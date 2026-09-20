Hà Đông: Gần 200 vận động viên tranh tài Giải chạy Báo Hànộimới

Thành viên Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội Lại Bá Hà cùng lãnh đạo phường Hà Đông và các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải chạy. Ảnh: PV

Dự và động viên giải có đồng chí Lại Bá Hà, thành viên Hội đồng Biên tập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; đại diện lãnh đạo phường Hà Đông, các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo cổ động viên.

Giám đốc Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao phường Hà Đông Nguyễn Đức Tiến phát biểu khai mạc. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao phường Hà Đông Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh: Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng – Vì hòa bình là hoạt động thể thao truyền thống của Thủ đô. Qua hơn nửa thế kỷ, Giải đã góp phần lan tỏa tinh thần hòa bình, đoàn kết, khuyến khích Nhân dân rèn luyện sức khỏe và hưởng ứng phong trào có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến đề nghị Ban Tổ chức, lực lượng trọng tài và các bộ phận phục vụ thực hiện nghiêm túc chương trình, điều lệ giải; bảo đảm công bằng, khách quan, an toàn. Các vận động viên thi đấu trung thực, đoàn kết, cao thượng, chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức và trọng tài.

Các vận động viên hăng say tham gia giải chạy. Ảnh: PV

Tại vòng chung kết, các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung. Khối nam, nữ chính thi đấu cự ly 3km đối với nam và 1,5km đối với nữ; khối THCS thi đấu cự ly 1,5km đối với cả nam và nữ. Với tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, nỗ lực hoàn thành cự ly, tạo không khí hào hứng trên đường chạy. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và quyết tâm, các vận động viên đã nỗ lực thi đấu hết mình.

Đồng chí Lại Bá Hà, thành viên Hội đồng Biên tập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao cờ lưu niệm cho đơn vị tham gia. Ảnh: PV

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân và đồng đội ở từng nội dung. Giải toàn đoàn khối THCS: Nhất - THCS Văn Yên; Nhì - THCS Lê Hồng Phong; Ba - THCS Trần Phú. Khối nam, nữ chính: Nhất - Khối thi đua số 6 La Khê - Quang Trung; Nhì - Khối thi đua số 5 Quang Trung - Hà Cầu; Ba - Khối thi đua số 4 Phúc La.

Lãnh đạo phường Hà Đông trao giải cho các đội. Ảnh: PV

Từ những bước chạy hôm nay, tinh thần “Vì hòa bình” tiếp tục được lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong Nhân dân phường Hà Đông.