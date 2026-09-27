Hạ Charlotte ngay trên sân khách, Chicago Fire cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận Charlotte 0-1 Chicago Fire: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Charlotte0 - 1Chicago FireKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Charlotte tiếp đón Chicago Fire.

13'Chicago Fire nhỉnh hơn về quyền kiểm soát

Trận đấu bước sang phút 13 với ưu thế kiểm soát bóng thuộc về đội khách Chicago Fire khi họ cầm bóng tới 61% so với 39% của Charlotte. Đội khách cũng nhỉnh hơn đôi chút về số cơ hội tạo ra với số pha dứt điểm là 1-2 (trúng đích 0-1), buộc thủ thành bên phía Charlotte đã phải có 1-0 lần cứu thua để giữ sạch mành lưới.

23'Sergio Oregel nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 23, tiền vệ Sergio Oregel bên phía Chicago Fire phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Thế trận trên sân đang diễn ra khá giằng co khi tỷ số vẫn là 0-0, dù đội khách nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng và số lần dứt điểm.

25'Chicago Fire lấn lướt trên sân khách

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Chicago Fire đang chiếm ưu thế rõ rệt khi kiểm soát bóng tới 63% và liên tục hãm thành với 5 cú dứt điểm (3 lần trúng đích). Trong khi đó, Charlotte buộc phải lùi sâu phòng ngự, chịu sức ép lớn và mới chỉ có đúng 1 pha dứt điểm chưa trúng đích.

34'Djibril Diani phạm lỗi và nhận thẻ vàng

Phút 34, tiền vệ Djibril Diani bên phía Charlotte phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân đang khá căng thẳng khi tỷ số vẫn là 0-0 và đội khách Chicago Fire đang cầm bóng áp đảo tới 63%.

37'Chicago Fire áp đảo nhưng chưa có bàn thắng

Tiến gần tới những phút cuối hiệp một, Chicago Fire đang hoàn toàn lấn lướt khi nắm tới 63% thời lượng kiểm soát bóng và dồn ép liên tục. Đội khách đã tung ra số cú dứt điểm vượt trội 8-2, trong đó trúng đích 6-0, nhưng sự xuất sắc với 6 pha cứu thua của thủ môn bên phía Charlotte vẫn đang giúp tỷ số giữ nguyên mốc 0-0.

38'Allan Saint-Maximin nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 38, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Allan Saint-Maximin bên phía Charlotte vì lỗi phản ứng. Thế trận căng thẳng trên sân Bank of America Stadium khiến đội chủ nhà liên tiếp phải nhận án phạt, trong bối cảnh họ đang bị Chicago Fire lấn lướt khi tỷ số vẫn là 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Charlotte điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 49, Charlotte quyết định làm mới hàng công khi tung Tyger Smalls vào sân để thế chỗ cho Archie Goodwin. Đội chủ nhà đang chịu sức ép lớn khi chỉ dứt điểm 2-10 và cần một làn gió mới để cải thiện thế trận bế tắc trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

49'Chicago Fire áp đảo hoàn toàn sau giờ nghỉ

Bước sang phút 49, Chicago Fire tiếp tục làm chủ thế trận khi kiểm soát bóng tới 65% và tạo sức ép nghẹt thở về phía khung thành Charlotte. Đội khách vượt trội hoàn toàn về số pha dứt điểm với tỷ lệ 2-10 (trúng đích 0-6), buộc thủ môn đội chủ nhà đã phải có tới 6 lần cứu thua để giữ sạch lưới.

58'Luca De La Torre phản lưới nhà nghiệt ngã

Phút 58, bước ngoặt của trận đấu đã xuất hiện theo kịch bản đầy bất ngờ khi tiền vệ Luca De La Torre bên phía Charlotte lóng ngóng đá phản lưới nhà. Bàn thua tai hại này giúp Chicago Fire vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Bank of America Stadium.

61'VAR từ chối bàn gỡ của Tyger Smalls

Phút 61, niềm vui gỡ hòa của Charlotte sớm bị dập tắt khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối bàn thắng của Tyger Smalls. Đội chủ nhà tiếp tục bị dẫn 0-1 trong thế trận lép vế hoàn toàn về số pha dứt điểm trúng đích (0-6).

61'Chicago Fire gia tăng sức ép

Sau hơn một giờ thi đấu, Chicago Fire đang chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng lên tới 35% - 65% và dồn ép nghẹt thở về phía khung thành Charlotte. Đội khách vượt trội hoàn toàn ở khâu dứt điểm với tỷ lệ 2 - 13 (trúng đích 0 - 6), buộc hàng thủ đội chủ nhà phải gồng mình chống đỡ để giữ nguyên tỷ số 1-1.

70'Charlotte điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 70, Charlotte thực hiện quyền thay đổi người khi David Schnegg được tung vào sân thế chỗ Djibril Diani. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà Bank of America Stadium, ban huấn luyện đội chủ nhà buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

70'Charlotte làm mới tuyến giữa tìm bàn gỡ

Phút 70, Charlotte quyết định rút Luca De La Torre ra nghỉ để nhường chỗ cho Brandt Bronico. Đang bị Chicago Fire dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội bóng áo xanh buộc phải tăng cường sức chiến đấu cho tuyến giữa hòng cải thiện thế trận tấn công bế tắc.

73'Chicago Fire duy trì thế chủ động

Bước sang phút 73, Chicago Fire vẫn đang làm chủ hoàn toàn cục diện với thời lượng kiểm soát bóng 60% so với 40% của Charlotte. Đội khách liên tục bắn phá với 13 pha dứt điểm (6 trúng đích), trong khi Charlotte vẫn hoàn toàn bế tắc khi chưa có nổi cú sút trúng đích nào và thủ môn của họ đã phải thực hiện tới 6 pha cứu thua.

74'Pep Biel nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 74, tiền vệ Pep Biel bên phía Charlotte phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài do lỗi phản ứng. Đội chủ nhà đang gặp nhiều ức chế tâm lý khi bị dẫn 0-1 và chưa thể tìm được bàn gỡ hòa.

75'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự ở hàng thủ

Phút 75, Chicago Fire tiến hành thay đổi nhân sự khi Andrew Gutman được tung vào sân để trám vị trí của Leonardo Barroso. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 ngay trên sân Bank of America Stadium trong những phút thi đấu căng thẳng còn lại.

75'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự bảo toàn cách biệt

Phút 75, Chicago Fire quyết định làm mới đội hình khi rút Sergio Oregel ra nghỉ để nhường chỗ cho Mauricio Pineda. Với lợi thế dẫn trước 0-1 ngay trên sân Bank of America Stadium, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia cố tuyến giữa nhằm duy trì cách biệt an toàn trong phần còn lại của trận đấu.

80'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự ở tuyến trên

Phút 80, Chicago Fire tiến hành thay đổi nhân sự khi David Poreba được tung vào sân để thế chỗ Jonathan Bamba. Đội khách chủ động làm mới lực lượng nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trong những phút thi đấu cuối cùng trên sân Bank of America Stadium.

80'Chicago Fire điều chỉnh nhân sự ở phút 80

Phút 80, Chicago Fire thực hiện quyền thay đổi người nhằm làm mới đội hình khi Sam Rogers được tung vào sân thế chỗ Mbekezeli Mbokazi. Đội khách đang nỗ lực duy trì sự chắc chắn để bảo vệ lợi thế dẫn trước 0-1 trong những phút cuối trận.

81'David Poreba nhận thẻ vàng vì phạm lỗi

Phút 81, tiền vệ David Poreba bên phía Chicago Fire phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi nhằm ngăn chặn đợt tấn công của đối thủ. Đội khách đang nỗ lực bảo vệ cách biệt mong manh 0-1 trên sân Bank of America Stadium trong những phút thi đấu cuối cùng.

81'Charlotte điều chỉnh nhân sự ở phút 81

Phút 81, Charlotte tiến hành thay đổi nhân sự khi Nathan Byrne được tung vào sân thế chỗ Will Cleary. Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế khi đang bị dẫn 0-1.

81'Charlotte tung Nathan Richmond vào sân

Phút 81, Charlotte tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Nathan Richmond được tung vào sân thế chỗ của Harry Toffolo. Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm luồng gió mới cho những phút thi đấu cuối trận.

82'Ashley Westwood nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 82, Ashley Westwood bên phía Charlotte phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội chủ nhà đang trải qua những phút cuối đầy khó khăn khi bị dẫn trước 0-1 và liên tiếp phải nhận các án phạt cảnh cáo.

85'Chicago Fire áp đảo về thế trận

Bước sang phút 85, Chicago Fire vẫn duy trì thế trận vượt trội khi nắm tới 62% thời lượng cầm bóng và tạo ra sức ép liên tục. Đội khách hoàn toàn lấn lướt với 16 pha dứt điểm (trúng đích 7) so với 9 lần (trúng đích 1) bên phía Charlotte, khiến thủ môn đội chủ nhà phải hoạt động vất vả với 7 pha cứu thua để giữ cách biệt mong manh 0-1.

90+8'Tim Ream nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+8', Tim Ream bên phía Charlotte phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà đang bị Chicago Fire dẫn 0-1 ở những phút cuối trận, pha bóng căng thẳng này càng khiến tình hình thêm bất lợi cho Charlotte.

90+8'Tim Ream nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ

Phút 90+8', Tim Ream của Charlotte liên tiếp nhận thẻ phạt và phải rời sân với một tấm thẻ đỏ trực tiếp khiến đội chủ nhà rơi vào cảnh thiếu người. Trong thế trận bị Chicago Fire dẫn trước 0-1 và thời gian không còn nhiều, tổn thất này dập tắt hy vọng giành điểm của Charlotte ngay tại Bank of America Stadium.

KTKết thúc: Charlotte 0-1 Chicago Fire

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 08:36 27/09/2026

Chicago Fire đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chuẩn bị bước vào chuyến hành quân đầy thử thách tới sân Bank of America Stadium của Charlotte vào lúc 06:30 ngày 27/09/2026. Đây là cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai câu lạc bộ nằm sát nhau ở nhóm dẫn đầu, nơi mỗi pha bóng đều có thể định đoạt cục diện cạnh tranh trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu, Charlotte hiện đứng ở vị trí thứ 4 với 43 điểm sau những màn trình diễn ổn định từ đầu mùa. Đội chủ nhà tạo dựng được nền tảng vững chắc để bảo vệ chỗ đứng vững chắc trong tốp 4.

Ở chiều ngược lại, Chicago Fire đang bám đuổi quyết liệt ngay phía sau ở vị trí thứ 5 với 39 điểm. Khoảng cách 4 điểm khiến cuộc so tài này trở thành cơ hội quan trọng để đội khách rút ngắn cách biệt điểm số với chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Tương phản về phong độ gần đây

Đội chủ nhà Charlotte bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi kết quả tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đoàn quân này duy trì thành tích bất bại ấn tượng khi giành tới 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp Charlotte duy trì thế chủ động cả về tâm lý lẫn thứ hạng.

Trái lại, phong độ của Chicago Fire đang có dấu hiệu chững lại đáng lo ngại. Ở 5 lần ra sân gần nhất, đội khách không biết đến mùi chiến thắng khi phải nhận 3 trận hòa và 2 trận thua. Sự thiếu sắc bén trong việc kết liễu trận đấu đã khiến Chicago Fire đánh rơi nhiều điểm số quý giá.

Điểm tựa đối đầu của đội khách

Dù phong độ hiện tại không thực sự thuận lợi, Chicago Fire lại sở hữu điểm tựa đáng kể từ lịch sử chạm trán. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cho thấy Chicago Fire chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Charlotte thắng 2 trận và hai bên chưa từng chia điểm.

Với sự hưng phấn từ lợi thế sân nhà và chuỗi 5 trận bất bại, Charlotte nắm trong tay nhiều yếu tố thuận lợi để làm chủ thế trận. Tuy nhiên, sự quyết tâm bám đuổi của Chicago Fire cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn hứa hẹn sẽ tạo nên thế trận giằng co và chặt chẽ suốt 90 phút thi đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)