Hạ Como của Fabregas, Inter Milan áp sát ngôi đầu bảng Serie A

Francesco Pio Esposito ghi bàn cho Inter. Ảnh: EPA.

Hai đòn trừng phạt chớp nhoáng ngay trong 20 phút đầu tiên đã giúp Inter Milan đánh bại Como với tỷ số 2-0 tại vòng 11 Serie A. Thắng lợi thuyết phục trên sân nhà Giuseppe Meazza đưa thầy trò huấn luyện viên Cristian Chivu vươn lên vị trí nhì bảng, phả hơi nóng trực tiếp vào ngôi đầu của Lazio với khoảng cách vỏn vẹn 1 điểm ít hơn (28 so với 29 điểm).

Bước vào trận thư hùng, Como nhận được sự kỳ vọng rất lớn sau chuỗi phong độ thuyết phục trên mọi đấu trường. Trái lại, Nerazzurri chịu áp lực nặng nề khi vừa để thua kình địch AC Milan ở vòng đấu trước.

Sự dày dạn kinh nghiệm cùng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch nhanh chóng được Inter khẳng định qua các pha phối hợp khoét sâu vào nách trung lộ đối phương. Phút 12, Marcus Thuram đi bóng dũng mãnh hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ Como trước khi tỉa bóng thuận lợi sang cánh phải. Djed Spence lập tức thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để Francesco Pio Esposito băng cắt đệm bóng cận thành mở tỷ số.

Francesco Pio Esposito là nhân tố quan trọng của Inter. Mùa hè 2026, anh đặt bút gia hạn hợp đồng với nửa xanh thành Milan, qua đó chấm dứt những đồn đoán xoay quanh tương lai.

Cầu trường tiếp tục bùng nổ chỉ 7 phút sau từ một pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Sau đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác của Esposito, Federico Dimarco thoát xuống bên cánh trái, kế tiếp Piotr Zielinski chuyền bóng vào trong vòng cấm địa, một cầu thủ Como phá ra, đưa bóng đến tầm chân của Thuram, anh tung cú dứt điểm quyết đoán xé toang mành lưới thủ thành Robert Sanchez nhân đôi cách biệt cho Inter.

Nico Paz tịt ngòi trước Inter. Ảnh: EPA.

Nắm giữ lợi thế an toàn, Inter chủ động hạ nhịp độ thi đấu để bóp nghẹt mọi ý đồ phản kháng của đội khách. Các học trò của HLV Cesc Fabregas dù nỗ lực cầm bóng nhưng bế tắc trước khối phòng ngự kỷ luật của Inter.

Bước sang hiệp hai, Como dốc toàn lực dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, ngòi nổ nguy hiểm nhất của họ là Nico Paz tỏ ra vô duyên trong những khoảnh khắc quyết định khi các pha dứt điểm hiểm hóc đều bị thủ thành Josep Martinez xuất sắc từ chối.

Đội chủ nhà đáp trả sắc lẹm bằng những đợt phản công vỗ mặt, khiến khung thành Como liên tục chao đảo bởi những pha bắn phá từ Dimarco và Thuram. Sự xuất sắc của thủ môn Sanchez là nguyên nhân duy nhất giúp các vị khách tránh khỏi một thất bại nặng nề hơn. Chung cuộc, Inter thắng 2-0 Como.

Trận đấu khép lại với sự vượt trội của Inter Milan về mặt bản lĩnh lẫn thông số chuyên môn. Thắng lợi quan trọng giúp Inter Milan tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối trên sân nhà kể từ đầu mùa giải. Nửa xanh thành Milan đứng thứ 2 sau 11 vòng đấu, trong khi Como của Fabregas xếp thứ 5.

Kết quả chung cuộc: Inter 2 - 0 Como

Cầu thủ ghi bàn:

Inter: Francesco Pio Esposito (12'), Marcus Thuram (19')

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.