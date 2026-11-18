Hạ cốt nền đê Đá hơn 3m, hoàn thiện trước Tết Nguyên đán
Sau hơn 9 tháng triển khai GPMB và thi công, dự án Xây dựng tuyến đường đê Đá trên địa bàn xã Phù Đổng đã có bước "lột xác" hoàn toàn. Hiện, phần cốt nền cũ đã cơ bản được hạ cao độ hơn 3m theo thiết kế. Nhà thầu đang tập trung thi công phần ngầm để trong năm 2026 này sẽ thông xe kỹ thuật. Đồng thời, phấn đấu sẽ hoàn thành đồng bộ dự án đưa vào khai thác ngay dịp cận Tết Nguyên Đán Đinh Mùi 2027.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-cot-nen-de-da-hon-3m-hoan-thien-truoc-tet-nguyen-dan-24626111811514746.htm