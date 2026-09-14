Hạ Estoril ở phút 83, SC Braga vươn lên giữa bảng xếp hạng Primeira Liga

📊 Xem thống kê chi tiết trận SC Braga 1-0 Estoril: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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SC Braga1 - 0EstorilKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

SC Braga tiếp đón Estoril.

10'Estoril sớm thay người bất đắc dĩ

Ngay ở phút 10', đội khách Estoril đã phải thực hiện sự thay đổi nhân sự khi André Tiago Ramos das Neves được tung vào sân thế chỗ Fabrício Garcia. Trận đấu giữa SC Braga và Estoril vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

12'SC Braga kiểm soát bóng áp đảo

Sau hơn 10 phút bóng lăn, SC Braga chủ động áp đặt thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên tới 64% - 36% trước Estoril. Dù vậy, những đợt lên bóng của cả hai bên vẫn chưa mang lại đột biến thực sự khi tổng số dứt điểm mới dừng ở mức 1 - 1 và trúng đích là 0 - 0.

24'SC Braga kiểm soát bóng áp đảo

Trôi qua nửa đầu hiệp một, SC Braga là đội nắm giữ thế chủ động trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 60% - 40%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và vượt trội về số lần dứt điểm (4 - 2, trúng đích 1 - 0), trong khi Estoril chủ yếu tập trung phòng ngự chặt chẽ để bảo toàn tỷ số 0-0.

34'Thẻ vàng cho Francisco Reis Ferreira

Phút 34, Francisco Reis Ferreira bên phía Estoril phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi nguy hiểm. Tình huống này diễn ra trong bối cảnh đội khách đang chịu sức ép lớn và tỷ số trận đấu vẫn đang là 0-0.

36'SC Braga chủ động gây sức ép nhưng chưa có bàn thắng

Bước sang phút 36, SC Braga vẫn đang nỗ lực kiểm soát nhịp độ khi nắm 54% thời lượng giữ bóng và tung ra 7 cú dứt điểm so với 5 lần của Estoril. Dù đội chủ nhà đã có 2 lần đưa bóng trúng đích và kiếm về phạt góc 1 - 0, hàng thủ đối phương vẫn đứng vững khiến tỷ số duy trì ở mốc 0 - 0.

45'SC Braga điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 45', SC Braga quyết định đưa Adrian Bajrami vào sân thay thế cho Bright Arrey Mbi. Khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trước Estoril, sự thay đổi người này có thể nhằm mục đích gia cố đội hình và làm mới lối chơi trước khi bước vào giờ nghỉ.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'SC Braga gia tăng sức ép đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, SC Braga chủ động đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số khi kiểm soát bóng 52% - 48%. Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở khâu hãm thành với tổng số pha dứt điểm là 10 - 6, trong đó có 3 - 0 cú sút trúng đích, buộc hàng thủ Estoril phải căng mình chống đỡ.

58'SC Braga làm mới hàng công với João Carvalho

Phút 58, SC Braga tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung João Carvalho vào sân thế chỗ Gabriel Silva. Đội chủ nhà đang kiểm soát bóng vượt trội 61% - 39% nhưng vẫn bế tắc trước khung thành Estoril khi tỷ số vẫn là 0-0.

58'SC Braga làm mới đội hình giữa hiệp hai

Phút 58, SC Braga tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Vitor Carvalho được tung vào sân thế chỗ cho Adrian Barisic. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang hòa 0-0, sự thay đổi này có thể nhằm tiếp thêm năng lượng cho tuyến giữa của đội chủ nhà để phá vỡ thế bế tắc.

61'SC Braga kiểm soát bóng nhưng bế tắc

Bước sang phút 61, SC Braga vẫn là đội chủ động cầm bóng vượt trội với tỷ lệ 61% - 39%, nỗ lực dồn ép nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Dẫu vậy, Estoril chứng minh họ không dễ bị bắt nạt khi tạo ra thế trận ăn miếng trả miếng, đưa tổng số pha dứt điểm của hai đội về mức cân bằng 10 - 10, dù SC Braga nhỉnh hơn đôi chút về độ chuẩn xác với 3 - 1 cú sút trúng đích.

63'Thẻ đỏ tai hại cho Francisco Reis Ferreira

Phút 63, bước ngoặt lớn xảy ra khi Francisco Reis Ferreira của Estoril phải nhận thẻ đỏ rời sân sau khi đã dính một thẻ vàng ở phút 34. Chơi thiếu người trong thế trận đang hòa 0-0 sẽ là thử thách cực lớn cho đội khách ở khoảng thời gian còn lại.

64'SC Braga làm mới tuyến giữa với Gorby

Phút 64, SC Braga thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jean-Baptiste Gorby được tung vào sân để thế chỗ cho Demir Ege Tıknaz. Ngay sau thời điểm đối thủ Estoril vừa phải nhận thẻ đỏ, quyết định điều chỉnh này có thể nhằm giúp đội khách gia tăng sức ép và kiểm soát thế trận tốt hơn.

65'Estoril điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ

Phút 65, Estoril đưa ra sự thay đổi người khi Samuel Amissah được tung vào sân thế chỗ André Tiago Ramos das Neves. Đây là động thái điều chỉnh cần thiết của đội khách nhằm củng cố lại đội hình ngay sau chiếc thẻ đỏ ở phút 63, nỗ lực bảo toàn tỷ số 0-0 trên sân của SC Braga.

73'SC Braga gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 73, thế trận trên sân vẫn diễn ra giằng co với thời lượng kiểm soát bóng gần như cân bằng 51% - 49%. Dù vậy, SC Braga tỏ ra sắc bén hơn ở những pha hãm thành khi tung ra 14 pha dứt điểm và có 5 lần trúng đích, vượt trội so với con số 12 cú sút cùng 1 lần trúng đích bên phía Estoril nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa tới.

77'Estoril điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối

Phút 77, Estoril thực hiện sự thay đổi người khi Pedro Carvalho được tung vào sân để thay thế Ricard Sanchez Sendra. Trong bối cảnh phải chơi thiếu người từ phút 63 sau thẻ đỏ của Francisco Reis Ferreira, đội khách đang nỗ lực gia cố đội hình nhằm bảo toàn tỷ số hòa 0-0 trước sức ép từ SC Braga.

77'Estoril làm mới đội hình ở những phút cuối

Phút 77, Estoril thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Jordan Arnolin được tung vào sân để thế chỗ Jordan Holsgrove. Chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ ở phút 63, đội khách đang nỗ lực tối đa để bảo toàn tỷ số hòa 0-0 trước sức ép từ SC Braga.

77'Estoril làm mới hàng công trong thế thiếu người

Phút 77, Estoril thực hiện sự thay đổi nhân sự khi André Lacximicant được tung vào sân để thay thế cho Nail Omerovic. Phải thi đấu thiếu người sau chiếc thẻ đỏ từ phút 63 và đang hòa 0-0, đội khách nỗ lực bổ sung năng lượng mới nhằm đứng vững trước sức ép của SC Braga.

81'SC Braga tung Jonas Wind vào sân tìm bàn thắng

Phút 81, SC Braga thực hiện sự thay đổi người khi Jonas Wind được tung vào sân thế chỗ cho Gustaf Lagerbielke. Chơi hơn người từ phút 63 nhưng vẫn đang bị cầm hòa 0-0, đội chủ nhà nỗ lực làm mới hàng công trong những phút cuối nhằm tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm.

83'Jonas Wind phá vỡ thế bế tắc cho SC Braga

Phút 83, tiền đạo Jonas Wind tỏa sáng đúng lúc để mở tỷ số 1-0 cho SC Braga. Tận dụng lợi thế chơi hơn người sau chiếc thẻ đỏ của Francisco Reis Ferreira bên phía Estoril ở phút 63, đội chủ nhà cuối cùng cũng cụ thể hóa sức ép vượt trội thành bàn thắng khai thông bế tắc.

85'João Carvalho nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 85, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo João Carvalho bên phía Estoril do lỗi phản ứng. Đang bị dẫn 1-0 và phải chơi thiếu người, tâm lý ức chế thể hiện rõ ở các cầu thủ đội khách trong những phút cuối.

85'SC Braga duy trì sức ép bảo toàn tỷ số

Bước sang phút 85, SC Braga vẫn nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 57% - 43% nhằm bảo vệ lợi thế dẫn bàn. Đội chủ nhà tạo ra sự vượt trội rõ rệt trên mặt trận tấn công khi áp đảo về số pha dứt điểm trúng đích 6 - 1 (tổng dứt điểm 17 - 12), liên tục khiến khung thành Estoril phải chao đảo ở những phút cuối.

88'Thẻ vàng cho Pedro Carvalho vì phạm lỗi

Phút 88, Pedro Carvalho bên phía Estoril phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Thi đấu thiếu người và đang bị SC Braga dẫn trước 1-0, các cầu thủ đội khách liên tiếp phải nhận thẻ phạt trong những phút cuối đầy ức chế.

KTKết thúc: SC Braga 1-0 Estoril

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 04:42 15/09/2026

Chuyến làm khách vào lúc 02:45 ngày 15/09 trước SC Braga đang đặt Estoril vào tình thế vô cùng nan giải. Đội khách buộc phải tìm mọi cách chặn đứng đà sa sút phong độ kéo dài suốt giai đoạn vừa qua nếu không muốn chìm sâu hơn ở nhóm cuối bảng tổng sắp.

Estoril và nhiệm vụ ngắt mạch chuỗi trận thất vọng

Áp lực tâm lý đang đè nặng lên các cầu thủ Estoril trước chuyến hành quân này. Phong độ trong 5 lần ra sân gần nhất của đội bóng đang ở mức báo động khi họ chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào, chỉ thu về 2 trận hòa và phải nhận tới 3 trận thua.

Sự chững lại về mặt kết quả phản ánh rõ rệt vị trí hiện tại của Estoril trên bảng xếp hạng. Với vỏn vẹn 2 điểm sau những vòng đấu đã qua, họ đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 17. Để thoát khỏi vòng xoáy hiểm nguy, Estoril cần nhanh chóng siết lại cự ly đội hình, cải thiện khả năng tập trung nơi hàng phòng ngự và chắt chiu từng cơ hội lên bóng nhỏ nhất.

SC Braga duy trì sự chắc chắn ở nửa trên bảng xếp hạng

Trái ngược với hoàn cảnh u ám của đội khách, SC Braga lại thể hiện bộ mặt tương đối tích cực. Sau những vòng đấu đã qua, đội chủ nhà đang nắm giữ vị trí thứ 8 với 7 điểm trong tay, duy trì khoảng cách an toàn và bám sát nhóm trên.

Nhìn vào 4 trận đấu gần nhất, SC Braga đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để nhận 1 thất bại. Dù chưa đạt phong độ thăng hoa tuyệt đối, nhưng sự ổn định này giúp đại diện chủ nhà kiểm soát trận đấu tốt hơn và tạo dựng sự tự tin cần thiết khi tiếp đón một đối thủ đang có dấu hiệu khủng hoảng như Estoril.

Thế trận toan tính và cơ hội của đôi bên

Với tương quan phong độ và điểm số hiện tại, quyền chủ động nhiều khả năng sẽ thuộc về SC Braga. Đội chủ nhà có đủ sự tự tin để áp đặt thế trận từ sớm, khai thác những lỗ hổng nơi tuyến dưới của đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng dẫn trước.

Về phía Estoril, mục tiêu thiết thực nhất lúc này là giữ vững sự kiên nhẫn và hạn chế tối đa các sai số phòng ngự. Một thế trận phòng ngự chủ động, rình rập cơ hội phản công có thể xem là phương án tối ưu để đội khách nuôi hy vọng ngắt chuỗi trận ảm đạm vừa qua.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)