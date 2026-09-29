Hà Du Quân - Hề Mộng Dao mặc đồ cũ trong tiệc cảm ơn, có liên quan đến khách mời?

3 tháng sau hôn lễ tổ chức tại Pháp, Hà Du Quân - Hề Mộng Dao tổ chức tiệc cảm ơn vào tối 28/9 tại Macau. Không gian sảnh tiệc tựa như bức tranh sơn dầu, được trang trí bằng hoa tươi màu cam, hồng, xanh.

Sảnh tiệc nơi tổ chức tiệc cảm ơn của Hà Du Quân, Hề Mộng Dao.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân mặc lại đồ cưới trong tiệc cảm ơn. Nữ siêu mẫu giữ nguyên kiểu tóc, đổi bộ trang sức và bỏ đi phần voan dài.

Hà Du Quân và Hề Mộng Dao mặc lại đồ cưới của hôn lễ được cử hành tại Pháp (hồi 1/6). Một người là doanh nhân tài giỏi, con trai "vua sòng bài Macau"; một người là siêu mẫu hàng đầu; vì thế, việc chuẩn bị trang phục mới không có gì khó khăn với họ. Nhưng tại sao Hà Du Quân - Hề Mộng Dao lại chọn mặc lại đồ cũ?

Để tiết kiệm chi phí gần như không phải lý do. Hề Mộng Dao - Hà Du Quân chọn diện lại trang phục của lễ cưới được cho là nhằm mục đích tái hiện, cùng khách mời cảm nhận lại không khí thiêng liêng, ấm áp giống hôn lễ tại Pháp. Bởi đa số khách đến tiệc cảm ơn đều không có mặt tại lễ cưới chính. Sân khấu của tiệc cảm ơn cũng được trang trí vòm hoa tông hồng gần giống với lễ đường ở Pháp.

Váy cưới của Hề Mộng Dao là thiết kế riêng từ Dior, mất hơn 600 giờ chế tác thủ công trong 6 tháng để hoàn thiện. Dân mạng cho rằng chiếc đầm cưới cầu kỳ như vậy chỉ mặc một lần là quá tiếc.

Từ hôn lễ tại lâu đài cổ Mont Saint Michel đến tiệc cảm ơn, Hà Du Quân - Hề Mộng Dao không quá phô trương vào phần trang trí. Cặp đôi chọn tập trung vào khu vực chính. Hoa cưới của Hề Mộng Dao và hoa trang trí đều là các loài hoa quen thuộc như mẫu đơn, hoa hồng, mao lương nhằm thể hiện chủ đề "tình yêu thuần khiết". Tất cả cho thấy cặp đôi chú trọng vào ý nghĩa hơn việc chạy theo những thứ "đắt đỏ, hiếm có" để thể hiện độ xa hoa, hoành tráng.

Không phải giá trị trang phục hay chi phí tổ chức, điều thực sự phản ánh vị thế của Hà Du Quân - Hề Mộng Dao là vị thế của các khách mời. Kể cả loạt sự kiện lớn của giới kinh doanh hay giới giải trí cũng khó "triệu hồi" được nhiều "cái tên khủng" như tiệc cảm ơn sau hôn lễ của Hà Du Quân và Hề Mộng Dao.

Ngoài phụ huynh hai nhà, chị em gái của Du Quân là Hà Siêu Doanh, Hà Siêu Hân, con cái của những người vợ thứ hai và ba của tỷ phú Hà Hồng Sân cũng có mặt. Đặc biệt, sự xuất hiện của bà Hà Siêu Quỳnh (con cả của bà hai) - người con được đánh giá cao nhất của cố tỷ phú cũng có mặt.

Bà Hà Siêu Quỳnh mặc váy Dior (đứng giữa/thứ 3 từ phải qua), đến nay vẫn là cái tên quyền lực trong giới kinh doanh Hong Kong, Macau.

Bà Hà Siêu Quỳnh không đến cho có mà ngồi dự ở hàng ghế đầu, bên cạnh nhiều vị khách có ảnh hưởng lớn thuộc giới chính trị, kinh doanh, giúp tiếp khách trong suốt bữa tiệc.

Tiệc cảm ơn của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân còn có sự góp mặt của chủ tịch, giám đốc điều hành các tập đoàn, công ty giải trí lớn. Dàn diễn viên gạo cội của Hong Kong, nghệ sĩ thân thiết với cặp đôi cũng xuất hiện như Trần Kiều Ân, Huỳnh Hiểu Minh, Kim Sa, Cổ Cự Cơ, Viên Hoằng...