Hạ Genoa 2-1, Parma thắp hy vọng thoát nhóm cầm đèn đỏ Serie A

📊 Xem thống kê chi tiết trận Parma 2-1 Genoa: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Parma2 - 1GenoaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Parma tiếp đón Genoa.

9'D. Drobnic nhận thẻ vàng cảnh cáo sớm

Phút 9, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo D. Drobnic bên phía Parma sau pha phạm lỗi thô bạo. Trận đấu trên sân Stadio Ennio Tardini đang diễn ra khá căng thẳng khi cả hai đội đều khao khát điểm số để cải thiện vị trí nhóm cuối bảng.

13'Parma giữ bóng nhưng Genoa tạo ra cơ hội

Sau gần 15 phút đầu trận, Parma chủ động kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 62% - 38%, nhưng chưa thể tạo ra đột biến trước hàng thủ đối phương. Ngược lại, Genoa chơi rình rập và tỏ ra sắc sảo hơn ở khâu dứt điểm với thống kê 0 - 2 (trúng đích 0 - 1), khiến thủ môn đội chủ nhà đã phải có một pha cứu thua.

14'S. Otoa nhận thẻ vàng sau pha kéo người

Phút 14, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo S. Otoa bên phía Genoa sau hành vi kéo người lộ liễu. Trận đấu trên sân Stadio Ennio Tardini đang diễn ra với nhiều pha tranh chấp quyết liệt từ sớm khi cả hai đội đều đã phải nhận thẻ phạt.

25'Genoa nhỉnh hơn về thế trận

Trôi qua 25 phút thi đấu, Genoa đang là đội nắm thế chủ động tốt hơn khi kiểm soát bóng 54% và đã tạo ra 3 pha dứt điểm (1 trúng đích). Ở chiều ngược lại, Parma gặp nhiều bế tắc trong khâu lên bóng với 0 pha dứt điểm và đang phải tập trung phòng ngự trên phần sân nhà.

38'D. Romero mở tỷ số cho Parma

Phút 38, bước ngoặt trận đấu đã tới khi D. Romero dứt điểm chính xác đưa Parma vượt lên dẫn trước 1-0 sau đường kiến tạo của E. B. Toure. Dù Genoa dứt điểm nhiều hơn từ đầu trận, đội chủ nhà vẫn biết cách tận dụng cơ hội để khai thông thế bế tắc.

40'Genoa nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Tiến về những phút cuối hiệp một, Parma vẫn đang bảo toàn tỷ số 1-0 dù phải nhường quyền chủ động cho đối thủ. Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 54% - 46%, chủ nhà chịu sức ép đáng kể khi Genoa vượt trội về số lần dứt điểm (1 - 5) cũng như phạt góc (1 - 4) nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

44'A. Marcandalli nhận thẻ vàng vì lỗi phi thể thao

Phút 44, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo A. Marcandalli của Genoa sau hành vi phi thể thao. Đội khách vẫn đang bị dẫn 1-0 và gặp không ít ức chế tâm lý khi hiệp 1 dần trôi về những phút cuối.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

53'Genoa nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 53, Genoa đang chủ động dâng cao nhằm tìm kiếm bàn gỡ và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52%. Dù tạo ra sức ép cùng số pha dứt điểm vượt trội 2 - 6 và phạt góc 1 - 4, đội khách vẫn chưa thể khoan thủng hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Parma.

56'Parma làm mới hàng công với N. Elphege

Phút 56, Parma thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi N. Elphege được tung vào sân thế chỗ cho D. Romero. Đội chủ nhà đang nỗ lực điều chỉnh nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-0 trong bối cảnh Genoa vẫn đang kiểm soát bóng nhiều hơn.

56'Parma làm mới hàng công với P. Almqvist

Phút 56, Parma thực hiện quyền thay người khi P. Almqvist được tung vào sân để thế chỗ cho E. B. Toure. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 và cần thêm làn gió mới trên mặt trận tấn công nhằm giảm bớt sức ép trước Genoa.

60'Genoa tung El Shaarawy vào sân tìm bàn gỡ

Phút 60, Genoa có sự điều chỉnh nhân sự khi S. El Shaarawy được tung vào sân thế chỗ K. Ehizibue. Trong bối cảnh đang bị Parma dẫn trước 1-0, đội khách buộc phải làm mới hàng công nhằm tìm kiếm bàn quân bình tỷ số.

60'Genoa điều chỉnh nhân sự ở phút 60

Phút 60, ban huấn luyện Genoa quyết định rút S. Otoa ra nghỉ để nhường chỗ cho D. Puczka. Đội khách đang bị Parma dẫn 1-0 và cần thêm làn gió mới trên sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

65'Genoa nỗ lực gia tăng sức ép

Bước sang phút 65, Genoa đang dồn đội hình tìm bàn gỡ với tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn 56% và vượt trội về số lần dứt điểm (7 - 2). Dẫu vậy, Parma vẫn đứng vững khi bảo toàn tỷ số 1 - 0 nhờ sự tập trung của hàng thủ với 3 pha cứu thua trước các đợt hãm thành liên tiếp từ đội khách.

67'Parma làm mới đội hình khi đang dẫn trước

Phút 67, Parma quyết định đưa G. Fabbian vào sân thế chỗ S. Lontani. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 1-0 và cần thêm nguồn năng lượng mới để bảo toàn lợi thế trước sức ép tấn công từ Genoa.

69'Genoa tăng cường hàng công với L. Colombo

Phút 69, Genoa thực hiện sự thay đổi nhân sự khi L. Colombo được tung vào sân thế chỗ T. Baldanzi. Đang bị dẫn 0-1 dù áp đảo về số pha dứt điểm (9-2), đội khách kỳ vọng sự tươi mới này sẽ giúp chuyển hóa cơ hội thành bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu.

70'M. Osmajic gỡ hòa 1-1 cho Genoa

Phút 70, đón đường kiến tạo thuận lợi từ L. Colombo, M. Osmajic đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Genoa. Pha lập công này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tấn công của đội khách, giúp trận đấu trên sân Stadio Ennio Tardini trở lại vạch xuất phát.

78'Genoa áp đảo về số cơ hội dứt điểm

Bước sang phút 78, thế trận đang nghiêng hẳn về phía Genoa khi đội khách kiểm soát 56% thời lượng bóng và tung ra tới 10 pha dứt điểm so với vỏn vẹn 2 lần của Parma. Sức ép liên hồi từ Genoa với 5 quả phạt góc buộc hàng thủ chủ nhà phải gồng mình chống đỡ để bảo toàn tỷ số 1-1.

80'Almqvist đưa Parma tái lập thế dẫn bàn

Phút 80, từ đường kiến tạo chuẩn xác của N. Elphege, P. Almqvist đã dứt điểm thành bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Parma. Bàn thắng xuất hiện ở thời điểm nhạy cảm của hiệp hai, giúp đội chủ nhà Stadio Ennio Tardini một lần nữa vượt lên dẫn trước.

81'Parma điều chỉnh nhân sự bảo toàn tỷ số 2-1

Phút 81, ngay sau khi vừa vượt lên dẫn trước 2-1, Parma quyết định có sự thay đổi người khi S. Britschgi được tung vào sân thế chỗ cho Diego Carlos. Đội chủ nhà dường như muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì lợi thế mong manh trong những phút thi đấu cuối cùng.

81'Parma củng cố đội hình sau bàn thắng

Phút 81, ngay sau khi vừa vươn lên dẫn trước 2-1, Parma quyết định có sự thay đổi nhân sự khi C. Ordonez được tung vào sân thay cho V. Sierro. Nước đi này có thể nhằm bổ sung nguồn năng lượng mới để đội chủ nhà bảo vệ lợi thế mong manh trong những phút cuối.

85'Genoa tung Vitinha vào sân tìm bàn gỡ

Phút 85, Genoa thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Vitinha được tung vào sân thay thế D. Sow. Đang bị Parma dẫn trước 2-1 ở những phút cuối trận, đội khách dồn lực cho hàng công nhằm hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa.

85'Genoa tung H. J. Traore vào sân

Phút 85, Genoa thực hiện điều chỉnh nhân sự khi H. J. Traore được tung vào sân thay thế cho Junior Messias. Đang bị Parma dẫn trước 2-1, đội khách buộc phải làm mới hàng công trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

85'Delprato nhận thẻ vàng ở phút 85

Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo E. Delprato bên phía Parma sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang phải căng mình bảo vệ cách biệt mong manh 2-1 trước sức ép từ Genoa trong những phút cuối trận.

90+2'M. E. Ellertsson nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+2', M. E. Ellertsson bên phía Genoa phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha vào bóng thô bạo. Sự nôn nóng trong những phút bù giờ cuối trận khiến đội khách gặp thêm nhiều khó khăn.

90+3'M. Troilo nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+3, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Troilo bên phía Parma sau pha can thiệp ở thời gian bù giờ. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 2-1 trước sức ép muộn màng từ Genoa.

90'Genoa dồn ép tìm bàn gỡ hòa

Bước sang phút 90, Genoa đang dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 42% - 58% và áp đảo số pha dứt điểm 4 - 11 (trúng đích 2 - 5). Dẫu vậy, Parma vẫn thi đấu đầy kiên cường, nỗ lực phạm lỗi chiến thuật và căng mình bảo vệ cách biệt tỷ số 2-1 mong manh.

KTKết thúc: Parma 2-1 Genoa

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 21:58 20/09/2026

Cuộc chạm trán giữa Parma và Genoa diễn ra vào lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadio Ennio Tardini mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi cả hai câu lạc bộ đều đang chôn chân ở khu vực nguy hiểm nơi đáy bảng xếp hạng, từng điểm số giành được ở giai đoạn này đều có giá trị vô cùng quý giá cho mục tiêu trụ hạng.

Tình cảnh ngặt nghèo ở nhóm cuối bảng xếp hạng

Sau những lượt trận đã qua, tình cảnh của hai đội bóng đang ở mức báo động đỏ. Parma hiện xếp ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 1 điểm. Ở chiều đối diện, tình hình của Genoa cũng không mấy khả quan hơn khi họ đứng ngay phía sau ở vị trí thứ 19, đồng thời cũng chỉ tích lũy được đúng 1 điểm.

Khoảng cách về mặt điểm số hoàn toàn bằng không khiến tính chất của màn so tài này trở nên vô cùng căng thẳng. Đội giành được chiến thắng sẽ tạo ra bước ngoặt đáng kể để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ, trong khi bên thất bại sẽ tiếp tục lún sâu vào áp lực tâm lý nặng nề.

Chuỗi phong độ sa sút cần nhanh chóng cắt đứt

Phong độ thi đấu của cả Parma lẫn Genoa trong 4 trận gần nhất đều phản ánh đúng thứ hạng hiện tại của họ. Với Parma, đội chủ nhà chỉ có được 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại trong 4 trận đấu gần đây. Lối chơi thiếu sự gắn kết cùng những sai sót nơi hàng thủ đang khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Genoa cũng trải qua kịch bản tương tự trong 4 trận gần nhất của mình. Đại diện vùng Liguria hòa 1 trận và nhận 3 thất bại, chưa thể tìm ra công thức chiến thắng để cải thiện tình hình. Áp lực đè nặng lên ban huấn luyện cũng như từng vị trí trên sân khi chuỗi trận toàn hòa và thua vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cán cân đối đầu cân bằng trong quá khứ

Nhìn lại thành tích chạm trán trong 5 lần gặp nhau gần nhất, sự chênh lệch giữa hai đội là không đáng kể. Genoa chiếm ưu thế rất nhỏ khi giành được 2 chiến thắng, hai đội chia điểm ở 2 trận hòa và Parma có 1 lần ca khúc khải hoàn.

Sự cân bằng này cho thấy các màn đối đầu giữa Parma và Genoa thường diễn ra chặt chẽ và không dễ để một bên áp đặt thế trận hoàn toàn. Điểm tựa sân nhà Stadio Ennio Tardini sẽ là động lực lớn cho Parma, nhưng Genoa cũng sở hữu sự tự tin nhất định khi họ đã bất bại ở 4 trong 5 lần đụng độ gần nhất trước đối thủ.

Toan tính thực dụng và kịch bản giằng co

Trước tính chất sống còn của cuộc đua tích lũy điểm số, nhiều khả năng cả hai huấn luyện viên sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng. Việc hạn chế tối đa sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự sẽ là ưu tiên hàng đầu, bởi một bàn thua sớm có thể phá vỡ toàn bộ cấu trúc chiến thuật.

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Sự nôn nóng có thể khiến đôi bên mắc bẫy phản công, do đó tính kiên nhẫn và khả năng tận dụng thời cơ từ các tình huống cố định sẽ định đoạt cục diện chung cuộc tại Stadio Ennio Tardini.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)