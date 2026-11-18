Sáng 18-11, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến động viên, giao nhiệm vụ cho Đội tuyển Công an thành phố trước khi tham gia Vòng sơ loại Cụm số 2 Hội thi cán bộ tuyên truyền, kiểm tra giỏi trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), diễn ra trong hai ngày 19 và 20-11 tại Công an tỉnh Quảng Ngãi.