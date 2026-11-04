Hà Đô đối mặt áp lực kép: Lợi nhuận giảm, dự phòng nợ khó đòi gần 940 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 597,51 tỷ đồng, giảm 16,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng khoảng 9%, lên 236,98 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 27,2%, còn 360,53 tỷ đồng.

Khoản dự phòng phải thu khó đòi của Hà Đô tăng thêm hơn 352 tỷ đồng sau 9 tháng.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 69,5% trong quý III/2025 xuống còn 60,3% trong quý III - mức thu hẹp đáng kể đối với một doanh nghiệp có tỷ trọng doanh thu lớn đến từ hoạt động phát điện.

Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt gần 228 tỷ đồng, giảm 32,3% so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm doanh thu mảng năng lượng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.772,99 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng thủy điện, điện mặt trời và điện gió tiếp tục giữ vai trò chủ lực với doanh thu 1.353,43 tỷ đồng, giảm khoảng 12%.

Nhờ giá vốn giảm trong 9 tháng, lợi nhuận gộp vẫn tăng khoảng 10%, đạt 1.264,45 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 614,22 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Dù vậy, kết quả này vẫn còn cách khá xa mục tiêu cả năm khi doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 54,7% chỉ tiêu doanh thu và 53,4% mục tiêu lợi nhuận sau 3 quý.

Những con số này cho thấy Hà Đô vẫn phụ thuộc đáng kể vào mảng năng lượng, trong khi hoạt động bất động sản chưa tạo được đóng góp đủ lớn để bù đắp những biến động của lĩnh vực phát điện. Khi doanh thu năng lượng suy giảm đồng thời biên lợi nhuận gộp đi xuống, sức ép lên kết quả kinh doanh trở nên rõ rệt hơn.

Tại ngày 30/9/2026, khoản dự phòng phải thu khó đòi của doanh nghiệp lên tới 939,92 tỷ đồng, tăng khoảng 352,82 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng khoảng 60%.

Phần lớn khoản dự phòng liên quan đến các khoản phải thu từ Công ty Mua bán điện. Cụ thể, dự phòng đối với các khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng mua bán điện giữa Công ty Hà Đô Bình Thuận, Công ty Surya và Công ty Mua bán điện, liên quan đến hai nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 và SP Infra 1, tăng từ 512,66 tỷ đồng lên 865,8 tỷ đồng.

Tổng giá gốc các khoản nợ quá hạn tại cuối quý III đạt 942,51 tỷ đồng, trong khi giá trị có thể thu hồi ước tính chỉ khoảng 2,59 tỷ đồng.

Việc phải duy trì dự phòng ở quy mô lớn cho thấy rủi ro thu hồi công nợ vẫn hiện hữu, đồng thời đặt ra yêu cầu theo dõi tiến độ xử lý các khoản phải thu này.

Tính đến 30/9, tổng dư nợ vay và thuê tài chính đạt khoảng 4.226,9 tỷ đồng, giảm 10,1%, tương ứng giảm hơn 472 tỷ đồng. Quy mô nợ vay tương đương khoảng 48,4% vốn chủ sở hữu.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt 707,62 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ. Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 702,52 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi trả nợ gốc vay.

Như vậy, dù đã giảm dư nợ, Hà Đô vẫn cần duy trì dòng tiền ổn định để vừa đáp ứng nghĩa vụ tài chính, vừa đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đang triển khai. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại cuối quý III đạt 1.796,4 tỷ đồng, trong đó dự án thủy điện Trường Thịnh chiếm 857,95 tỷ đồng, khu đô thị Linh Trung chiếm 490,29 tỷ đồng và khu nghỉ dưỡng Bảo Đại chiếm 218,64 tỷ đồng.

Bên cạnh những biến động trên báo cáo tài chính, Hà Đô còn phát sinh nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc thực hiện quy định thuế. Theo quyết định của cơ quan Thuế TP. Hà Nội, doanh nghiệp bị xác định có sai sót trong kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn không đủ điều kiện; hạch toán một số khoản chi phí không hợp lệ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp; kê khai thiếu doanh thu và xuất 2 hóa đơn không đúng thời điểm.

Tổng số tiền truy thu thuế, xử phạt hành chính và tiền chậm nộp mà Hà Đô phải nộp là hơn 3,014 tỷ đồng. Trong đó, tiền phạt hành chính hơn 479,5 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng truy thu hơn 1,3 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp truy thu hơn 903 triệu đồng và tiền chậm nộp hơn 253 triệu đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HDG đang trải qua giai đoạn giảm sâu đáng kể so với thị trường chung. Thị giá cổ phiếu đã bốc hơi khoảng 40% giá trị kể từ đầu năm. Đây là mức giảm rất mạnh khi đặt trong bối cảnh chỉ số VN-Index chỉ giảm khoảng 4% cùng giai đoạn.

Hiện, cổ phiếu HDG đang giao dịch quanh ngưỡng 14.650 – 14.800 đồng/cp, nằm sát vùng đáy 1 năm.

Mức sụt giảm sâu đưa định giá của HDG về vùng khá thấp với P/E ở mức 6,4 - 6,8 lần (thấp hơn 55% so với trung bình ngành phát triển bất động sản là 15,2 lần) và P/B đạt 0,85 - 0,86 lần.