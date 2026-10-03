Hạ Colombia nhờ bàn duy nhất của Benitez, Paraguay thắng trận giao hữu tại Harrison

📊 Xem thống kê chi tiết trận Colombia 0-1 Paraguay: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Colombia0 - 1ParaguayKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Colombia tiếp đón Paraguay.

14'Thế trận giằng co trong những phút đầu

Sau gần 15 phút bóng lăn, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận cân bằng khi tỷ số là 0-0. Hai đội tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến với tỷ lệ kiểm soát bóng gần như ngang ngửa 49% - 51%, đồng thời mỗi bên đều đã có 2 - 2 lần phạm lỗi để ngăn chặn các đợt lên bóng của đối phương.

26'Thế trận giằng co và khan hiếm cơ hội

Trận đấu trôi qua gần nửa hiệp một với thế trận khá cân bằng khi Paraguay nhỉnh hơn đôi chút về quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 48% - 52%. Tốc độ trên sân diễn ra chậm và bị ngắt quãng bởi các pha tranh chấp quyết liệt khiến số lần phạm lỗi là 3 - 3, trong khi những tình huống hãm thành thực sự nguy hiểm vẫn chưa xuất hiện với chỉ số dứt điểm 0 - 1.

38'Thế trận giằng co và khan hiếm cơ hội

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận tranh chấp quyết liệt nhưng thiếu đột biến từ cả hai phía. Paraguay nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (48% - 52%) cùng 2 lần bắn phá khung thành, trong khi Colombia vẫn chưa thể tung ra pha dứt điểm nào (0 - 2) trước lối đá áp sát không ngại va chạm với tổng cộng 4 - 7 lần phạm lỗi.

42'J. Caceres nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 42, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Caceres bên phía Paraguay sau một pha vào bóng quyết liệt. Trong thế trận giằng co với tỷ số hòa 0-0, sự quyết liệt ở khu vực giữa sân đang khiến trận đấu trở nên nóng hơn trước khi hiệp một khép lại.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Colombia thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Colombia có sự thay đổi nhân sự khi J. Campaz được tung vào sân thế chỗ A. Angulo. Động thái này nhằm tạo thêm đột biến trên hàng công trong bối cảnh hai đội vẫn đang hòa nhau 0-0.

46'Colombia thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay sau giờ nghỉ ở phút 46', Colombia quyết định làm mới hàng công khi K. Viveros được tung vào sân thế chỗ L. Suarez. Đội bóng áo vàng đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để khai thông thế bế tắc trong bối cảnh tỷ số vẫn là 0-0.

50'Colombia nỗ lực gia tăng sức ép

Bước sang phút 50, thế trận vẫn đang giằng co với tỷ số hòa 0-0 nhưng Colombia là đội nắm thế chủ động hơn. Đội bóng áo vàng nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (54% - 46%) và tạo ra 5 - 2 lần dứt điểm so với Paraguay. Tuy nhiên, hàng thủ đối phương vẫn đang đứng vững khi thủ môn Paraguay đã có 0 - 2 lần cứu thua thành công.

56'H. A. Benitez mở tỷ số cho Paraguay

Phút 56, thế bế tắc của trận đấu được khai thông khi H. A. Benitez dứt điểm chính xác đưa Paraguay vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng quý giá giúp đại diện Nam Mỹ tạo lợi thế lớn ngay trên sân Sports Illustrated Stadium dù phải chịu sức ép kiểm soát bóng từ đối thủ.

62'Colombia nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ

Bước sang phút 62, Colombia nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ và nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47%. Dẫu vậy, Paraguay vẫn duy trì thế trận chặt chẽ và không ngại va chạm với 11 pha phạm lỗi, thậm chí tạo ra thông số dứt điểm tương đương 5 - 6 để bảo toàn tỷ số 0-1.

65'Paraguay điều chỉnh nhân sự bảo toàn lợi thế

Phút 65, Paraguay tiến hành thay đổi nhân sự khi A. Benitez được tung vào sân để thế chỗ J. Caceres. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Paraguay đang tạm dẫn Colombia 0-1 và bản thân Caceres trước đó cũng đã phải nhận một thẻ vàng.

65'Paraguay làm mới đội hình khi đang dẫn trước

Phút 65, Paraguay quyết định làm mới nhân sự khi rút H. A. Benitez rời sân để nhường chỗ cho A. Arce. Đội khách đang có lợi thế dẫn trước 0-1 và sự điều chỉnh này có thể nhằm duy trì năng lượng cho thế trận phòng ngự phản công trong phần còn lại của trận đấu.

71'Colombia điều chỉnh nhân sự ở phút 71

Phút 71, đội tuyển Colombia tiến hành sự thay đổi nhân sự khi S. Velasquez được tung vào sân để thế chỗ cho J. Lucumi, nhằm tìm kiếm giải pháp mới trong thế trận đang bị dẫn 0-1.

71'Colombia điều chỉnh tuyến giữa ở phút 71

Phút 71, đội tuyển Colombia thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Orozco được tung vào sân thế chỗ của R. Rios. Ban huấn luyện Colombia kỳ vọng sự góp mặt của nhân tố mới sẽ tạo thêm sức bật nơi hàng tiền vệ trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

71'Y. Asprilla nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 71, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với Y. Asprilla bên phía Colombia sau pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, sự nóng vội và những pha tranh chấp quyết liệt đang khiến các cầu thủ Colombia gặp thêm khó khăn.

73'A. Cubas nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 73, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo A. Cubas bên phía Paraguay sau pha vào bóng quyết liệt. Sức nóng trận đấu đang tăng lên đáng kể trong hiệp hai khi các cầu thủ liên tục phạm lỗi để hạn chế lối chơi của đối phương.

74'Colombia nỗ lực tìm bàn gỡ hòa

Bước sang phút 74, Colombia dù nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 53% - 47% nhưng vẫn đang gặp nhiều bế tắc trước hệ thống phòng ngự của Paraguay. Đội bóng áo vàng tung ra số pha dứt điểm nhỉnh hơn đôi chút là 6 - 5 (trúng đích 2 - 2), song vẫn chưa thể xuyên thủng mành lưới đối phương để san bằng tỷ số 0-1.

75'Paraguay làm mới đội hình khi đang dẫn trước

Phút 75, Paraguay quyết định làm mới nhân sự khi đưa M. Galarza vào sân thế chỗ H. F. Cuenca Martinez. Đang dẫn Colombia 0-1, sự điều chỉnh này nhiều khả năng nhằm bổ sung thể lực để bảo toàn lợi thế mong manh trong khoảng thời gian còn lại.

80'G. Puerta nhận thẻ vàng ở phút 80

Phút 80, G. Puerta bên phía Colombia phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đối phương. Trận đấu đang trôi về những phút cuối và Colombia vẫn đang nỗ lực tìm bàn gỡ khi bị dẫn 0-1.

83'Colombia đưa D. Munoz vào sân

Phút 83, Colombia tiến hành điều chỉnh nhân sự khi D. Munoz được tung vào sân thế chỗ E. Ocampo. Đội bóng đang nỗ lực tìm kiếm sự tươi mới cho những phút cuối trận nhằm xoay chuyển tình thế khi đang bị dẫn 0-1.

83'Colombia làm mới tuyến giữa ở phút 83

Phút 83, Colombia có sự điều chỉnh nhân sự khi J. E. Solis Romero được tung vào sân để thế chỗ cho G. Puerta. Quyết định rút Puerta rời sân cũng giúp ban huấn luyện giảm bớt rủi ro sau khi cầu thủ này vừa phải nhận thẻ vàng ít phút trước đó.

85'Paraguay thay người ở những phút cuối

Phút 85, Paraguay thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Mauricio được tung vào sân để thế chỗ cho M. Almiron. Đội bóng áo đỏ trắng muốn bổ sung nguồn năng lượng mới nhằm duy trì lợi thế dẫn bàn trước sức ép của đối thủ.

85'Paraguay điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 85, Paraguay thực hiện sự thay đổi người khi J. Enciso rời sân nhường chỗ cho R. Sosa. Đội khách chủ động làm mới lực lượng trên sân nhằm duy trì lợi thế dẫn bàn trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

86'Colombia miệt mài gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 86, Colombia dồn toàn lực ép sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi cầm bóng 57% - 43% và tung ra tới 10 - 5 lần dứt điểm so với đối thủ. Dẫu vậy, Paraguay vẫn thi đấu đầy kiên cường, sẵn sàng phạm lỗi 10 - 15 lần để bảo toàn tỷ số mong manh 0-1.

88'Colombia tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 88, Colombia có sự điều chỉnh khi C. Duran được tung vào sân thay cho J. Arias. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1, đại diện Nam Mỹ dốc toàn lực cho mặt trận tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút thi đấu cuối cùng.

90+1'G. Gomez nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+1', G. Gomez bên phía Paraguay phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội nhà đang nỗ lực bảo vệ cách biệt mong manh 0-1 trước sức ép của Colombia, chiếc thẻ phạt ở những phút bù giờ cho thấy sự căng thẳng tột độ trên sân.

KTKết thúc: Colombia 0-1 Paraguay

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 09:00 03/10/2026

Màn so tài giữa Colombia và Paraguay vào lúc 07h00 ngày 03/10/2026 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính khi đội khách đang cho thấy bản lĩnh thi đấu xa nhà đầy ấn tượng. Với sự tự tin được trui rèn qua các chuyến làm khách gần đây, Paraguay hướng tới mục tiêu tạo nên bất ngờ trước đối thủ vốn thường chiếm ưu thế trong các lần chạm trán trong quá khứ.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Paraguay bước vào cuộc đọ sức này với trạng thái thi đấu khá tích cực. Trong 4 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành tới 3 chiến thắng và chỉ nhận đúng 1 thất bại. Sự vững vàng trong khâu tổ chức giúp đội khách luôn duy trì được tính kỷ luật và sự sắc bén cần thiết mỗi khi phải thi đấu xa tổ ấm.

Ở chiều ngược lại, Colombia đang trải qua giai đoạn thi đấu có phần chững lại. Đội chủ nhà đã phải nhận 2 thất bại liên tiếp gần đây, sau khi trước đó từng có chuỗi 2 trận thắng và 1 trận hòa. Việc đánh rơi điểm số ở những lần ra sân vừa qua đặt ra nhiều bài toán cần giải quyết cho ban huấn luyện đội bóng này trong việc tái thiết lập sự gắn kết nơi các tuyến.

Lịch sử đối đầu tạo điểm tựa tâm lý

Dù Paraguay đang có nhịp điệu thi đấu tích cực, thành tích đối đầu lại hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, Colombia chiếm ưu thế vượt trội khi giành được 3 chiến thắng và có 2 kết quả hòa, trong khi Paraguay chưa một lần giành chiến thắng.

Điểm tựa này mang lại lợi thế tinh thần đáng kể cho Colombia trong màn tái đấu sắp tới. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng sự khó chịu mà Paraguay thể hiện ở các chuyến du đấu gần đây có thể khiến kịch bản của trận đấu trở nên khó lường hơn rất nhiều.

Cục diện chiến thuật và dự báo thế trận

Với ưu thế sân bãi cùng ký ức đối đầu thuận lợi, Colombia nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát bóng để sớm tìm kiếm bàn mở tỷ số nhằm giải tỏa áp lực từ các kết quả không như ý vừa qua. Dẫu vậy, họ cần đặc biệt cảnh giác trước các pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng từ đối thủ.

Trong khi đó, sự kỷ luật cùng phong độ tốt với 3 trận thắng trong 4 lần xuất quân gần đây là cơ sở để Paraguay kiên định với lối đá phòng ngự phản công. Bản lĩnh sân khách được thử lửa của Paraguay sẽ là chìa khóa định đoạt liệu họ có thể phá vỡ cái dớp đối đầu hay Colombia sẽ tìm lại cảm giác chiến thắng.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)