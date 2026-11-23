Lợi nhuận quý III giảm mạnh do thủy điện kém thuận lợi

Trong quý III/2026, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 597,5 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 360,5 tỷ đồng, giảm 27,2%.

Biên lợi nhuận gộp trong kỳ cũng thu hẹp còn 60,3%, so với mức 69,5% của quý III/2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm sản lượng điện, đặc biệt ở nhóm thủy điện do điều kiện thủy văn không thuận lợi.

Cụ thể, sản lượng điện trong quý III đạt 398 triệu kWh, giảm 27,4% so với cùng kỳ. Doanh thu điện đạt 469 tỷ đồng, giảm 20,6%. Trong bối cảnh sản lượng thủy điện đi xuống, nhóm điện mặt trời và điện gió duy trì hoạt động tương đối ổn định, thậm chí tăng trưởng.

Tình hình làm ăn của HDC.

Về chi phí, chi phí tài chính quý III ở mức 75,8 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 49,6 tỷ đồng, giảm 28,1%.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của Hà Đô vẫn giảm 28,1%, xuống còn 257,9 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 228 tỷ đồng, giảm 32,3%. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 163,4 tỷ đồng, giảm 42,7% so với mức 285 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là lợi ích cổ đông không kiểm soát tại các nhà máy điện tăng lên 65 tỷ đồng, so với 52 tỷ đồng trong quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng vẫn tăng trưởng, chi phí tài chính giảm hơn 32%

Trái ngược với diễn biến trong quý III, kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của Hà Đô vẫn ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.773 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp đạt 1.264,5 tỷ đồng, tăng 10,3%. Biên lợi nhuận gộp lũy kế đạt 71,3%, tăng 11 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế đạt 691,9 tỷ đồng, tăng 10,2%; lợi nhuận sau thuế đạt 614,2 tỷ đồng, tăng 7,6%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 464,9 tỷ đồng, tăng 10,2%.

Một trong những động lực quan trọng giúp lợi nhuận cải thiện là chi phí tài chính giảm mạnh. Trong 9 tháng, khoản chi phí này ở mức 232,3 tỷ đồng, giảm 32,4% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu là khoản lỗ chênh lệch tỷ giá từ các khoản vay bằng EUR phục vụ dự án điện gió phát sinh trong cùng kỳ năm 2025 không còn lặp lại, sau khi các khoản vay này được chuyển sang đồng Việt Nam. Trong khi đó, chi phí lãi vay duy trì tương đối ổn định, ở mức khoảng 231 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 84%, lên 367 tỷ đồng. Mức tăng chủ yếu xuất phát từ khoản trích lập chênh lệch giữa giá bán điện ghi nhận theo cơ chế giá FIT và giá trần chuyển tiếp, tập trung phần lớn trong quý I/2026 với giá trị khoảng 258 tỷ đồng. Đây là khoản trích lập không hoàn nhập.

Trong quý II và quý III, chi phí quản lý doanh nghiệp đã giảm về mức thông thường, lần lượt khoảng 59 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Điều này giúp áp lực chi phí từ khoản trích lập nói trên giảm dần trong nửa cuối năm.

Mảng năng lượng đóng góp 75% doanh thu

Xét về cơ cấu hoạt động, năng lượng tiếp tục là lĩnh vực đóng vai trò chủ lực trong kết quả kinh doanh của Hà Đô.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, mảng năng lượng gồm thủy điện, điện mặt trời và điện gió mang về 1.353 tỷ đồng doanh thu, chiếm 75% tổng doanh thu. Dịch vụ và cho thuê đóng góp 277 tỷ đồng, tương đương 15,6%; khách sạn đạt 119 tỷ đồng, chiếm 6,7%. Trong khi đó, mảng bất động sản chỉ đóng góp 44 tỷ đồng, tương đương 2,5%, do chưa có dự án mới mở bán.

Dù vẫn giữ vai trò trụ cột, doanh thu năng lượng 9 tháng giảm 12,2% so với cùng kỳ. Riêng quý III, doanh thu mảng điện giảm 20,6%, phản ánh tác động của điều kiện thủy văn kém thuận lợi và mức nền sản lượng thủy điện cao trong năm 2025.

Đáng chú ý, nhà máy thủy điện La Trọng có công suất 22MW đã chính thức vận hành thương mại từ ngày 18/9/2026. Theo dự báo của TCBS, nhà máy này dự kiến bổ sung khoảng 90 tỷ đồng doanh thu.

Bên cạnh năng lượng, Hà Đô cũng đang chuẩn bị các dự án bất động sản cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Trong đó, dự án Linh Trung tại TP. Thủ Đức, TP.HCM, có diện tích 2,7ha, quy mô 30 tầng và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.300 tỷ đồng, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 30/9/2026.

Theo kế hoạch được đề cập trong báo cáo, doanh nghiệp dự kiến nộp tiền sử dụng đất trong quý II/2027 và triển khai dự án từ quý III/2027.

Đối với dự án Hà Đô Charm Villas, doanh nghiệp còn 104 căn chưa bán. Hà Đô dự kiến hoàn thành nghĩa vụ tiền sử dụng đất bổ sung trong quý IV/2026, hướng tới cấp giấy chứng nhận cho cư dân vào đầu năm 2027.

Ngoài ra, doanh nghiệp đang mở rộng danh mục năng lượng tái tạo với các dự án điện gió Bình Gia công suất 80MW và Phước Hữu đã được cấp chủ trương đầu tư. Dự án thủy điện nhỏ Sơn Linh – Sơn Nham cũng đang được nâng công suất từ 15MW lên 24MW.

Nợ vay giảm còn 4.227 tỷ đồng, tiền và tiền gửi đạt 1.620 tỷ đồng

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Hà Đô là xu hướng giảm đòn bẩy được duy trì trong 9 tháng đầu năm.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 14.503 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định, chủ yếu là các nhà máy điện, có giá trị khoảng 7.700 tỷ đồng.

Tổng vay và nợ thuê tài chính giảm từ 4.699 tỷ đồng tại cuối năm 2025 xuống còn 4.227 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, tương ứng giảm 472 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng tiền và tiền gửi đạt 1.620 tỷ đồng.

Như vậy, nợ vay ròng của Hà Đô vào khoảng 2.607 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,5 lần, còn nợ ròng/EBITDA khoảng 1,4 lần.

Vốn chủ sở hữu cuối quý III đạt 8.729 tỷ đồng, bao gồm 1.583 tỷ đồng lợi ích cổ đông không kiểm soát. Phần vốn chủ sở hữu thuộc cổ đông công ty mẹ vào khoảng 7.146 tỷ đồng.

Như vậy, dòng tiền tương đối ổn định từ hoạt động năng lượng là yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp giảm dư nợ vay, đồng thời hạn chế áp lực lãi suất và tái cấp vốn.

Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho các dự án mới trong năm 2027 vẫn là yếu tố cần theo dõi. Riêng tiền sử dụng đất dự án Linh Trung dự kiến khoảng 800 tỷ đồng, chưa kể nhu cầu vốn cho các dự án điện gió. Điều này có thể khiến tốc độ giảm nợ vay của Hà Đô chậm lại.

Ngoài ra, cần lưu ý khoản chênh lệch tỷ giá lũy kế âm khoảng 237 tỷ đồng, phản ánh ảnh hưởng từ các khoản nợ ngoại tệ tài trợ dự án điện. Đây là yếu tố khiến doanh nghiệp vẫn nhạy cảm với biến động tỷ giá.

TCBS dự báo lợi nhuận năm 2026 giảm 12%, kỳ vọng phục hồi từ năm 2027

Về triển vọng kinh doanh, theo Báo cáo mới cập nhật của Công ty Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) – Công ty dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của Hà Đô trong năm 2026 đạt khoảng 678 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với năm 2025. Mức dự báo này tương ứng EPS khoảng 1.666 đồng/cổ phiếu.

Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 68% dự phóng lợi nhuận cả năm của TCBS. Đơn vị phân tích kỳ vọng quý IV/2026 sẽ tích cực hơn nhờ sản lượng điện cải thiện khi bước vào mùa mưa và nhà máy thủy điện La Trọng đóng góp thêm doanh thu.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng đáng chú ý hơn được kỳ vọng từ năm 2027, khi các dự án năng lượng và bất động sản bắt đầu đóng góp rõ nét hơn vào kết quả kinh doanh.

Theo mô hình dự phóng của TCBS, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2027 có thể đạt 934 tỷ đồng, tăng 38% so với mức dự phóng năm 2026. Sang năm 2028, con số này được dự báo đạt 1.085 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại ngày 18/11/2026, cổ phiếu HDG giao dịch ở mức 16.750 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 6.817 tỷ đồng. Cổ phiếu có P/E dự phóng năm 2026 là 10,1 lần và P/B khoảng 1 lần theo phần thông tin định giá tại ngày báo cáo.

TCBS đánh giá mức định giá hiện tại phản ánh triển vọng lợi nhuận năm 2026 suy giảm và mảng bất động sản chưa đóng góp đáng kể. Trong khi đó, nền tảng năng lượng cùng xu hướng giảm nợ vay được xem là những yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp trong dài hạn.

Dù vậy, khả năng phục hồi của Hà Đô vẫn phụ thuộc vào điều kiện thủy văn, cơ chế giá điện, tiến độ triển khai các dự án bất động sản và nhu cầu vốn đầu tư trong giai đoạn tới.