là 0-0.

25'Real Betis áp đảo quyền kiểm soát bóng

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận hoàn toàn nghiêng về Real Betis khi đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 75% - 25% trước Getafe. Dù tạo ra sự vượt trội về số lần dứt điểm với tỷ lệ 5 - 1 (trúng đích 2 - 1), Betis vẫn chưa thể phá vỡ thế bế tắc và tỷ số vẫn đang là 0 - 0.

37'Real Betis áp đảo nhưng chưa có bàn thắng

Trôi về cuối hiệp một, Real Betis hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 79% - 21%. Đội chủ nhà dồn ép liên hồi và tung ra tới 10 - 3 pha dứt điểm (trúng đích 3 - 1), buộc thủ thành đối phương phải có 3 pha cứu thua nhưng tỷ số vẫn đang là 0-0.

45'Abde Ezzalzouli mở tỷ số cho Real Betis

Đúng vào phút 45, thế bế tắc trên sân Estadio de La Cartuja đã được khai thông khi Abde Ezzalzouli tận dụng pha kiến tạo của Troy Parrott để lập công cho Real Betis. Bàn thắng quý giá giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0 ngay trước khi hiệp một khép lại.

45'Getafe điều chỉnh nhân sự ở cuối hiệp một

Phút 45, Getafe quyết định rút David Cordón Mancha ra nghỉ để nhường chỗ cho Johan Mojica. Trong bối cảnh đang bị Real Betis dẫn trước 1-0 và chịu sức ép lớn, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách cải thiện thế trận.

45'Héctor Bellerín vào sân tăng cường phòng ngự

Phút 45, Real Betis thực hiện sự thay đổi người khi Héctor Bellerín được tung vào sân thế chỗ Ángel Ortiz. Đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 cùng thế trận áp đảo, quyết định này có thể nhằm gia cố hành lang biên sau khi Ortiz đã phải nhận một thẻ vàng trước đó.

45'Getafe tăng cường hàng công với Enes Ünal

Phút 45, ban huấn luyện Getafe quyết định rút Martin Satriano rời sân để nhường chỗ cho Enes Ünal. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và lép vế hoàn toàn về thế trận, do đó sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp họ cải thiện hiệu quả tấn công trong hiệp hai.

45+2'VAR xác nhận bàn mở tỷ số của Abde Ezzalzouli

Sau khi công nghệ VAR vào cuộc kiểm tra ở phút 45+2', bàn thắng của Abde Ezzalzouli chính thức được công nhận cho Real Betis. Pha lập công quý giá giúp đội chủ nhà dẫn trước 1-0 trước khi bước vào giờ nghỉ, phản ánh đúng thế trận vượt trội khi họ cầm bóng tới 80% - 20% so với Getafe.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Real Betis áp đảo hoàn toàn

Bước sang phút 50, Real Betis kiểm soát bóng tới 80% - 20% và liên tục dồn ép đối thủ. Đội chủ nhà đã tung ra tới 15 - 4 pha dứt điểm (trúng đích 5 - 1), buộc Getafe phải lùi sâu phòng ngự trong thế bị dẫn 1-0.

53'Mario Martín Rielves nhận thẻ vàng

Phút 53, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Mario Martín Rielves của Getafe sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và gặp nhiều khó khăn trước sức ép kiểm soát bóng vượt trội từ Real Betis.

61'Real Betis rút Isco rời sân

Phút 61, Real Betis có sự thay đổi nhân sự ở tuyến giữa khi Dani Ceballos được tung vào sân thay cho Isco. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng áp đảo 79% - 21% trước Getafe.

63'Real Betis áp đảo toàn diện

Bước sang phút 63, Real Betis vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội lên tới 79% - 21%. Đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành đối phương khi tung ra tới 16 - 5 cú dứt điểm (trúng đích 5 - 2), khiến Getafe phải căng mình chống đỡ và chỉ biết trông chờ vào các pha phản công ngắt quãng.

69'Getafe làm mới đội hình khi đang bị dẫn

Phút 69, Getafe có sự điều chỉnh nhân sự khi Juan Sebastian Boselli Graf được tung vào sân để thay thế Andrés García. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và cần thêm làn gió mới trên sân Estadio de La Cartuja nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

70'Nemanja Gudelj nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 70, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Nemanja Gudelj sau một pha phạm lỗi. Getafe tiếp tục phải chịu sức ép lớn khi đang bị dẫn 1-0 và chỉ kiểm soát bóng 25% trên sân Estadio de La Cartuja.

72'Real Betis làm mới hàng công với Cucho Hernández

Phút 72, Real Betis tiến hành điều chỉnh nhân sự trên hàng công khi Cucho Hernández được tung vào sân thay thế Troy Parrott. Đội chủ nhà đang nắm lợi thế dẫn trước 1-0 cùng thế trận áp đảo, và sự xuất hiện của Cucho Hernández được kỳ vọng sẽ giúp duy trì sức ép nhằm bảo toàn trọn vẹn 3 điểm.

72'Rodrigo Riquelme vào sân tiếp sức cho Real Betis

Phút 72, Real Betis quyết định làm mới hàng công khi Rodrigo Riquelme được tung vào sân thay thế cho Abde Ezzalzouli. Đội chủ nhà đang dẫn trước 1-0 và kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng áp đảo 76% - 24% so với Getafe.

74'Juan Sebastian Boselli Graf nhận thẻ vàng

Phút 74, Juan Sebastian Boselli Graf bên phía Getafe phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi. Đội khách tiếp tục gặp khó khăn khi đang bị Real Betis dẫn trước với tỷ số 1-0 và chịu sức ép lớn trên sân Estadio de La Cartuja.

76'Real Betis áp đảo toàn diện

Bước sang phút 76, Real Betis vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu khi kiểm soát bóng tới 76% - 24% và duy trì tỷ số 1-0. Đội chủ nhà liên tục bắn phá khung thành đối phương với số pha dứt điểm vượt trội 18 - 6 (trúng đích 6 - 2), khiến Getafe gần như chỉ biết căng mình phòng ngự.

81'Getafe tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 81, Getafe có sự thay đổi người khi oscar lopez được tung vào sân thế chỗ Francho Serrano Gracia. Trong bối cảnh đang bị Real Betis dẫn trước 1-0 và kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 75% - 25%, đội khách buộc phải làm mới đội hình để nuôi hy vọng giật lại điểm số.

81'Getafe làm mới tuyến giữa ở phút 81

Phút 81, Getafe quyết định có sự thay đổi nhân sự khi Alberto Risco Alcántara được tung vào sân thế chỗ cho Orel Mangala. Đội khách đang bị dẫn 0-1 và chịu lép vế hoàn toàn trước sức ép từ Real Betis, vì vậy HLV José Bordalás Jiménez cần làn gió mới để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong những phút cuối.

87'Mario Martin Rielves nhan the do roi san

Phút 87', khó khăn càng thêm chồng chất với Getafe khi Mario Martín Rielves phải nhận thẻ đỏ rời sân. Thi đấu thiếu người trong bối cảnh đang bị Real Betis dẫn 1-0, hy vọng giành điểm của đội khách ở những phút cuối trận gần như bị dập tắt.

90+2'Real Betis thay người nhằm bảo toàn tỷ số

Phút 90+2, Real Betis quyết định rút Antony Matheus dos Santos ra nghỉ để nhường chỗ cho Álvaro Fidalgo. Động thái này nhằm mục đích làm giảm nhịp độ trận đấu và củng cố chiến thắng khi đội chủ nhà đang dẫn 1-0 trong thời gian bù giờ.

90'Real Betis áp đảo hoàn toàn ở phút 90

Bước sang phút 90, Real Betis vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng áp đảo lên tới 75% - 25% và liên tục dồn ép đối thủ. Đội chủ nhà tung ra tới 21 - 6 cú dứt điểm (trúng đích 8 - 2), buộc thủ môn Getafe phải có 6 pha cứu thua để giữ cách biệt chỉ ở mức 1-0 mong manh.

KTKết thúc: Real Betis 1-0 Getafe

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 02:00 18/09/2026

Real Betis đang đứng trước cơ hội quan trọng để củng cố vị thế và bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc chạm trán Getafe. Được thi đấu trên sân vận động Estadio de La Cartuja vào lúc 00:00 ngày 18/09, đội bóng xứ Andalusia có đủ cơ sở để đặt mục tiêu giành trọn niềm vui trước một đối thủ đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Phong độ thăng hoa của Real Betis

Đội chủ sân Estadio de La Cartuja đang duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng trong giai đoạn vừa qua. Nhìn vào chuỗi 5 lần ra sân gần nhất, Real Betis đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, họ bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ sau khi có liền 2 chiến thắng liên tiếp ở những lần xuất quân gần nhất.

Sự ổn định trong lối chơi giúp đoàn quân áo sọc xanh trắng tích lũy được 12 điểm và vững vàng ở vị trí thứ 5. Việc bám sát nhóm dẫn đầu đang trở thành động lực lớn nhất để đội bóng tiếp tục duy trì đà hưng phấn, áp đặt thế trận tấn công chủ động ngay từ những phút đầu tiên.

Getafe và bài toán tìm kiếm sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Getafe thể hiện một bộ mặt thiếu ổn định trong thời gian qua. Đội khách chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận trong 5 vòng đấu gần nhất. Chuỗi phong độ trồi sụt này phản ánh rõ nét những khó khăn mà họ đang phải đối mặt trong việc duy trì tính gắn kết đội hình.

Với việc mới chỉ có được 5 điểm sau những vòng đấu đã qua và xếp ở vị trí thứ 15, Getafe đang cảm nhận rõ áp lực phía sau. Chuyến làm khách tại Estadio de La Cartuja đòi hỏi đội bóng này phải củng cố chắc chắn hệ thống phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội phản công nếu muốn giành điểm.

Cán cân nghiêng về phía chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang ủng hộ đội chủ sân Estadio de La Cartuja. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Real Betis chiếm ưu thế vượt trội với 3 chiến thắng, chia điểm 1 trận và chỉ phải nhận 1 thất bại trước Getafe. Sự lấn lướt này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ chủ nhà.

Bên cạnh đó, khoảng cách 10 bậc và chênh lệch 7 điểm giữa vị trí thứ 5 của Real Betis và vị trí thứ 15 của Getafe là minh chứng rõ rệt cho sự khác biệt về phong độ lúc này. Với điểm tựa sân bãi cùng mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, Real Betis nắm giữ nhiều cơ sở để kiểm soát nhịp độ trận đấu và hướng tới một kết quả thuận lợi.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)