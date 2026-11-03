Hà Đô (HDG): Lợi nhuận quý III giảm hơn 32%, dự phòng phải thu khó đòi tăng lên gần 940 tỷ đồng

Doanh thu năng lượng suy giảm, lợi nhuận quý III đi xuống

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã ck: HDG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 597,5 tỷ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu từ các hoạt động thủy điện, điện gió và điện mặt trời đạt 468 tỷ đồng, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ. Sự đi xuống của mảng năng lượng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận gộp hợp nhất giảm 27,2% xuống còn 360,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính tăng 21,1% lên 20,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 6,1% còn 75,8 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 28,8% xuống 50,9 tỷ đồng. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế đạt 228 tỷ đồng, giảm 32,3%. Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận giảm chủ yếu do nguồn thu từ hoạt động năng lượng đi xuống, trong khi các hoạt động khác nhìn chung vẫn duy trì ổn định.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hà Đô đạt doanh thu thuần 1.772,9 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 7,6%, lên 614,2 tỷ đồng, nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện 53,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Năm 2026, Hà Đô đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.151 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 16% so với kết quả thực hiện năm 2025. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Dự phòng phải thu khó đòi tăng hơn 350 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hà Đô đạt 14.502,5 tỷ đồng, giảm 1,2% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 7.699,7 tỷ đồng, tương đương 53% tổng tài sản. Tiếp đến là tài sản dở dang dài hạn đạt 2.171 tỷ đồng, chiếm 14,97%; tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.620 tỷ đồng, chiếm 11,2%.

Đáng chú ý, dự phòng giảm giá các khoản phải thu khó đòi của Hà Đô tăng từ 587,1 tỷ đồng hồi đầu năm lên 939,9 tỷ đồng vào cuối quý III, tương ứng tăng hơn 352 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hà Đô tại ngày 30/9/2026 giảm 10,1% so với đầu năm xuống còn 4.226 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn ở mức 576,3 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn đạt 3.650 tỷ đồng.