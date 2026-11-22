Phường Hà Đông tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: BTC

Dự chương trình có đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đồng chí Trần Thị Lương An, Chủ tịch UBND phường Hà Đông; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Lễ khai mạc và phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phường Hà Đông diễn ra sôi động. Ảnh: BTC

Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, Hà Đông hiện có 30 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó 13 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 9 di tích xếp hạng cấp thành phố và 8 di tích thuộc danh mục kiểm kê. Địa phương còn lưu giữ 8 lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nổi bật trong kho tàng di sản của Hà Đông là nghề dệt lụa Vạn Phúc với lịch sử hơn 1.000 năm, góp phần làm nên thương hiệu văn hóa, du lịch của Thủ đô. Làng nghề Vạn Phúc là thành viên thứ 68 của Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo thế giới. Bên cạnh đó, nghề dệt the La Khê, nghệ thuật Ca trù cùng những phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa cộng đồng cũng góp phần tạo nên bản sắc của vùng đất này.

Nhiều hoạt động văn hóa nhằm kết nối các giá trị di sản với nguồn lực sáng tạo. Ảnh: BTC

Phát huy những lợi thế đó, phường Hà Đông đang từng bước định hướng phát triển các không gian văn hóa gắn với bảo tồn di sản, làng nghề truyền thống và thúc đẩy sáng tạo. Đáng chú ý, địa phương định hướng nghiên cứu xây dựng Trung tâm Công nghiệp văn hóa nhằm kết nối các giá trị di sản với nguồn lực sáng tạo, du lịch và dịch vụ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, phường chú trọng triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở. Việc triển khai Đề án số 10-ĐA/ĐU về “Phát triển văn hóa để nâng cao đời sống tinh thần, mức thụ hưởng văn hóa của người dân trên địa bàn phường Hà Đông” tiếp tục thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần và động lực phát triển bền vững.

Không gian văn hóa gắn với bảo tồn di sản, làng nghề truyền thống và thúc đẩy sáng tạo. Ảnh: BTC

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, phường Hà Đông mong muốn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống; xây dựng nếp sống văn minh, phong cách ứng xử thanh lịch, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.

Ngay sau lễ khai mạc, không khí ngày hội trở nên sôi nổi với các hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm và không gian hội sách.