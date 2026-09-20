Hạ DC United 1-2, Charlotte củng cố top 4 dù cả hai đều đã có vé

📊 Xem thống kê chi tiết trận DC United 1-2 Charlotte: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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DC United1 - 2CharlotteKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

DC United tiếp đón Charlotte.

3'Peglow sớm nhận thẻ vàng cảnh cáo

Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Peglow bên phía DC United đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi sớm. Trận đấu trên sân Audi Field đang diễn ra với tỷ số 0-0, và nếu giữ tỷ số này thì cả DC United lẫn Charlotte đều tạm tính giành vé vào vòng 1/16.

13'Charlotte áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút đầu trận, Charlotte đang nắm giữ hoàn toàn thế chủ động trên sân với tỷ lệ cầm bóng vượt trội lên tới 67% so với 33% của DC United. Dù vậy, đội chủ nhà mới là bên có pha hãm thành đáng chú ý đầu tiên, tạm dẫn 1-0 về số lần dứt điểm khi thế trận vẫn diễn ra khá thận trọng.

22'A. Westwood mở tỷ số cho Charlotte

Phút 22, A. Westwood đã lập công mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho Charlotte ngay trên sân của DC United. Với thế trận kiểm soát bóng nhỉnh hơn từ đầu trận, bàn thắng này giúp đội khách nắm lợi thế lớn, và nếu giữ tỷ số này, Charlotte tạm củng cố chắc vị trí thứ 4 với 40 điểm để giành vé vào vòng 1/16.

25'Charlotte kiểm soát bóng áp đảo

Nửa đầu hiệp một chứng kiến Charlotte nắm thế chủ động với thời lượng cầm bóng 40% - 60% để bảo toàn lợi thế dẫn trước. Dù vậy, DC United vẫn nỗ lực phản kháng khi tạo ra số pha dứt điểm vượt trội 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), buộc thủ môn đội khách phải có 2 lần trổ tài cứu thua.

37'Charlotte kiểm soát bóng áp đảo

Bước sang phút 37, Charlotte vẫn làm chủ khu trung tuyến với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 38% - 62% và đang duy trì lợi thế dẫn trước 0-1. Dù vậy, DC United không hề buông xuôi khi tích cực phản công và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (6 - 5, trúng đích 4 - 3), buộc thủ thành đội khách phải có 4 lần cứu thua.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'D. Schnegg bên phía Charlotte nhận thẻ vàng

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, hậu vệ D. Schnegg của Charlotte đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Audi Field đang diễn ra căng thẳng khi tỷ số đang là 1-1, và nếu giữ tỷ số này thì cả hai đội đều tạm tính đã giành vé vào vòng 1/16.

47'Bartlett gỡ hòa 1-1 cho DC United

Ngay đầu hiệp hai ở phút 47, L. Bartlett đã kịp thời lên tiếng đưa trận đấu về vạch xuất phát sau đường kiến tạo của K. Kurokawa. Bàn gỡ hòa 1-1 thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà trên sân Audi Field, khi họ đang nỗ lực cải thiện vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

49'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 49, Charlotte đang chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng với 39% - 61%, song DC United lại tỏ ra sắc bén hơn ở các đợt phản công khi dẫn 10 - 7 về tổng số pha dứt điểm. Thế trận diễn ra cởi mở và cân bằng khi đôi bên đều tạo ra sức ép đáng kể với số lần sút trúng đích ngang ngửa 5 - 5.

57'Thẻ vàng cho A. Dozzell bên phía DC United

Phút 57, tiền vệ A. Dozzell của DC United phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau pha phạm lỗi nhằm giảm bớt nhịp tấn công của Charlotte. Thế trận đang diễn ra đầy căng thẳng khi tỷ số vẫn là 1-1, và nếu giữ nguyên kết quả này, cả hai đội đều tạm tính giành vé vào vòng 1/16.

61'DC United tích cực bắn phá khung thành

Bước qua phút 61, trận đấu vẫn giữ tỷ số hòa 1-1 dù Charlotte kiểm soát bóng vượt trội với 61% so với 39% của đối thủ. Tuy nhiên, DC United mới là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn khi áp đảo hoàn toàn về số pha dứt điểm với tỷ lệ 17 - 8 (trúng đích 7 - 5), buộc thủ môn Charlotte phải có 6 lần cứu thua.

65'DC United làm mới đội hình giữa hiệp hai

Phút 65, DC United quyết định làm mới nhân sự khi rút J. Hopkins rời sân để nhường chỗ cho N. Ordaz. Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm thêm phương án tấn công nhằm chuyển hóa ưu thế dứt điểm thành bàn thắng vươn lên dẫn trước.

69'Charlotte làm mới hàng công ở phút 69

Phút 69, ban huấn luyện Charlotte quyết định rút L. Abada rời sân để nhường chỗ cho R. Aloko. Trong thế trận đang hòa 1-1, đội khách cần thêm luồng gió mới trên mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm trên sân Audi Field.

69'Charlotte điều chỉnh nhân sự bên cánh trái

Phút 69, ban huấn luyện Charlotte quyết định rút D. Schnegg ra nghỉ để nhường chỗ cho H. Toffolo. Đây là sự thay đổi nhằm làm mới hành lang biên và đảm bảo an toàn sau khi Schnegg đã phải nhận thẻ vàng từ đầu hiệp hai.

71'A. Saint-Maximin đưa Charlotte tái lập thế dẫn bàn

Phút 71, A. Saint-Maximin tỏa sáng mang về bàn thắng quý giá giúp Charlotte nâng tỷ số lên 1-2 ngay trên sân của DC United. Pha lập công này đưa đội khách vượt lên dẫn trước đầy bản lĩnh trong bối cảnh chịu nhiều sức ép dứt điểm từ đối phương.

72'DC United làm mới tuyến giữa sau bàn thua

Ngay sau khi để đối thủ vượt lên dẫn 1-2 ở phút 71, DC United quyết định làm mới đội hình khi tung M. Peltola vào sân thế chỗ B. Servania ở phút 72. Đội chủ nhà buộc phải gia tăng sức ép trong bối cảnh thời gian trận đấu không còn nhiều.

73'DC United dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 73, DC United dù cầm bóng chỉ 40% - 60% trước Charlotte nhưng liên tục bắn phá khung thành đối phương hòng san bằng cách biệt. Đội chủ nhà đã tung ra tới 22 - 8 pha dứt điểm (trúng đích 9 - 5), song hàng thủ đội khách vẫn đứng vững với 8 lần cứu thua thành công để bảo toàn tỷ số 1-2.

74'Charlotte điều chỉnh nhân sự sau bàn dẫn trước

Phút 74, Charlotte có sự thay đổi người khi A. Goodwin được tung vào sân thế chỗ I. Toklomati. Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm bảo toàn cách biệt mong manh sau khi vừa vươn lên dẫn 1-2 trước DC United.

82'A. Westwood nhận thẻ vàng chiến thuật

Phút 82, A. Westwood bên phía Charlotte phải nhận thẻ vàng sau pha can thiệp nhằm giảm bớt sức ép cho đội khách. Trong bối cảnh đang dẫn 1-2 trên sân Audi Field, Charlotte cần hết sức tập trung để bảo toàn lợi thế mong manh này.

85'DC United dồn ép nghẹt thở

Bước sang phút 85, DC United đang dốc toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng vẫn bị Charlotte dẫn trước 1-2. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về số pha bắn phá với tổng cộng 25 - 9 cú dứt điểm (trúng đích 9 - 6), song sự kiên cường của hàng thủ đối phương cùng 8 pha cứu thua từ thủ môn đội khách đang khiến mọi nỗ lực ép sân trở nên bế tắc.

86'DC United tăng cường nhân sự ở những phút cuối

Phút 86, DC United thực hiện quyền thay đổi người khi N. Markovic được tung vào sân để thế chỗ A. Dozzell. Trong bối cảnh đang bị Charlotte dẫn trước 1-2, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm phương án làm mới đội hình nhằm giật lại điểm số trước khi trận đấu khép lại.

89'Charlotte rút Saint-Maximin bảo toàn tỷ số

Phút 89, Charlotte thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi rút A. Saint-Maximin ra nghỉ để nhường chỗ cho M. Agyemang. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 1-2 ở những phút cuối nhằm bảo toàn chiến thắng trên sân Audi Field.

89'Charlotte củng cố đội hình cuối trận

Phút 89, Charlotte tiến hành điều chỉnh nhân sự khi L. de la Torre được tung vào sân thay cho P. Biel. Với lợi thế dẫn 1-2 trên sân khách ở những phút cuối, đội khách đang chủ động làm mới tuyến giữa nhằm bảo toàn tỷ số trọn vẹn.

KTKết thúc: DC United 1-2 Charlotte

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 08:36 20/09/2026

Khoảng cách điểm số giữa hai đội là khá lớn khi bước vào trận so tài tại sân vận động Audi Field lúc 06:30 ngày 20/09/2026. Đội khách Charlotte đang nắm giữ vị trí thứ 4 với 40 điểm, trong khi chủ nhà DC United đứng ở vị trí thứ 11 với 29 điểm. Cách biệt lên tới 11 điểm phản ánh bức tranh hoàn toàn trái ngược về màn trình diễn của đôi bên suốt chặng đường đã qua.

Khác biệt rõ nét từ bảng xếp hạng

Vị trí thứ 4 cùng 40 điểm trong tay giúp Charlotte duy trì tâm thế tự tin trong chuyến hành quân xa nhà. Đội bóng áo xanh cho thấy khả năng tích lũy điểm số tương đối ổn định để bám trụ vững chắc trong nhóm nửa trên bảng xếp hạng. Việc đứng cách đội chủ nhà 7 bậc là minh chứng cho sự vượt trội về tính hiệu quả cũng như sự ổn định trong lối chơi qua từng vòng đấu.

Ngược lại, DC United đang trải qua giai đoạn đầy áp lực khi phải chôn chân ở hạng 11 với chỉ 29 điểm. Sự thiếu hụt về mặt điểm số khiến đội chủ sân Audi Field chịu sức ép lớn từ người hâm mộ. Khoảng cách 11 điểm so với đối thủ phản ánh rõ nét những bất ổn mà đại diện thủ đô đang phải đối mặt trong việc duy trì nhịp độ thi đấu.

Phong độ bất ổn của chủ nhà DC United

Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, phong độ của DC United đang để lại nhiều âu lo. Đội bóng này chỉ giành được đúng 1 chiến thắng, bên cạnh 2 trận hòa và phải nhận tới 2 thất bại. Đáng chú ý, ở 2 lần ra sân gần nhất, DC United đều trắng tay rời sân mà không kiếm thêm được điểm số nào.

Việc liên tiếp đánh rơi điểm số đã làm suy giảm đáng kể đà tâm lý của toàn đội. Sự chệch choạc ở các tuyến khiến DC United thường xuyên gặp khó khăn trong việc áp đặt thế trận, ngay cả khi được chơi trên mặt sân quen thuộc Audi Field. Nếu không nhanh chóng cải thiện khả năng tập trung, chủ nhà sẽ rất dễ rơi vào kịch bản bị cuốn theo nhịp độ kiểm soát của đối thủ.

Thử thách bản lĩnh tại Audi Field

Dù chênh lệch về mặt thứ bậc và điểm số là tương đối rõ ràng, song một chuyến làm khách chưa bao giờ là thử thách dễ dàng. DC United dẫu đang sa sút nhưng việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ mang lại cho họ động lực tinh thần nhất định để nỗ lực cản bước Charlotte.

Về phía Charlotte, dù sở hữu vị thế cao hơn hẳn, đội khách vẫn cần phải duy trì sự thận trọng tối đa. Tận dụng sự chệch choạc nơi hàng thủ đối phương cùng việc kiểm soát tốt thế trận khu trung tuyến sẽ là chìa khóa then chốt để Charlotte hiện thực hóa ưu thế bảng xếp hạng, qua đó hướng đến mục tiêu tích lũy thêm điểm số trong cuộc đọ sức này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)