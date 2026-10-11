Hạ Estac Troyes, Marseille thắp lại hy vọng ở nhóm cuối bảng Ligue 1

📊 Xem thống kê chi tiết trận Estac Troyes 0-2 Marseille: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Estac Troyes0 - 2MarseilleKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Estac Troyes tiếp đón Marseille.

13'Marseille áp đảo kiểm soát bóng

Bước sang phút 13, Marseille đang nắm hoàn toàn quyền chủ động trên sân khi vượt trội về tỷ lệ cầm bóng 23% - 77%. Dẫu vậy, đội khách vẫn chưa tung ra được pha dứt điểm nào, trong khi Estac Troyes lùi sâu phòng ngự và đã có 1 pha kết thúc hướng về phía khung thành đối phương.

22'Lucas Maronnier nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 22, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Lucas Maronnier sau một tình huống phạm lỗi. Trước sức ép kiểm soát bóng vượt trội từ Marseille, hàng thủ của Estac Troyes đang phải làm việc rất vất vả để giữ vững tỷ số 0-0.

25'Marseille giữ bóng áp đảo nhưng Troyes dứt điểm nhiều hơn

Trôi qua phút 25, Marseille kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 26% - 74%. Dẫu vậy, chính Estac Troyes mới là đội tích cực bắn phá hơn khi vượt trội ở số pha dứt điểm 4 - 0, dù cả hai đội đều chưa lần nào đưa bóng trúng đích.

37'Marseille cầm bóng áp đảo nhưng bế tắc

Trận đấu trôi về phút 37 với thế trận giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0. Dù Marseille áp đảo hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng với con số 28% - 72%, đội khách vẫn chưa thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm nào. Ngược lại, Troyes chủ động rình rập và đã có 4 lần hãm thành, khiến tỷ lệ dứt điểm tạm nghiêng về phía chủ nhà với 4 - 0.

45'Angel Gomes nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ

Phút 45, Angel Gomes bên phía Marseille phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp một nhưng đội khách vẫn đang gặp bế tắc khi tỷ số tạm thời giữ nguyên 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Amine Harit mở tỷ số cho Marseille

Phút 50, thế bế tắc được khai thông khi Amine Harit dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Emerson Palmieri, đưa Marseille vượt lên dẫn 0-1. Bàn thắng mở tỷ số là phần thưởng xứng đáng cho đội khách sau khoảng thời gian kiểm soát bóng vượt trội trên sân Stade de l'Aube.

50'Marseille cầm bóng áp đảo nhưng bế tắc

Bước sang phút 50, Marseille tiếp tục áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với 67% so với 33% của Estac Troyes. Dù vậy, các cơ hội nguy hiểm thực sự vẫn chưa xuất hiện khi thống kê dứt điểm trúng đích của cả hai đội vẫn là 0 - 0, tỷ số trên sân tiếp tục giằng co ở mốc 0-0.

58'Dermane Karim nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 58, Dermane Karim của Estac Troyes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang gặp nhiều khó khăn khi bị Marseille dẫn trước 0-1 và lép vế về quyền kiểm soát bóng.

61'Estac Troyes tăng cường hàng công

Phút 61, Estac Troyes quyết định làm mới đội hình khi tung Renaud Ripart vào sân thay cho Iron Gomis. Trong bối cảnh đang bị Marseille dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà Stade de l'Aube, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng cải thiện khả năng tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

62'Marseille kiểm soát bóng vượt trội

Bước sang phút 62, Marseille vẫn duy trì thế chủ động với thời lượng cầm bóng áp đảo 67% so với 33% của đội chủ nhà. Dù nỗ lực dâng cao và tung ra tới 7 - 3 cú dứt điểm, Estac Troyes vẫn chưa một lần đưa bóng trúng đích (0 - 1) để tìm kiếm bàn gỡ.

63'Marseille làm mới hàng công khi dẫn 1-0

Phút 63, Marseille thực hiện quyền thay đổi người khi Keyliane Abdallah được tung vào sân thế chỗ Amine Harit. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 ngay trên sân Stade de l'Aube và sự điều chỉnh này có thể nhằm tiếp thêm năng lượng để bảo toàn lợi thế mong manh.

63'Marseille làm mới hàng công

Phút 63, Marseille thực hiện sự thay đổi nhân sự trên hàng tấn công khi Neal Maupay được tung vào sân thế chỗ Amine Gouiri. Đội khách đang dẫn trước 0-1 và muốn duy trì áp lực để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

69'Troyes thay người nhằm tìm bàn gỡ

Phút 69, Estac Troyes quyết định làm mới hàng công khi rút Kandet Diawara ra nghỉ để nhường chỗ cho Hugo Picard. Trong bối cảnh đang bị Marseille dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội chủ nhà cần thêm sự đột biến để chuyển hóa các cơ hội thành bàn gỡ.

73'Marseille làm mới nhân sự nơi tuyến giữa

Phút 73, Marseille quyết định rút Nouhoum Kamissoko ra nghỉ để nhường chỗ cho Tochukwu Nnadi. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và sự thay đổi này có thể nhằm bổ sung nguồn năng lượng để bảo toàn lợi thế mong manh trong khoảng thời gian còn lại.

74'Marseille kiểm soát bóng vượt trội

Bước sang phút 74, Marseille vẫn làm chủ thế trận nhờ thời lượng cầm bóng lên tới 34% - 66% để bảo toàn cách biệt 0-1. Dù vậy, Estac Troyes đang nỗ lực vùng lên với 8 - 3 cú dứt điểm, buộc đội khách phải thi đấu tập trung trong những phút cuối.

77'Estac Troyes tăng cường nhân sự trên sân

Phút 77, Estac Troyes thực hiện sự thay đổi người khi Alexandre Philiponeau được tung vào sân thế chỗ Jérémy Le Douaron. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới nhằm xoay chuyển tình thế khi đang bị dẫn 0-1.

78'Estac Troyes thay đổi nhân sự tuyến giữa

Phút 78', Estac Troyes quyết định tung Christ Batola vào sân để thế chỗ Dermane Karim. Đội chủ nhà đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị Marseille dẫn trước 0-1.

78'Estac Troyes tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 78, Estac Troyes có sự điều chỉnh nhân sự khi Timothee Nkada được tung vào sân thế chỗ Mouhamed Diop. Đội chủ nhà đang bị dẫn 0-1 và nỗ lực làm mới tuyến đầu nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

86'Marseille bảo toàn lợi thế mong manh

Bước sang phút 86, Marseille vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 34% - 66% để giữ vững cách biệt 0-1. Dù vậy, Estac Troyes đang nỗ lực vùng lên trong những phút cuối khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với thống kê 13 - 3 (trúng đích 3 - 1) nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

87'Marseille tăng cường tuyến giữa bảo toàn tỷ số

Phút 87, Marseille quyết định làm mới nhân sự khi rút Angel Gomes ra nghỉ và tung Geoffrey Kondogbia vào sân. Với lợi thế dẫn trước 0-1, sự xuất hiện của Kondogbia được kỳ vọng sẽ giúp đội khách siết chặt khu trung tuyến trong những phút thi đấu cuối cùng.

87'Marseille làm mới hàng công ở những phút cuối

Phút 87, Marseille thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Faris Moumbagna được tung vào sân thay thế cho Igor Paixão. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 1-0 trong bối cảnh thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

88'Antoine Mille nhận thẻ vàng ở phút 88

Phút 88, Antoine Mille của Estac Troyes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội chủ nhà đang bị dẫn 0-1 và việc dính thêm thẻ phạt ở những phút cuối càng khiến nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trở nên khó khăn.

90+6'Patrick Beach nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Ở phút 90+6', Patrick Beach bên phía Estac Troyes phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Tình huống diễn ra trong những phút bù giờ căng thẳng của trận đấu.

90+8'Himad Abdelli sút phạt đền ấn định chiến thắng

Ở phút bù giờ 90+8', Himad Abdelli thực hiện thành công quả phạt đền, nhân đôi cách biệt thành 0-2 cho Marseille. Pha lập công quý giá này gần như dập tắt mọi hy vọng có điểm của chủ nhà Estac Troyes ngay tại Stade de l'Aube.

KTKết thúc: Estac Troyes 0-2 Marseille

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:40 12/10/2026

Cả Estac Troyes và Marseille đều đang trải qua giai đoạn đầy cam go khi cùng chôn chân ở khu vực cuối bảng xếp hạng. Cuộc đối đầu trực tiếp vào lúc 01:45 ngày 12/10/2026 trên sân vận động Stade de l'Aube mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nơi từng điểm số đều có giá trị sống còn cho mục tiêu trụ hạng của cả hai câu lạc bộ.

Bối cảnh căng thẳng nơi nhóm cuối bảng

Tình cảnh hiện tại đang đặt cả hai đội bóng vào thế phải chắt chiu từng cơ hội. Đội chủ nhà Estac Troyes hiện đứng ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 4 điểm tích lũy được. Trong khi đó, Marseille bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ 17 khi mới sở hữu 3 điểm.

Khoảng cách giữa đôi bên chỉ vỏn vẹn 1 điểm, biến màn so tài này thành cuộc chạm trán trực tiếp nhằm tạo ra ưu thế trong cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt. Một kết quả tích cực sẽ giúp một trong hai bên tạm thời giải tỏa áp lực, trong khi thất bại sẽ đẩy đội còn lại lún sâu hơn vào khu vực nguy hiểm.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Xét về phong độ thi đấu, Estac Troyes cho thấy những tín hiệu nhỉnh hơn trong thời gian gần đây. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội chủ sân Stade de l'Aube giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 3 trận. Đáng chú ý, việc có điểm ở 2 trận đấu vừa qua mang lại sự tự tin đáng kể cho các học trò khi trở về tổ ấm của mình.

Ở chiều ngược lại, Marseille đang trải qua giai đoạn đầy bất ổn. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng và phải nhận tới 4 thất bại. Dù vừa tìm lại niềm vui chiến thắng ở trận gần nhất, chuỗi trận ảm đạm trước đó vẫn là bài toán nan giải đối với bản lĩnh thi đấu của đại diện thành phố cảng khi phải hành quân xa nhà.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Dù đang gặp nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay, lịch sử đối đầu lại là điểm tựa vững chắc dành cho Marseille. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra sự áp đảo rõ rệt từ phía đội khách. Cụ thể, Marseille đã giành chiến thắng tới 4 trận và chia điểm 1 trận, trong khi Estac Troyes chưa một lần ca khúc khải hoàn.

Sự vượt trội trong quá khứ đem lại lợi thế tâm lý nhất định cho Marseille. Tuy nhiên, với tính chất căng thẳng của một cuộc đối đầu trực tiếp ở nhóm cuối bảng cùng lợi thế sân bãi của Estac Troyes, cục diện trận đấu tại Stade de l'Aube được dự báo sẽ vô cùng giằng co và thận trọng từ cả hai phía.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)