Hạ dự báo mức tăng trưởng du lịch toàn cầu

Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao vượt trội so với mức tăng 0,4% của du lịch toàn cầu và mức tăng 0,7% của châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch thế giới đang đối mặt với nhiều sức ép

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026, trên toàn cầu có khoảng 690 triệu lượt khách quốc tế đã thực hiện các chuyến du lịch, tăng khoảng 3 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2025, tương đương mức tăng là 0,4%. Lượng khách quốc tế toàn cầu giảm 1% trong quý II/2026.

Chỉ riêng tháng 6 năm nay, lượng khách quốc tế toàn cầu đã giảm 3%. Điều này phản ánh rõ rệt những tác động của bất ổn địa chính trị, chi phí đi lại gia tăng và các yếu tố thời tiết. Đáng chú ý, khu vực Tây Âu giảm tới 6% do ảnh hưởng của đợt sóng nhiệt tại một số điểm đến.

Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Shaikha Al Nuwais nhận định: "Các số liệu mới nhất cho thấy ngành du lịch đang phải đối mặt với những sức ép thực sự. Du lịch vẫn đang tăng trưởng, song sự tăng trưởng đó rất mong manh".

Mức tăng trưởng của nền du lịch quốc tế trong thời gian tới phụ thuộc rất lớn vào diễn biến của xung đột, giá dầu và lạm phát toàn cầu.

"Tình hình tại Trung Đông đã tác động đến cả các điểm đến ở xa khu vực này. Đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng, trong một thế giới có mức độ kết nối ngày càng cao, khả năng chống chịu cần được xây dựng ở mọi nơi, chứ không chỉ khi khủng hoảng xảy ra", Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Shaikha Al Nuwais phân tích.

Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc dự báo rằng, du khách sẽ tiếp tục ưu tiên những chuyến đi có chi phí hợp lý, mang lại giá trị cao. Đồng thời, khách du lịch có xu hướng lựa chọn các điểm đến gần hơn hoặc nghiêng về phương án xê dịch nội địa.

Các số liệu mới nhất cho thấy ngành du lịch đang phải đối mặt với những sức ép thực sự. Du lịch vẫn đang tăng trưởng, song sự tăng trưởng đó rất mong manh. Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc Shaikha Al Nuwais

Bức tranh tăng trưởng của du lịch toàn cầu có sự phân hóa đáng kể khi xét theo từng khu vực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, châu Phi tăng 4,4%, châu Âu tăng 2,7% - hai khu vực này ghi nhận mức tăng trưởng khá tích cực về lượng khách quốc tế.

Ở cục diện khác, du lịch châu Mỹ tăng trưởng 1,8%, trong khi du lịch Trung Đông giảm tới 22% do chịu tác động trực tiếp từ xung đột trong khu vực.

Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, lượng khách quốc tế tăng 0,7% trong 6 tháng đầu năm 2026, thấp hơn đáng kể so với mức tăng 7,6% của năm 2025. Tổng lượng khách quốc tế đến khu vực này vẫn thấp hơn 11% so với mức cùng kỳ năm 2019, chưa thể phục hồi lại mức tăng trưởng trước dịch Covid-19.

Xét theo tiểu vùng, khu vực Đông Bắc Á tăng 2,7%, trong khi Nam Á giảm 4.7% và Đông Nam Á giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với châu Đại Dương, lượng khách quốc tế tăng 4,1% trong 6 tháng đầu năm, riêng tháng 6 giảm 5,9% do ảnh hưởng của bão Sinlaku.

Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc cho rằng, những gián đoạn về kết nối hàng không, giá vé máy bay tăng cao và các yếu tố bất định tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch nội vùng châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh du lịch toàn cầu

Trong bối cảnh du lịch quốc tế toàn cầu nói chung và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam được xem là điểm sáng hiếm hoi khi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026 vừa diễn ra thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch quốc tế.

Xét riêng nửa đầu năm 2026, ngành du lịch Việt Nam đã đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tám tháng đầu năm 2026, ngành du lịch đã đón 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi lượng khách quốc tế đến Đông Nam Á giảm 1%, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng hai con số.

Kết quả này cho thấy sự ấn tượng khi đặt ngành du lịch Việt trong tương quan với diễn biến chung của thị trường du lịch quốc tế. Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao vượt trội so với mức tăng 0,4% của du lịch toàn cầu và mức tăng 0,7% của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Lý giải về kết quả này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam giải thích, môi trường ổn định, an toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong khi thế giới có nhiều bất ổn. Cùng với đó là chính sách thị thực cởi mở, sự hấp dẫn của điểm đến với các sản phẩm, dịch vụ ngày càng đa dạng, mới mẻ, giàu bản sắc.

Bên cạnh đó, hạ tầng dịch vụ du lịch ngày càng phát triển là cũng yếu tố nền tảng thu hút khách quốc tế. Ngoài ra, công tác truyền thông, quảng bá được chú trọng nhằm lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng quốc tế hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu bản sắc.

Thông qua đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch trong thời gian qua, có thể thấy nỗ lực và thành công của ngành trong bối cảnh thị trường du lịch thế giới chịu rất nhiều sức ép.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, việc Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc hạ sâu mức dự báo tăng trưởng là một cảnh báo rõ ràng về sự mong manh của tăng trưởng du lịch trước những biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Giữa bối cảnh này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng, dù đang duy trì đà tăng trưởng cao, du lịch Việt Nam cần tiếp tục giữ tâm thế chủ động, thận trọng, nâng cao năng lực dự báo, sẵn sàng các kịch bản tăng trưởng và ứng phó linh hoạt với những biến động, rủi ro từ bên ngoài. Đây là cơ sở để bảo đảm tăng trưởng bền vững, củng cố sức cạnh tranh và nâng cao khả năng chống chịu của du lịch Việt Nam trước những diễn biến khó lường của tình hình thế giới.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch quốc tế toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 0,4% trong bối cảnh bất ổn địa chính trị, giá dầu và chi phí du lịch gia tăng. Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc đã hạ dự báo tăng trưởng khách quốc tế toàn cầu năm 2026 xuống mức 1-2%, thấp hơn mức dự báo 3-4% được đưa ra hồi tháng 1/2026.