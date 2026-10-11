Hạ Columbus Crew sau màn rượt đuổi, Orlando City SC bứt lên vị trí thứ 7

📊 Xem thống kê chi tiết trận Orlando City SC 3-2 Columbus Crew: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Orlando City SC3 - 2Columbus CrewKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Orlando City SC tiếp đón Columbus Crew.

1'Harvey Graham Sarajian mở tỷ số chớp nhoáng cho Orlando City SC

Trận đấu bùng nổ ngay từ phút 1 khi Harvey Graham Sarajian dứt điểm chính xác đưa Orlando City SC vươn lên dẫn trước 1-0 sau đường kiến tạo của Antoine Griezmann. Bàn thắng chớp nhoáng mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho đội chủ sân Exploria Stadium.

3'Vinicius Nogueira nhận thẻ vàng từ rất sớm

Ngay ở phút thứ 3, Vinicius Nogueira bên phía Orlando City SC đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo sau một pha phạm lỗi. Dù đang dẫn trước 1-0 trên sân Exploria Stadium, án phạt cá nhân quá sớm này buộc cầu thủ của đội chủ nhà phải thi đấu thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

7'Taha Habroune gỡ hòa chớp nhoáng cho Columbus Crew

Chỉ ít phút sau bàn thua sớm, Columbus Crew đã nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 7, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Santiago Rodriguez, Taha Habroune dứt điểm chính xác để gỡ hòa 1-1 cho đội khách, thắp lại thế trận đôi công đầy hấp dẫn ngay trên sân Exploria Stadium.

12'Orlando City nhỉnh hơn về thế trận

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay sau tiếng còi khai cuộc khi hai đội sớm đưa tỷ số về 1-1 ở phút 12. Orlando City SC đang chủ động kiểm soát bóng với thời lượng 59% - 41% và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (3 - 2), trong khi Columbus Crew chơi rình rập và tận dụng triệt để cơ hội phản công.

16'Antoine Griezmann đưa Orlando City SC tái lập thế dẫn bàn

Phút 16, Antoine Griezmann lên tiếng đúng lúc để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Orlando City SC. Trận đấu trên sân Exploria Stadium đang diễn ra vô cùng sôi nổi với màn rượt đuổi tỷ số chóng mặt ngay từ những phút đầu.

21'Taha Habroune nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 21, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo Taha Habroune bên phía Columbus Crew sau một pha phạm lỗi. Thế trận căng thẳng khiến các tình huống va chạm xuất hiện nhiều hơn khi đội khách nỗ lực bám đuổi.

23'Thẻ vàng cho Robin Jansson bên phía Orlando City SC

Phút 23, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Robin Jansson của Orlando City SC sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận diễn ra vô cùng nóng bỏng khi đội chủ nhà đang tạm dẫn 2-1 nhưng liên tục phải nhận các án phạt cảnh cáo.

24'Thế trận đôi công hấp dẫn

Nửa đầu hiệp một trôi qua với tốc độ khá cao khi hai đội liên tục có những pha ăn miếng trả miếng. Dù để Orlando City SC dẫn 2-1, Columbus Crew vẫn nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (51% so với 49%) và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn với tỷ số cú sút là 5-4 (trúng đích 3-2).

36'Brais Méndez nhận thẻ vàng sau lỗi phản ứng

Phút 36, cầu thủ Brais Méndez bên phía Columbus Crew phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Không khí trên sân Exploria Stadium đang trở nên căng thẳng khi đội khách vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong thế bị Orlando City SC dẫn trước 2-1.

36'Thế trận đôi công hấp dẫn

Trận đấu trôi qua hơn nửa hiệp một với thế trận đôi công cởi mở khi Orlando City SC nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (52% - 48%). Đội chủ nhà tạo ra 9 - 8 pha dứt điểm so với Columbus Crew, nhưng các đợt bắn phá của đội khách cũng đầy nguy hiểm với tỷ lệ trúng đích là 4 - 5 buộc thủ thành đối phương phải hoạt động hết công suất.

41'Thẻ vàng cho David Brekalo

Phút 41, David Brekalo bên phía Orlando City SC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất căng thẳng với liên tiếp các pha va chạm quyết liệt từ cả hai đội khi tỷ số vẫn là 2-1.

45'Orlando City SC điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Ở phút 45, Orlando City SC thực hiện sự thay đổi người khi Bernardo Rhein được tung vào sân thế chỗ cho Harvey Graham Sarajian. Đội chủ nhà đang tạm dẫn 2-1 trước Columbus Crew và quyết định làm mới đội hình ngay trước giờ nghỉ có thể nhằm củng cố thế trận.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Columbus Crew dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 48, dù đang bị dẫn trước 1-2, Columbus Crew vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Đội khách nắm 53% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số pha dứt điểm với 13 - 9 (trúng đích 6 - 4), liên tục tạo ra sức ép khiến hàng thủ Orlando City SC phải căng mình chống đỡ.

52'Orlando City SC điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Phút 52, Orlando City SC đưa ra sự thay đổi người khi Zakaria Taifi được tung vào sân thế chỗ Vinicius Nogueira. Quyết định rút Nogueira, người đã phải nhận thẻ vàng từ sớm, có thể nhằm đảm bảo sự an toàn cho hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà.

53'Brais Méndez gỡ hòa 2-2 cho Columbus Crew

Phút 53, từ đường chuyền dọn cỗ của Taha Habroune, Brais Méndez dứt điểm chuẩn xác đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2. Bàn thắng này giúp Columbus Crew san bằng cách biệt sau quãng thời gian liên tục dồn ép đối thủ trên sân Exploria Stadium.

59'Marco Pasalic nhận thẻ vàng vì câu giờ

Phút 59, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Marco Pašalić của Orlando City SC do lỗi câu giờ. Trận đấu trên sân Exploria Stadium đang diễn ra vô cùng căng thẳng với tỷ số 2-2 cùng liên tiếp các pha va chạm và án phạt.

61'Columbus Crew dồn ép tìm bàn thắng thứ ba

Sau hơn một giờ thi đấu, Columbus Crew đang tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành đội chủ nhà với thời lượng kiểm soát bóng 55% cùng số pha dứt điểm vượt trội 21-12 (trúng đích 12-5). Dù tỷ số vẫn giữ ở mức 2-2, Orlando City SC đang phải gồng mình chống đỡ các đợt hãm thành liên tiếp khi chưa được hưởng quả phạt góc nào, so với 7 lần của đội khách.

62'Orlando City SC làm mới tuyến giữa

Phút 62, Orlando City SC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Luis Otávio Costa de Aquino được tung vào sân thế chỗ Eduard Atuesta. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 và đội chủ nhà chịu nhiều sức ép dứt điểm từ đối thủ, điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp họ lấy lại thế trận.

62'Orlando City SC làm mới hàng công với Daryl Dike

Phút 62, Orlando City SC quyết định đưa Daryl Dike vào sân thay thế cho Marco Pašalić, cầu thủ vừa phải nhận thẻ vàng ít phút trước đó. Đội chủ nhà cần thêm làn gió mới trên mặt trận tấn công nhằm phá vỡ thế cân bằng khi tỷ số đang là 2-2.

70'Columbus Crew làm mới hàng công

Phút 70, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Gonzalo Tapia được tung vào sân thế chỗ Josef Martínez. Đội khách kỳ vọng làn gió mới trên hàng công sẽ tạo ra đột biến khi tỷ số đang là 2-2.

70'Columbus Crew làm mới tuyến giữa với André Gomes

Phút 70, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi nhân sự khi André Gomes được tung vào sân thế chỗ Dylan Chambost. Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 đầy căng thẳng, đội khách kỳ vọng sự bổ sung này sẽ tiếp thêm năng lượng cho những đợt tấn công ở giai đoạn cuối trận.

73'Columbus Crew dồn ép tìm bàn thắng thứ ba

Bước sang phút 73, Columbus Crew đang tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương nhằm tìm kiếm bàn thắng định đoạt trận đấu. Đội khách hoàn toàn vượt trội ở các chỉ số tấn công với số pha dứt điểm áp đảo 13 - 22 (trúng đích 5 - 12) cùng 0 - 7 quả phạt góc, buộc hàng thủ Orlando City SC phải căng mình chống đỡ.

83'Orlando City SC điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 83, Orlando City SC thực hiện sự thay đổi người khi Justin Ellis được tung vào sân thế chỗ David Brekalo. Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bước ngoặt khi tỷ số vẫn đang là 2-2.

83'Columbus Crew làm mới nhân sự ở những phút cuối

Phút 83, Columbus Crew thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi rút Anass Zaroury ra nghỉ và đưa Brooks Lennon vào sân. Đội khách muốn tăng cường thêm năng lượng cho những đợt lên bóng khi tỷ số vẫn đang là 2-2 đầy căng thẳng.

83'Columbus Crew làm mới tuyến giữa ở phút 83

Phút 83, Columbus Crew thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Sekou Tidiany Bangoura được tung vào sân thay cho Taha Habroune. Đội khách muốn tăng cường thêm thể lực nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định khi tỷ số đang là 2-2.

85'Columbus Crew dồn ép nghẹt thở cuối trận

Bước sang phút 85, Columbus Crew gia tăng sức ép khủng khiếp nhằm tìm kiếm chiến thắng với tỷ lệ cầm bóng 54% và vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm (14-24, trúng đích 5-13). Tỷ số phạt góc áp đảo 0-11 cũng phản ánh rõ sức ép liên hồi của đội khách, buộc hàng thủ Orlando City SC phải căng mình chống đỡ.

89'Iván Angulo đưa Orlando City SC vượt lên

Phút 89, Iván Angulo tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng quý giá, nâng tỷ số lên 3-2 cho Orlando City SC. Pha lập công xuất hiện ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đem lại lợi thế dẫn bàn vô cùng kịch tính cho đội chủ sân Exploria Stadium.

90'Columbus Crew điều chỉnh nhân sự ở phút cuối

Phút 90, Columbus Crew đưa Marcelo Andrés Herrera vào sân thay thế cho Mohamed Farsi. Đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội gỡ hòa trong những phút bù giờ sau khi vừa bị đối thủ dẫn 3-2.

KTKết thúc: Orlando City SC 3-2 Columbus Crew

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 08:36 11/10/2026

Những cuộc so tài trực tiếp giữa Orlando City SC và Columbus Crew trong thời gian qua luôn mang lại bầu không khí sôi động với kịch bản cởi mở và thường xuyên chứng kiến nhiều pha lập công. Cuộc tái đấu diễn ra vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Exploria Stadium hứa hẹn tiếp tục duy trì truyền thống cống hiến này khi cả hai đội bóng đều sở hữu những nhân tố ưa thích phong cách chơi dâng cao.

Khởi sắc phong độ của Orlando City SC trên sân nhà

Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối thăng hoa. Sau hai trận thua liên tiếp, Orlando City SC đã nhanh chóng tìm lại nhịp điệu thi đấu để giành trọn vẹn ba chiến thắng ở các lượt trận kế tiếp. Sự ổn định trong khâu vận hành chiến thuật giúp đội bóng áo tím tích lũy được 34 điểm, qua đó chiếm lĩnh vị trí thứ 7 trên bảng xếp xếp hạng hiện tại.

Lợi thế được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Exploria Stadium là điểm tựa tinh thần quan trọng. Huấn luyện viên và các học trò có lý do để triển khai một lối đá pressing chủ động ngay từ những phút đầu nhằm áp đặt thế trận, duy trì mạch hưng phấn sau chuỗi ba trận ca khúc khải hoàn liên tiếp.

Columbus Crew và nỗ lực thu hẹp khoảng cách điểm số

Ở bên kia chiến tuyến, Columbus Crew bước vào chuyến làm khách với quyết tâm bám đuổi nhóm trên. Đội khách hiện đang đứng ở vị trí thứ 12 với 29 điểm trong tay, kém đối thủ trực tiếp 5 điểm. Nhìn vào bức tranh tổng thể 5 trận gần nhất, Columbus Crew giành được 3 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại.

Đáng chú ý, sau chuỗi 2 trận thắng rồi nối tiếp bằng 2 trận thua, Columbus Crew đã lập tức xốc lại tinh thần bằng chiến thắng ở vòng đấu gần nhất. Tinh thần của các cầu thủ vì thế đang có dấu hiệu hồi phục rõ rệt. Khi khoảng cách giữa hai đội chỉ là 5 điểm, mục tiêu giành kết quả khả quan trên sân đối phương sẽ thúc đẩy họ thi đấu quyết liệt và không ngần ngại dâng cao đội hình đáp trả.

Cục diện đối đầu cân bằng hướng đến màn rượt đuổi tỷ số

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ phản ánh sự cân bằng rõ nét. Columbus Crew nhỉnh hơn đôi chút khi sở hữu 2 chiến thắng, Orlando City SC có 1 lần ca khúc khải hoàn và 2 trận đấu còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Điểm chung lớn nhất trong các lần gặp gỡ này chính là sự phóng khoáng, khi không bên nào chấp nhận lùi sâu phòng ngự thụ động.

Orlando City SC có điểm tựa sân nhà và phong độ 3 trận toàn thắng gần nhất, trong khi Columbus Crew luôn tỏ ra nguy hiểm ở những tình huống phản công sắc sảo. Với việc cả hai bên đều không có xu hướng chơi thận trọng, màn so tài sắp tới tại Exploria Stadium nhiều khả năng sẽ tiếp tục cống hiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với nhiều bàn thắng được ghi.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)