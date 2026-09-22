Hà Đô nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Điện gió Bình Gia

Công bố thông tin trên HoSE ngày 22/9, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) cho biết HĐQT công ty đã thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Điện gió Bình Gia, pháp nhân thực hiện dự án Nhà máy điện gió Bình Gia công suất 80 MW tại Lạng Sơn.

Theo nghị quyết HĐQT, Hà Đô sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần do ông Nguyễn Trọng Minh và ông Lê Xuân Tuấn sở hữu tại CTCP Điện gió Bình Gia. Sau giao dịch, ông Lê Xuân Tuấn, Phó tổng giám đốc Hà Đô, được cử làm người đại diện, quản lý toàn bộ 100% phần vốn của tập đoàn tại doanh nghiệp này.

HĐQT Hà Đô đồng thời giao Tổng giám đốc Nguyễn Trọng Minh quyết định các nội dung liên quan, hoàn tất việc nhận chuyển nhượng và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định.

Hà Đô thông qua phương án góp vốn thành lập CTCP Điện gió Bình Gia vào tháng 5/2026, với vốn điều lệ dự kiến 610,5 tỷ đồng, trong đó tập đoàn góp gần 609,9 tỷ đồng, tương đương 99,9% vốn điều lệ. Phần còn lại do ông Nguyễn Trọng Minh và ông Lê Xuân Tuấn cùng sở hữu, mỗi người góp 0,05% vốn, tương đương hơn 305 triệu đồng.

Nhà máy điện gió 7A của Hà Đô. Ảnh: HDG

CTCP Điện gió Bình Gia là pháp nhân thực hiện dự án Nhà máy điện gió Bình Gia, đã được tỉnh Lạng Sơn chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Hà Đô là nhà đầu tư. Dự án có công suất thiết kế 80 MW, tổng vốn đầu tư 3.052,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 610,5 tỷ đồng và vốn vay 2.442 tỷ đồng.

Dự án sử dụng khoảng 40,39 ha đất tại các xã Hồng Phong, Hội Hoan và Bình Gia, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Theo hồ sơ chấp thuận đầu tư, dự án có tiến độ thực hiện 27 tháng, dự kiến nghiệm thu và vận hành toàn bộ nhà máy vào quý 3/2028.

Liên quan đến thủ tục điều chỉnh dự án, ngày 8/9/2026, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thống nhất với kết quả rà soát, đề xuất của Sở Tài chính và giao cơ quan này hướng dẫn Hà Đô thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án. Trong đó, tổ chức kinh tế thực hiện dự án phải do Tập đoàn Hà Đô nắm giữ 100% vốn điều lệ.