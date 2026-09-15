Hạ Elche nghẹt thở, Real Madrid giữ nhì bảng còn đối thủ chôn chân đáy bảng

📊 Xem thống kê chi tiết trận Elche 2-3 Real Madrid: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-elche-2-3-real-madrid-carlos-espi-toa-sang-real-madrid-gianh-tron-3-diem-464996.html

Elche2 - 3Real MadridKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Elche tiếp đón Real Madrid.

4'Yan Diomande nhận thẻ vàng từ rất sớm

Ngay ở phút thứ 4, Yan Diomande bên phía Real Madrid đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Tấm thẻ phạt đến từ rất sớm khiến cầu thủ của đội khách sẽ phải thi đấu cẩn trọng hơn nhiều trong phần còn lại của trận đấu trên sân Estadio Manuel Martínez Valero khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

13'Elche chủ động kiểm soát bóng trước Real Madrid

Sau gần 15 phút thi đấu, chủ nhà Elche nhập cuộc đầy tự tin khi nắm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 58% - 42%. Dù vậy, thế trận tấn công vẫn khá cân bằng khi cả hai đội đều có 2 - 2 lần dứt điểm, trong đó Real Madrid tạo ra cú sút trúng đích duy nhất (0 - 1) khiến thủ thành đội chủ nhà phải trổ tài cứu thua.

25'Matías Dituro phản lưới nhà giúp Real Madrid dẫn trước

Phút 25, bất ngờ xảy ra trên sân Estadio Manuel Martínez Valero khi thủ môn Matías Dituro lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Real Madrid vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thua đáng tiếc khiến Elche rơi vào thế rượt đuổi đầy khó khăn trước đối thủ mạnh.

25'Thế trận giằng co nghẹt thở

Sau 25 phút bóng lăn, hai đội vẫn đang cầm chân nhau với tỷ số 0-0 trong một thế trận vô cùng cân bằng. Tỷ lệ kiểm soát bóng gần như ngang ngửa (49% - 51%) khi mỗi bên đều có cho mình 3 - 3 cú dứt điểm, song Real Madrid nhỉnh hơn đôi chút về độ chuẩn xác với 0 - 1 lần sút trúng đích và kiếm được 0 - 2 quả phạt góc.

31'Marc Aguado nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 31, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Marc Aguado bên phía Elche do lỗi phản ứng. Việc đang bị Real Madrid dẫn 0-2 khiến tâm lý của đội chủ nhà trở nên căng thẳng hơn trong hiệp một.

33'Mbappe nhân đôi cách biệt cho Real Madrid

Phút 33, Yan Diomande có pha kiến tạo chuẩn xác để Kylian Mbappé dứt điểm thành bàn, nâng tỷ số lên 0-2 cho Real Madrid. Pha lập công giúp đội khách nắm lợi thế cực lớn ngay trong hiệp một và tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nếu duy trì được kết quả này.

37'Real Madrid làm chủ thế trận

Nắm lợi thế dẫn trước 0-2, Real Madrid tiếp tục duy trì sự chủ động trên sân với thời lượng cầm bóng 45% - 55% và áp đảo hoàn toàn ở các tình huống cố định khi vượt trội về phạt góc 0 - 4. Ở chiều ngược lại, Elche gặp nhiều bế tắc trong khâu tấn công và buộc phải phạm lỗi 10 - 3 để ngăn cản các pha lên bóng của đối thủ, đồng thời chưa tạo ra cú sút trúng đích nào với thống kê trúng đích 0 - 2.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Real Madrid nắm thế chủ động đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Real Madrid duy trì lợi thế dẫn 0-2 với sự sắc bén vượt trội trên hàng công dù chỉ cầm bóng 48% so với 52% của Elche. Đội khách vượt trội về số pha dứt điểm với 5-9 (trúng đích 1-3) cùng áp lực từ các quả phạt góc 1-4, buộc Elche phải liên tục phạm lỗi để giải tỏa sức ép (12-5).

58'Elche điều chỉnh nhân sự tìm kiếm bàn gỡ

Phút 58, Elche có sự thay đổi người khi Lucas Cepeda được tung vào sân thế chỗ Marc Aguado. Đang bị dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà, đội bóng áo trắng buộc phải làm mới đội hình nhằm cải thiện khả năng tấn công trong phần còn lại của trận đấu.

58'Elche đưa Thomas Lemar vào sân làm mới tuyến giữa

Phút 58, Elche thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Thomas Lemar được tung vào sân thế chỗ cho Germán Valera. Đội chủ nhà kỳ vọng sự góp mặt của tiền vệ này sẽ tạo ra đột biến trong bối cảnh họ đang bị dẫn trước 0-2.

61'Real Madrid làm chủ thế trận

Bước qua phút 61, Real Madrid vẫn duy trì lợi thế dẫn 0-2 với thế trận hết sức chủ động. Dù Elche nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng (55% - 45%), đội khách mới là bên sắc bén hơn khi dẫn về số pha dứt điểm (8 - 10) cũng như trúng đích (1 - 3). Sự bất lực của đội chủ nhà còn thể hiện qua việc họ đã phạm lỗi tới 14 - 5 lần nhằm ngăn chặn các đợt lên bóng của đối thủ.

68'Real Madrid rút Vinicius nghỉ ngơi

Phút 68, Real Madrid quyết định làm mới hàng công khi rút Vinícius rời sân để nhường chỗ cho Brahim Díaz. Nắm lợi thế dẫn trước 0-2 an toàn trên sân Estadio Manuel Martínez Valero, đội bóng hoàng gia hoàn toàn chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu nhằm giữ vững thế trận.

68'Real Madrid tung Jude Bellingham vào sân

Phút 68, Real Madrid thực hiện quyền thay người khi Jude Bellingham được tung vào sân thế chỗ cho Arda Güler. Khi tỷ số đã là 0-2 nghiêng về đội khách, sự xuất hiện của tiền vệ người Anh hứa hẹn giúp tuyến giữa của Real Madrid duy trì thế chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

68'Elche điều chỉnh nhân sự ở phút 68

Phút 68, Elche quyết định làm mới đội hình khi tung Ruben Sanchez Saez vào sân thay cho Buba Sangaré. Đang bị Real Madrid dẫn 0-2 ngay tại sân nhà, đội bóng áo trắng buộc phải tìm kiếm những phương án mới nhằm cải thiện thế trận.

68'Elche làm mới hàng công tìm kiếm bàn thắng

Phút 68, Elche có sự thay đổi nhân sự khi Fernando Niño Rodríguez được tung vào sân để thế chỗ cho Martim Neto. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 trên sân nhà, đội bóng áo trắng buộc phải tăng cường sức tấn công nhằm hy vọng xoay chuyển cục diện.

71'Abiel Alessio Osorio rút ngắn cách biệt cho Elche

Phút 71, từ đường chuyền dọn cỗ của Lucas Cepeda, Abiel Alessio Osorio dứt điểm chính xác mang về bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Elche. Pha lập công quý giá thắp lại hy vọng có điểm cho đội chủ nhà trong phần còn lại của trận đấu.

73'Ibrahima Konate nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 73, trung vệ Ibrahima Konaté bên phía Real Madrid đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Áp lực đang gia tăng lên hàng phòng ngự đội khách khi Elche vừa rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cách đó chỉ 2 phút.

73'Real Madrid nỗ lực bảo toàn lợi thế

Bước sang phút 73, Elche nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ và đang chiếm ưu thế kiểm soát bóng với 57% - 43%. Dù vậy, Real Madrid vẫn duy trì sự nguy hiểm ở các đợt phản công khi sở hữu số pha dứt điểm nhỉnh hơn là 10 - 13, trong bối cảnh đội chủ nhà liên tục phải dùng phạm lỗi (17 - 5) để ngăn chặn đối phương.

78'Lucas Cepeda nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 78, Lucas Cepeda bên phía Elche phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi nhằm ngăn cản đối phương. Trong bối cảnh đội nhà đang nỗ lực bám đuổi với tỷ số 1-2, sự nóng vội đã khiến cầu thủ của Elche bị thổi phạt cảnh cáo.

80'Elche làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 80, Elche quyết định đưa José Antonio Ferrández Pomares vào sân thay thế cho Tete Morente. Đội chủ nhà đang nỗ lực dồn ép trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị dẫn trước 1-2.

83'Fernando Niño Rodríguez gỡ hòa 2-2 cho Elche

Bất ngờ lớn xảy ra ở phút 83 khi Fernando Niño Rodríguez lập công giúp Elche san bằng tỷ số 2-2 trước Real Madrid. Dù từng bị dẫn trước hai bàn, đội chủ sân Estadio Manuel Martínez Valero đã vùng lên mạnh mẽ để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

85'Real Madrid nỗ lực tìm kiếm chiến thắng

Bước sang phút 85, trận đấu vẫn giằng co quyết liệt khi Elche chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn với 57% - 43%, đồng thời không ngần ngại phạm lỗi để ngăn chặn đối thủ (18 - 6). Trong khi đó, Real Madrid nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng quyết định, nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (11 - 15) cùng phạt góc 2 - 5 nhưng cả hai đội vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng 2-2.

86'Real Madrid làm mới hàng công với Endrick

Phút 86, Real Madrid quyết định tăng cường sức ép khi tung Endrick Felipe Moreira de Sousa vào sân thay thế cho Aurelien Tchouameni. Sau khi để đối thủ gỡ hòa 2-2, đội khách dường như muốn dốc toàn lực tìm kiếm bàn thắng quyết định trong những phút cuối.

87'Real Madrid làm mới đội hình ở phút cuối

Phút 87, Real Madrid có sự điều chỉnh nhân sự khi Carlos Espí được tung vào sân thế chỗ cho Trent Alexander-Arnold. Trong bối cảnh vừa để Elche gỡ hòa 2-2, ban huấn luyện đội khách rõ ràng muốn tìm kiếm sự đột biến để giành trọn vẹn điểm số trong những phút thi đấu ít ỏi còn lại.

90+1'Carlos Espí lập công nghẹt thở phút bù giờ

Phút 90+1, Kylian Mbappé kiến tạo thuận lợi để Carlos Espí dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-3 cho Real Madrid. Bàn thắng muộn đầy kịch tính giúp đội khách tái lập thế dẫn trước ngay trên sân Estadio Manuel Martínez Valero khi thời gian thi đấu chính thức đã cạn.

90+2'Real Madrid tăng cường nhân sự cuối trận

Phút 90+2', Real Madrid thực hiện sự thay đổi người khi Denzel Dumfries được tung vào sân để thế chỗ Yan Diomande. Đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm bảo toàn lợi thế mong manh sau khi vừa vươn lên dẫn 2-3 ở những phút bù giờ nghẹt thở.

90+3'Pomares nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+3', José Antonio Ferrández Pomares bên phía Elche phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 2-3 ở những phút bù giờ nghẹt thở, sự sốt ruột đã khiến cầu thủ này không giữ được bình tĩnh.

90+4'Gonzalo Villar nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 90+4', Gonzalo Villar bên phía Elche phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Không khí trên sân Estadio Manuel Martínez Valero trở nên rất căng thẳng ở những phút bù giờ sau khi đội chủ nhà bị dẫn 2-3.

KTKết thúc: Elche 2-3 Real Madrid

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 04:28 16/09/2026

Cuộc so tài giữa Elche và Real Madrid diễn ra vào lúc 02:30 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Estadio Manuel Martínez Valero mang ý nghĩa then chốt đối với cuộc đua đường dài của đội bóng hoàng gia. Bước vào trận đấu này, Real Madrid đang nắm trong tay cơ hội rõ ràng để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng.

Cơ hội bứt phá của Real Madrid trong cuộc đua nhóm đầu

Real Madrid hiện đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 12 điểm. Khoảng cách hiện tại giúp đội khách duy trì áp lực trực tiếp lên vị trí dẫn đầu, đồng thời tạo động lực lớn để hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn điểm số trong chuyến hành quân này.

Phong độ thi đấu của Real Madrid thời gian qua mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho mục tiêu trên. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Lối chơi hiệu quả cùng sự ổn định ở những vòng đấu vừa qua giúp Real Madrid có được sự tự tin cần thiết khi bước vào trận đấu trên sân khách.

Thách thức lớn đối với Elche trên sân nhà

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Elche đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng khó khăn. Đội chủ sân Estadio Manuel Martínez Valero hiện xếp ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng với chỉ 2 điểm có được sau chuỗi trận đã qua.

Nhìn vào phong độ 5 trận gần nhất, Elche chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng khi chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 3 trận thua. Hàng thủ thường xuyên để lộ sơ hở trong khi hàng công chưa tạo ra đủ đột biến khiến đội bóng này liên tục đánh mất những điểm số quan trọng, khiến họ chìm sâu ở nhóm cuối bảng.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về đội khách

Lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ tiếp tục củng cố lợi thế tâm lý cho Real Madrid trước giờ bóng lăn. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Real Madrid chiếm ưu thế vượt trội với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, trong khi Elche hoàn toàn chưa thể có được chiến thắng nào.

Với sự chênh lệch rõ rệt về điểm số, phong độ cũng như thành tích đối đầu, Real Madrid được đánh giá nắm giữ nhiều cơ hội làm chủ thế trận. Chuyến làm khách tại Estadio Manuel Martínez Valero là thời cơ thuận lợi để đoàn quân áo trắng cụ thể hóa tham vọng bám đuổi ngôi đầu bảng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)