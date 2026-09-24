Hà Đô: 'Cuộc chơi' năng lượng mở rộng, cổ phiếu chạm đáy

HĐQT CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) đã thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn còn lại tại CTCP Điện gió Bình Gia từ ông Nguyễn Trọng Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, và ông Lê Xuân Tuấn, Phó Tổng giám đốc.

Hà Đô tiếp tục mở rộng danh mục năng lượng.

Trước giao dịch, Hà Đô sở hữu 99,9% vốn tại Điện gió Bình Gia, tương đương gần 609,9 tỷ đồng. Hai lãnh đạo mỗi người góp 0,05% vốn, tương đương hơn 305 triệu đồng. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, HDG sẽ sở hữu 100% vốn tại công ty này.

Điện gió Bình Gia là pháp nhân thực hiện dự án Nhà máy điện gió Bình Gia tại Lạng Sơn, công suất 80 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng. Dự án này cùng với điện gió Phước Hữu công suất 50 MW được kỳ vọng bổ sung khoảng 130 MW công suất vào danh mục của Hà Đô trong giai đoạn tới.

Đây là bước đi tiếp theo trong quá trình Hà Đô chuyển dịch trọng tâm sang năng lượng. Nếu trước đây bất động sản là lĩnh vực nổi bật của doanh nghiệp, thì hiện điện đã trở thành nguồn thu chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần gần 1.175 tỷ đồng. Riêng sản xuất và kinh doanh điện mang về khoảng 888 tỷ đồng, chiếm hơn 75% tổng doanh thu, trong khi doanh thu bất động sản chỉ gần 43 tỷ đồng. Năm 2025, hơn 80% doanh thu của tập đoàn cũng đến từ mảng điện.

Kết quả kinh doanh sau soát xét cũng có sự cải thiện đáng kể. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt hơn 386,2 tỷ đồng, tăng gần 65% so với cùng kỳ và cao hơn khoảng 178 tỷ đồng, tương đương 86%, so với số liệu tự lập trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc điều chỉnh giảm giá vốn bất động sản sau khi xác định lại chi phí sử dụng đất và giá vốn lũy kế của hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, bức tranh tài chính của Hà Đô vẫn tồn tại một điểm đáng chú ý liên quan đến chất lượng dòng tiền.

Theo báo cáo tài chính bán niên, các khoản phải thu liên quan hai dự án điện mặt trời Hồng Phong 4 và Infra 1 vẫn ở mức lớn. Riêng khoản phải thu từ Công ty Mua bán điện thuộc EVN liên quan hai dự án này được VietnamNet dẫn ở mức gần 804 tỷ đồng. Tổng các khoản phải thu thuộc nhóm nợ xấu của HDG vào cuối tháng 6 khoảng 939 tỷ đồng.

Khoản phải thu lớn trở thành vấn đề cần theo dõi trong bối cảnh năng lượng đang chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong hoạt động kinh doanh. Doanh thu điện tăng giúp Hà Đô giảm phụ thuộc vào bất động sản, nhưng khả năng thu hồi các khoản phải thu cũng có ý nghĩa trực tiếp đối với dòng tiền và chất lượng tài sản.

Trên thị trường, cổ phiếu HDG đang trải qua biến động. Trong đó, phiên 6/7, HDG giảm sàn xuống 18.600 đồng/cp, với hơn 7 triệu đơn vị được sang tay; vốn hóa khi đó giảm xuống dưới 7.600 tỷ đồng.

Với mức giá chốt phiên 23/9 là 16.200 đồng/cp, thị giá cổ phiếu đã giảm khoảng 40,35% trong 6 tháng và 45,44% trong 12 tháng. Trong 6 tháng qua, HDG có lúc xuống 15.500 đồng/cp, trong khi mức cao nhất là 27.090 đồng/cp.

Vùng giá hiện tại đang ở khá gần vùng thấp nhất trong chu kỳ giao dịch gần đây. Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu khoảng 18.180 đồng, trong khi P/E khoảng 10,15 lần và P/B khoảng 0,8 lần theo dữ liệu cập nhật ngày 23/9.

Đáng chú ý, diễn biến giá đi ngược với một động thái gia tăng sở hữu của cổ đông tổ chức.

Pyn Elite Fund, quỹ ngoại đến từ Phần Lan, đã mua thêm 1 triệu cổ phiếu HDG trong phiên 4/9, qua đó nâng lượng nắm giữ lên gần 40,9 triệu cổ phiếu, tương đương 10,04% vốn Hà Đô. Với giá đóng cửa 17.500 đồng/cổ phiếu trong phiên này, giá trị thương vụ ước khoảng 17,5 tỷ đồng.

Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Pyn Elite Fund bán 300.000 cổ phiếu HDG trong phiên 3/6, khiến tỷ lệ sở hữu giảm từ 10,04% xuống 9,96%.