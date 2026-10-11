Hạ FC Schalke 04 kịch tính, SC Freiburg chen chân vào top 3 Bundesliga

📊 Xem thống kê chi tiết trận SC Freiburg 2-1 FC Schalke 04: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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SC Freiburg2 - 1FC Schalke 04Kết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

SC Freiburg tiếp đón FC Schalke 04.

10'Maximilian Eggestein mở tỷ số sớm cho SC Freiburg

Ngay phút 10, Maximilian Eggestein đã lập công đưa SC Freiburg vượt lên dẫn trước 1-0 trước FC Schalke 04. Bàn thắng sớm phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà trên sân Europa-Park-Stadion khi họ kiểm soát bóng vượt trội tới 72% - 28%.

13'SC Freiburg áp đảo hoàn toàn sau bàn mở tỷ số

Sớm có lợi thế dẫn 1-0, SC Freiburg tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận khi kiểm soát bóng tới 72% - 28%. Đội chủ nhà dồn ép nghẹt thở với tỷ lệ dứt điểm vượt trội 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), khiến FC Schalke 04 hoàn toàn chịu trận và chưa thể tạo ra bất kỳ pha hãm thành nào.

26'SC Freiburg áp đảo hoàn toàn sau bàn mở tỷ số

Nửa đầu hiệp một chứng kiến thế trận một chiều nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Với 58% - 42% thời lượng kiểm soát bóng, SC Freiburg liên tục dồn ép và áp đảo tuyệt đối ở khâu hãm thành với 6 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 3 - 0) cùng tỷ số phạt góc 4 - 0, trong khi FC Schalke 04 hoàn toàn chịu trận và chưa tạo ra bất kỳ pha bắn phá nào.

30'Kenan Karaman đưa trận đấu về vạch xuất phát

Phút 30, nhận đường chuyền từ Adrian Tobias Gantenbein, Kenan Karaman đã dứt điểm chuẩn xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho FC Schalke 04. Dù lép vế về thời lượng kiểm soát bóng và số lần bắn phá, đội khách vẫn tận dụng tối đa cơ hội hiếm hoi để tái lập thế cân bằng ngay tại Europa-Park-Stadion.

38'SC Freiburg áp đảo nhưng tỷ số vẫn cân bằng

Tiến gần về những phút cuối hiệp một, SC Freiburg tiếp tục nắm giữ thế chủ động khi kiểm soát bóng 60% - 40% trước FC Schalke 04. Đội chủ nhà cũng vượt trội ở các chỉ số tấn công với số pha dứt điểm 6 - 2 và phạt góc 5 - 1, liên tục gây sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Yuito Suzuki nhận thẻ vàng vì phản ứng trọng tài

Phút 49, tiền đạo Yuito Suzuki bên phía SC Freiburg phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Tình huống thiếu kiềm chế diễn ra ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị FC Schalke 04 cầm chân với tỷ số 1-1.

51'Freiburg duy trì thế ép sân đầu hiệp hai

Bước sang phút 51, SC Freiburg vẫn nắm hoàn toàn thế chủ động nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đội chủ nhà kiểm soát bóng 58% - 42%, vượt trội về số pha dứt điểm với 6 - 2 (trúng đích 3 - 1) cùng cách biệt phạt góc áp đảo 6 - 1, liên tục đặt hàng thủ Schalke 04 vào tình trạng báo động.

57'Matthias Ginter nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 57, trung vệ Matthias Ginter bên phía SC Freiburg phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Trận đấu đang diễn ra hết sức căng thẳng khi tỷ số vẫn là 1-1, và đội chủ nhà liên tục phải nhận án phạt cảnh cáo trong hiệp hai.

63'Thế trận giằng co sau hơn một giờ thi đấu

Bước sang phút 63, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng khi SC Freiburg nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với 55% - 45% thời lượng cầm bóng. Đội chủ nhà tích cực triển khai tấn công biên và tạo ra áp lực với phạt góc 6 - 2, song FC Schalke 04 vẫn đứng vững và sẵn sàng đáp trả trong thế trận dứt điểm 6 - 5 đầy giằng co.

64'SC Freiburg mất người vì thẻ đỏ

Phút 64, bước ngoặt bất lợi xảy đến với SC Freiburg khi Yuito Suzuki phải nhận thẻ đỏ rời sân. Việc chỉ còn chơi với 10 người khi tỷ số đang là 1-1 chắc chắn sẽ đẩy đội chủ nhà vào thế chống đỡ đầy thử thách trước FC Schalke 04 trong phần còn lại của trận đấu.

65'SC Freiburg điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 65, SC Freiburg có sự thay đổi nhân sự khi Lucas Höler được tung vào sân để trám chỗ cho Igor Matanovic. Đội chủ nhà vừa phải nhận thẻ đỏ chỉ 1 phút trước đó và đang nỗ lực giữ thế trận cân bằng khi tỷ số vẫn là 1-1.

69'SC Freiburg điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ

Phút 69, SC Freiburg thực hiện sự thay đổi người khi Cyriaque Irié được tung vào sân thế chỗ Jan-Niklas Beste. Đang phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ trước đó trong thế trận hòa 1-1, đội chủ nhà buộc phải làm mới đội hình nhằm giữ vững thế trận.

69'SC Freiburg điều chỉnh nhân sự sau tấm thẻ đỏ

Phút 69, SC Freiburg thực hiện sự thay đổi người khi Keisuke Goto được tung vào sân thế chỗ Yannick Engelhardt. Trong bối cảnh phải chơi thiếu người do Yuito Suzuki nhận thẻ đỏ và tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà buộc phải có những toan tính mới để bảo toàn thế trận trước FC Schalke 04.

69'FC Schalke 04 làm mới tuyến giữa với Ron Schallenberg

Phút 69, FC Schalke 04 thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Ron Schallenberg được tung vào sân để trám chỗ của Satoshi Tanaka. Trong bối cảnh đối thủ SC Freiburg vừa phải chơi thiếu người sau thẻ đỏ ở phút 64 và tỷ số đang là 1-1, đội khách có thể muốn tận dụng ưu thế quân số để tạo đột biến trong phần còn lại của trận đấu.

69'FC Schalke 04 tung Edin Džeko vào sân

Phút 69, FC Schalke 04 có sự điều chỉnh trên hàng công khi Edin Džeko được tung vào sân thế chỗ Junior Chukwubuike Adamu. Trong bối cảnh đối thủ SC Freiburg chỉ còn chơi với 10 người, đội khách đang có cơ hội lớn để tìm kiếm bàn thắng vươn lên khi tỷ số vẫn là 1-1.

75'SC Freiburg gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 75, SC Freiburg đang nhỉnh hơn về thế trận với tỷ lệ cầm bóng 55% - 45% cùng 6 - 2 quả phạt góc vượt trội. Dù tạo ra số pha dứt điểm trúng đích 3 - 1 áp đảo, đội chủ nhà vẫn chưa thể chuyển hóa cơ hội thành bàn vượt lên khi hàng thủ FC Schalke 04 vẫn thi đấu đầy tập trung.

79'FC Schalke 04 làm mới tuyến giữa

Phút 79, FC Schalke 04 thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Adil Aouchiche được tung vào sân thế chỗ Adrian Tobias Gantenbein. Đang có lợi thế thi đấu hơn người khi tỷ số là 1-1, đội khách kỳ vọng sự tươi mới này sẽ tạo thêm đột biến trong những phút cuối.

79'FC Schalke 04 làm mới nhân sự hàng thủ

Phút 79, FC Schalke 04 tiến hành thay đổi nhân sự khi Timo Becker được tung vào sân thế chỗ Maximilian Wöber. Đang có lợi thế hơn người sau chiếc thẻ đỏ của đối thủ và tỷ số hòa 1-1, đội khách có thể muốn bổ sung thể lực nhằm tìm kiếm cơ hội bứt lên trong những phút cuối.

79'Hwang Hee-Chan vào sân tiếp viện cho Schalke 04

Phút 79, FC Schalke 04 quyết định làm mới hàng công khi tung Hwang Hee-Chan vào sân thế chỗ Moussa Sylla. Với lợi thế chơi hơn người sau khi đối thủ nhận thẻ đỏ, đội khách nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để phá vỡ thế cân bằng 1-1.

83'SC Freiburg điều chỉnh nhân sự ở cuối trận

Phút 83, SC Freiburg tiến hành thay người khi Lukas Kübler được tung vào sân để thế chỗ Philipp Treu. Đội chủ nhà đang phải căng mình phòng ngự nhằm bảo toàn tỷ số 1-1 trong thế thiếu người trên sân Europa-Park-Stadion.

83'SC Freiburg làm mới hàng công với Vincenzo Grifo

Phút 83, SC Freiburg thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Vincenzo Grifo được tung vào sân thay thế cho Derry Lionel Scherhant. Trong bối cảnh đang phải chơi thiếu người nhưng tỷ số vẫn là 1-1, đội chủ nhà kỳ vọng kinh nghiệm của Grifo sẽ tạo ra đột biến ở những phút cuối trận.

85'Keisuke Goto đưa SC Freiburg vượt lên dẫn trước

Phút 85, dù đang chơi thiếu người sau thẻ đỏ của Yuito Suzuki ở phút 64, Keisuke Goto vẫn tỏa sáng mang về bàn thắng quý như vàng giúp SC Freiburg vươn lên dẫn 2-1 trước FC Schalke 04. Pha lập công muộn màng này giúp đội chủ sân Europa-Park-Stadion tạm thời có được 10 điểm để vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga.

87'Hwang Hee-Chan nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 87, Hwang Hee-Chan bên phía FC Schalke 04 phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà vừa bị dẫn 2-1 ở phút 85 dù chơi hơn người, sự nóng vội đã khiến tiền đạo này không giữ được sự bình tĩnh.

87'SC Freiburg nắm chắc lợi thế

Tiến về những phút cuối ở phút 87, SC Freiburg vẫn đang làm chủ tình hình khi dẫn trước 2-1 và nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với 53% - 47%. Đội chủ nhà tạo ra áp lực tấn công vượt trội thông qua tỷ số dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 4 - 1) cùng 7 - 2 quả phạt góc, khiến nỗ lực tìm bàn gỡ của FC Schalke 04 gặp rất nhiều bế tắc.

KTKết thúc: SC Freiburg 2-1 FC Schalke 04

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 00:26 12/10/2026

Cuộc tiếp đón FC Schalke 04 trên sân nhà Europa-Park-Stadion vào lúc 22:30 ngày 11/10/2026 mở ra cơ hội rõ rệt để SC Freiburg tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Nắm giữ phong độ ấn tượng cùng điểm tựa vững chắc từ thành tích đối đầu vượt trội, đoàn quân áo sọc trắng đen đang nắm trong tay nhiều yếu tố thuận lợi để gây sức ép trực tiếp lên các đối thủ xếp trên.

SC Freiburg và mục tiêu thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng

Bước vào vòng đấu này, SC Freiburg đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Khoảng cách điểm số sít sao ở nhóm đầu khiến từng trận đấu sân nhà đều mang ý nghĩa then chốt. Cơ hội cạnh tranh vị trí số một hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu đội chủ sân Europa-Park-Stadion tiếp tục duy trì được sự tập trung và chuyển hóa lợi thế sân bãi thành trọn vẹn điểm số.

Phong độ thi đấu của SC Freiburg ở những vòng đấu vừa qua mang tính ổn định rất cao. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng đã giành tới 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn phản ánh lối chơi kỷ luật, hiệu quả và sự chặt chẽ trong cách tổ chức thế trận, qua đó giúp họ duy trì vị thế vững chắc trong nhóm đua tranh dẫn đầu.

FC Schalke 04 tìm kiếm sự ổn định nơi nửa dưới bảng xếp hạng

Bên kia chiến tuyến, FC Schalke 04 hiện đứng ở vị trí thứ 12 với 5 điểm. Đại diện vùng Ruhr đang trải qua giai đoạn khởi đầu không mấy bằng phẳng khi hiệu quả thi đấu chưa đạt được sự liền mạch cần thiết. Khoảng cách 5 điểm kém hơn so với đội chủ nhà phản ánh rõ những khác biệt về mặt phong độ giữa hai tập thể.

Trong 4 lần ra sân gần nhất, FC Schalke 04 sở hữu thành tích thắng 1 trận, hòa 2 trận và để thua 1 trận. Lối chơi của đội khách đôi khi cho thấy những khoảnh khắc phản kháng đáng khen, nhưng sự thiếu chắc chắn ở các thời điểm quyết định khiến họ đánh rơi những điểm số quan trọng. Chuyến hành quân đến Europa-Park-Stadion vì vậy đặt ra thử thách phòng ngự lớn đối với hàng thủ áo xanh.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây đang hoàn toàn đứng về phía SC Freiburg. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên cho thấy SC Freiburg toàn thắng cả 5 trận, trong khi FC Schalke 04 không có được bất kỳ trận hòa hay chiến thắng nào. Sự áp đảo tuyệt đối này mang lại lợi thế tâm lý không nhỏ cho các cầu thủ chủ nhà trước giờ bóng lăn.

Về mặt cục diện, SC Freiburg sở hữu nền tảng phong độ tốt hơn cùng ưu thế áp đảo từ quá khứ đối đầu. Với quyết tâm thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua ngôi đầu, đội chủ sân Europa-Park-Stadion được đánh giá có khả năng cao sẽ chủ động kiểm soát trận đấu và áp đặt nhịp độ nhằm tìm kiếm kết quả có lợi trước một Schalke 04 vẫn đang loay hoay tìm kiếm sự ổn định.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)