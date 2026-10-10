Hạ Estoril phút 88, Academico Viseu lên giữa bảng và ghìm đối thủ ở đáy bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Academico Viseu 2-1 Estoril: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Academico Viseu2 - 1EstorilKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Academico Viseu tiếp đón Estoril.

13'Academico Viseu chủ động kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút đầu trận, Academico Viseu đang nắm quyền chủ động khi kiểm soát bóng tới 65% - 35% trước Estoril. Dù vậy, nhịp độ tấn công chưa thực sự được đẩy cao khi đội chủ nhà mới có 1 pha dứt điểm (chỉ số dứt điểm là 1 - 0, trúng đích 0 - 0) và tỷ số vẫn giữ ở mức 0-0.

25'Thế trận giằng co và nhiều va chạm

Trôi qua nửa đầu hiệp một, trận đấu diễn ra tương đối giằng co khi tỷ lệ kiểm soát bóng gần như cân bằng ở mức 51% - 49%. Đôi bên chơi chặt chẽ khiến cơ hội ăn bàn xuất hiện rất hạn chế với số pha dứt điểm chỉ là 1 - 1, trong khi Academico Viseu chủ động phạm lỗi chiến thuật nhiều hơn với tỷ số phạm lỗi lên tới 8 - 2.

27'Jordan Holsgrove nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 27, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jordan Holsgrove bên phía Estoril sau một tình huống phạm lỗi. Đội khách đang bị dẫn 1-0 và việc các tiền vệ phải nhận thẻ sớm sẽ khiến họ gặp thêm nhiều áp lực ở khu trung tuyến.

29'Cihan Kahraman mở tỷ số cho Academico Viseu

Phút 29, đón đường kiến tạo từ Anthony Correia, Cihan Kahraman dứt điểm chính xác đưa Academico Viseu vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn trên sân Estadio do Fontelo.

31'Cihan Kahraman nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 31, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Cihan Kahraman bên phía Academico Viseu sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà vừa mở tỷ số 1-0 chỉ 2 phút trước đó nhưng sức ép từ Estoril khiến thế trận trên sân trở nên căng thẳng hơn.

37'Academico Viseu nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn bàn

Tiến gần về cuối hiệp một, Academico Viseu vẫn đang bảo toàn tỷ số 1-0 nhưng phải căng mình trước sức ép từ phía Estoril. Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 52% - 48%, đội chủ nhà lại lép vế đôi chút về số pha dứt điểm (4 - 5) và đã phải phạm lỗi tới 11 - 3 để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ.

45'Estoril thay người trước giờ nghỉ

Phút 45, Estoril quyết định làm mới đội hình khi tung Nail Omerovic vào sân thế chỗ Milan Robin. Đang bị Academico Viseu dẫn trước 1-0, đội khách buộc phải có những điều chỉnh sớm nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Estoril nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Đầu hiệp hai, Estoril chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và đang nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 48% - 52% cùng số pha dứt điểm 6 - 8. Dù vậy, Academico Viseu vẫn bảo toàn lợi thế 1 - 0 nhờ lối chơi phòng ngự đầy quyết liệt, chấp nhận phạm lỗi tới 16 - 3 để bẻ gãy các đợt lên bóng của đối thủ.

56'Rafik Guitane đưa trận đấu về vạch xuất phát

Phút 56, đón đường chuyền từ João Carvalho, Rafik Guitane dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho Estoril ngay trên sân Estadio do Fontelo. Nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của đội khách cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng.

60'Soufiane Messeguem nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 60, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Soufiane Messeguem bên phía Academico Viseu sau một pha phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng sau khi Estoril tìm được bàn gỡ hòa 1-1 chỉ ít phút trước đó.

61'Estoril gia tăng sức ép sau giờ nghỉ

Bước qua phút 61, trận đấu tiếp tục duy trì thế giằng co khi tỷ số vẫn là 1-1. Đội khách Estoril nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (47% - 53%) và tích cực bắn phá khung thành đối phương với số pha dứt điểm vượt trội 7 - 12 (trúng đích 4 - 8). Để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ, Academico Viseu buộc phải chơi quyết liệt khi phạm lỗi tới 18 - 6.

67'Nils Mortimer vào sân làm mới thế công

Phút 67, Academico Viseu quyết định thay đổi nhân sự khi Nils Mortimer được tung vào sân thế chỗ Lorougnon Gohi. Đội chủ nhà cần làn gió mới trên hàng công nhằm tìm lại lợi thế dẫn bàn sau khi để Estoril gỡ hòa 1-1.

67'Academico Viseu làm mới tuyến giữa

Phút 67, Academico Viseu quyết định rút Cihan Kahraman rời sân để nhường chỗ cho Alejandro Mestanza. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 và đội nhà chịu sức ép từ Estoril, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ sân Estadio do Fontelo lấy lại thế trận.

73'Anthony Correia dính thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 73, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Anthony Correia bên phía Academico Viseu sau hành vi phản ứng lỗi. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự căng thẳng ngày càng gia tăng khi đội chủ nhà liên tiếp phải nhận những án phạt từ trọng tài.

73'Estoril gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 73, trận đấu tiếp tục duy trì thế giằng co với tỷ số hòa 1-1 dù Academico Viseu nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với cầm bóng 53% - 47%. Tuy nhiên, Estoril lại tỏ ra sắc bén hơn ở khâu hãm thành khi áp đảo về chỉ số dứt điểm 11 - 14, buộc thủ môn đội chủ nhà phải liên tục hoạt động trước các pha uy hiếp nguy hiểm.

74'Estoril thay người tìm kiếm đột biến

Phút 74, Estoril quyết định làm mới đội hình khi tung Pedro Carvalho vào sân thế chỗ Ricard Sanchez Sendra. Với tỷ số đang hòa 1-1, đội khách cho thấy quyết tâm tăng cường sức ép để hướng tới việc giành trọn 3 điểm.

74'Estoril thay người tìm kiếm đột biến

Phút 74, Estoril thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Tiago Parente được tung vào sân thay thế cho Roko Jurišić. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội khách kỳ vọng nguồn năng lượng mới sẽ giúp họ tạo ra bước ngoặt ở khoảng thời gian cuối trận.

83'Academico Viseu làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 83, Academico Viseu quyết định rút João Guilherme ra nghỉ để nhường chỗ cho Alvaro Zamora. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm định đoạt trận đấu khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

85'Estoril nỗ lực bắn phá ở cuối trận

Bước sang phút 85, trận đấu vẫn duy trì tỷ số hòa 1-1 khi hai bên giằng co quyết liệt. Estoril nhỉnh hơn ở khâu hãm thành với thông số dứt điểm 15 lần (trúng đích 9 so với 5 của đối thủ), buộc thủ thành Academico Viseu phải có tới 8 pha cứu thua. Phía chủ nhà chủ động chơi rắn để ghìm nhịp độ với 22 lần phạm lỗi.

88'Messeguem tỏa sáng muộn màng đưa Academico Viseu dẫn trước

Phút 88, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Alejandro Mestanza, Soufiane Messeguem dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1 cho Academico Viseu. Bàn thắng quý như vàng đến ở những phút cuối trận giúp đội chủ nhà nắm lợi thế cực lớn để giữ trọn 3 điểm trên sân Estadio do Fontelo.

89'Estoril thay người tìm bàn gỡ muộn màng

Phút 89, Estoril đưa André Tiago Ramos das Neves vào sân thay cho Xavier Sintes Egea. Đang bị Academico Viseu dẫn trước 2-1 sau bàn thua chóng vánh ở phút 88, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội giật lại điểm số trong những phút bù giờ ít ỏi.

90+4'Academico Viseu thay người nhằm bảo toàn cách biệt

Ở phút 90+4', Academico Viseu quyết định rút Soufiane Messeguem ra nghỉ và tung Cristian Ferreira vào sân. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo vệ tỷ số 2-1 quý giá trong những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

90+4'Academico Viseu thay người câu giờ ở phút bù giờ

Ở phút 90+4', Academico Viseu thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Paulo Rafael Pereira Araujo được tung vào sân thế chỗ André Clóvis. Đội chủ nhà đang nỗ lực bảo toàn cách biệt 2-1 mong manh trong những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu.

KTKết thúc: Academico Viseu 2-1 Estoril

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:30 11/10/2026

Cuộc so tài tại sân Estadio do Fontelo lúc 02:30 ngày 11/10/2026 mang tính chất quan trọng khi Academico Viseu đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục. Tiếp đón một đối thủ đang chật vật ở khu vực cuối bảng là cơ hội thuận lợi để đội chủ nhà hiện thực hóa tham vọng nâng cao điểm số.

Phong độ trái ngược giữa hai câu lạc bộ

Academico Viseu bước vào cuộc tiếp đón này với tâm lý hưng phấn nhờ sự ổn định trong thời gian gần đây. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng đã giành tới 3 chiến thắng, có 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Thành tích này giúp họ duy trì vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 11 điểm.

Ở chiều ngược lại, Estoril lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn tương phản khi rơi vào giai đoạn sa sút nghiêm trọng. Đội khách trải qua chuỗi 5 trận gần nhất vô cùng ảm đạm với 1 trận hòa và nhận đến 4 thất bại. Kết quả nghèo nàn khiến Estoril ngụp lặn ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 2 điểm.

Thế đối đầu và đánh giá thế trận

Dù đang nắm lợi thế lớn về thứ bậc và phong độ ở thời điểm hiện tại, Academico Viseu vẫn có lý do để thi đấu tập trung. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên ghi nhận Academico Viseu có 1 chiến thắng, trong khi Estoril chiếm ưu thế hơn khi giành 3 thắng lợi.

Tuy nhiên, sự chênh lệch về điểm số và phong độ ở thời điểm hiện tại mang lại lợi thế tâm lý rõ rệt cho Academico Viseu. Được thi đấu trên sân nhà Estadio do Fontelo trước một Estoril đang khủng hoảng điểm số, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để áp đặt thế trận nhằm hướng tới mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)