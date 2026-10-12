Hà Còi cầu hôn Meichan trên bầu trời Florida, khi nào cặp đôi tổ chức đám cưới?

Hà Còi, tên thật là Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001, được biết đến là một phi công trẻ kiêm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Anh gây chú ý từ năm 2024 nhờ những video chia sẻ về công việc phi công và cuộc sống thường ngày. Trước khi theo đuổi lĩnh vực hàng không, Hà Còi từng theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh trải qua quá trình đào tạo phi công khoảng 3 năm, trong đó có thời gian học tập tại Mỹ. Sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện, anh trở thành cơ phó của một hãng hàng không tại Việt Nam.

Mới đây, Hà Còi gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong hành trình hơn 2 năm yêu Meichan trên mạng xã hội. Đáng chú ý nhất là hình ảnh Meichan đeo nhẫn cùng lời xác nhận từ Hà Còi rằng anh đã cầu hôn bạn gái và nhận được câu trả lời đồng ý.

Trong bài đăng, Hà Còi cho biết anh cảm thấy vui và xúc động khi nhìn lại hành trình mà cả hai đã cùng trải qua. Những hình ảnh được lựa chọn không nhất thiết là những khoảnh khắc đẹp nhất, mà theo anh, quan trọng hơn là khoảnh khắc và câu chuyện đằng sau những bức hình này.

Điểm nhấn trong bài đăng là chia sẻ của Hà Còi về màn cầu hôn của anh dành cho Meichan. Hà Còi cho biết mình đã làm được một điều “thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng”: Hỏi cưới Meichan trên bầu trời Florida, nơi anh lần đầu tiên tập bay và bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ. Ngay sau đó, Hà Còi hào hứng thông báo trên mạng xã hội: “Em đã đồng ý! Mình đã làm được!”. Loạt ảnh đi kèm bài đăng ghi lại nhiều khoảnh khắc của cặp đôi, trong đó có hình ảnh Meichan đeo một chiếc nhẫn trên tay. Hà Còi cũng dành những lời đầy tình cảm cho bạn gái, bày tỏ sự biết ơn và trân trọng cô.

Anh đồng thời gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè và những người đã luôn ở bên, đồng hành cùng cả hai. “Chúng mình thật sự rất may mắn”, Hà Còi viết.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội, đặc biệt là những người luôn theo dõi cặp đôi này. Sau hơn 2 năm bên nhau, việc Hà Còi công khai màn cầu hôn và xác nhận Meichan đã đồng ý trở thành dấu mốc mới trong chuyện tình cảm của cả hai. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Còi mới công khai việc cầu hôn thành công và Meichan đồng ý.

Bài đăng chưa đề cập thời gian tổ chức đám cưới hay ngày chính thức kết hôn, vì vậy những thông tin cụ thể về hôn lễ vẫn cần chờ cặp đôi chia sẻ thêm.