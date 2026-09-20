Hạ CF Montreal 0-2, Columbus Crew cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16

📊 Xem thống kê chi tiết trận CF Montreal 0-2 Columbus Crew: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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CF Montreal0 - 2Columbus CrewKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

CF Montreal tiếp đón Columbus Crew.

2'Thẻ vàng từ rất sớm cho Ceballos

Trận đấu tại Saputo Stadium nóng lên ngay từ những phút đầu tiên khi trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo B. Ceballos của CF Montreal ở phút 2. Một pha vào bóng quá quyết liệt khiến cầu thủ đội chủ nhà sớm phải thi đấu trong tình thế dè chừng.

13'Columbus Crew chủ động dứt điểm sớm

Sau gần 15 phút bóng lăn, thế trận diễn ra khá cân bằng khi tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội là 49% - 51%. Dù vậy, Columbus Crew đang tạo ra nhiều sức ép hơn về phía khung thành đối phương với số pha dứt điểm vượt trội 0 - 2 so với đội chủ nhà.

25'Thế trận cân bằng sau nửa đầu hiệp một

Trận đấu trôi qua 25 phút đầu với thế trận giằng co khi tỷ lệ cầm bóng chia đều 50% - 50% cho cả hai bên. Columbus Crew nhỉnh hơn về số lần hãm thành với tổng số pha dứt điểm 1 - 3, tuy nhiên CF Montreal mới là đội tạo ra cú sút trúng đích duy nhất (1 - 0) khiến thủ môn đội khách phải cứu thua.

32'S. Moreira nhận thẻ vàng ở phút 32

Phút 32, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo S. Moreira bên phía Columbus Crew sau tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Saputo Stadium vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0, khi hai đội duy trì thế trận khá cân bằng.

37'Columbus Crew tích cực bắn phá

Trận đấu trôi về những phút cuối hiệp một với thế trận giằng co khi thời lượng kiểm soát bóng chia đều 50% - 50%. Dù vậy, Columbus Crew là bên tạo ra nhiều sóng gió hơn với số pha dứt điểm vượt trội 1 - 6, trong khi CF Montreal chủ động phạm lỗi tới 9 - 4 để kiềm tỏa các đợt lên bóng của đối phương.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

50'Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang phút 50, trận đấu vẫn duy trì thế cân bằng khi hai đội chia sẻ quyền kiểm soát bóng ở mức 49% - 51%. Dù Columbus Crew nhỉnh hơn về số lần hãm thành với tổng số pha dứt điểm 3 - 6, chính CF Montreal mới là bên sở hữu cú sút trúng đích duy nhất (1 - 0) trong thế trận thường xuyên bị xé vụn bởi các pha phạm lỗi (12 - 5).

57'M. Farsi mở tỷ số cho Columbus Crew

Phút 57, thế bế tắc trên sân Saputo Stadium cuối cùng đã bị phá vỡ khi M. Farsi lập công chuẩn xác, đưa Columbus Crew vươn lên dẫn trước 0-1. Bàn thắng mở tỷ số đầy quan trọng giúp đội khách chiếm lợi thế lớn trong hiệp hai.

60'VAR từ chối bàn thắng của P. Owusu

Phút 60, niềm vui của CF Montreal nhanh chóng bị dập tắt khi VAR vào cuộc và xác định P. Owusu đã rơi vào thế việt vị trước khi đưa bóng vào lưới. Bàn thắng không được công nhận khiến đội chủ nhà vẫn phải chấp nhận thế bám đuổi với tỷ số 0-1 trước Columbus Crew.

62'Columbus Crew gia tăng sức ép

Bước sang phút 62, Columbus Crew nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng với 53% và chủ động tấn công nhiều hơn khi áp đảo về số lần dứt điểm (9 - 5). Dù vậy, thế trận giằng co quyết liệt khiến CF Montreal liên tục phải phạm lỗi ngăn chặn với tỷ lệ lên tới 13 - 5 để giữ vững tỷ số hòa 1-1.

63'CF Montreal điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 63, ban huấn luyện CF Montreal quyết định rút G. Synchuk ra nghỉ và tung D. Sealy vào sân. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay tại sân Saputo Stadium, đội chủ nhà rất cần những luồng gió mới để gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ.

63'CF Montreal tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 63, ban huấn luyện CF Montreal quyết định đưa W. Carmona vào sân để thay thế cho F. Herbers. Trong bối cảnh đang bị Columbus Crew dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng cải thiện sức tấn công để xoay chuyển cục diện.

68'B. Mendez nhân đôi cách biệt cho Columbus Crew

Phút 68, B. Mendez lên tiếng chuẩn xác để ghi bàn nâng tỷ số lên 0-2 cho Columbus Crew ngay trên sân Saputo Stadium. Bàn thắng này giúp đội khách tạo ra khoảng cách vô cùng an toàn và nắm chắc thế chủ động trong phần còn lại của trận đấu.

69'Columbus Crew củng cố đội hình sau bàn thứ hai

Phút 69, ngay sau khi nâng tỷ số lên 0-2, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi nhân sự khi G. Tapia được tung vào sân thay thế cho J. Martinez. Với lợi thế dẫn trước hai bàn ngay trên sân khách, đội khách đang có những toan tính hợp lý để duy trì sự an toàn cho thế trận.

69'Columbus Crew điều chỉnh nhân sự sau bàn thắng thứ hai

Ngay sau khi nhân đôi cách biệt lên 0-2, Columbus Crew thực hiện sự thay đổi người ở phút 69 khi B. Lennon được tung vào sân để thế chỗ cho A. Zaroury. Đội khách đang kiểm soát rất tốt thế trận trên sân Saputo Stadium và hướng tới việc bảo toàn trọn vẹn lợi thế dẫn bàn.

74'CF Montreal điều chỉnh nhân sự ở phút 74

Phút 74, CF Montreal tiến hành thay đổi đội hình khi rút B. Ceballos ra nghỉ để nhường chỗ cho N. Streit. Đội chủ nhà cần thêm luồng gió mới trên sân trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2.

75'CF Montreal điều chỉnh tuyến giữa ở phút 75

Phút 75, CF Montreal thực hiện sự thay đổi người khi M. Longstaff được tung vào sân thế chỗ V. Loturi. Đang bị dẫn 0-2 ngay trên sân nhà Saputo Stadium, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm luồng gió mới nhằm xoay chuyển tình thế trong những phút thi đấu còn lại.

75'CF Montreal điều chỉnh hàng công ở phút 75

Phút 75, CF Montreal quyết định làm mới hàng công khi tung D. Rios vào sân thay thế cho A. Sanchez. Đang bị dẫn trước 0-2 ngay tại sân Saputo Stadium, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm sự đột biến để hy vọng rút ngắn cách biệt trong phần còn lại của trận đấu.

75'Columbus Crew duy trì lợi thế dẫn bàn

Bước sang phút 75, Columbus Crew vẫn làm chủ cục diện và bảo toàn cách biệt 0-2 nhờ sự vượt trội ở khâu tấn công với số pha dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 1 - 2). Dù nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng cầm bóng 52% - 48%, CF Montreal vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

81'Columbus Crew điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 81, Columbus Crew tiến hành thay đổi nhân sự khi T. Karumanchi được tung vào sân thế chỗ S. Rodriguez. Đội khách đang nắm lợi thế dẫn 0-2 và sự điều chỉnh này có thể nhằm củng cố đội hình, bảo toàn cách biệt an toàn trong những phút còn lại.

81'Columbus Crew điều chỉnh nhân sự cuối trận

Phút 81, Columbus Crew tiến hành thay đổi nhân sự khi E. Bailly được tung vào sân để thế chỗ S. Moreira. Đội khách chủ động làm mới đội hình nhằm duy trì sự vững chắc và bảo toàn lợi thế dẫn bàn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

84'Thẻ vàng cho S. Piette bên phía CF Montreal

Phút 84, S. Piette bên phía CF Montreal phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội chủ nhà đang bị dẫn 0-2 và gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối trận.

88'Columbus Crew bảo toàn lợi thế dẫn hai bàn

Bước sang phút 88, Columbus Crew vẫn đang làm chủ tình hình khi dẫn trước 0-2 ngay trên sân khách. Dù CF Montreal nỗ lực cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 54% - 46%, đội chủ nhà lại hoàn toàn bế tắc trước vòng cấm đối phương và chỉ có 2 - 3 cú sút trúng đích so với đối thủ sau 8 - 11 lần dứt điểm.

90'Columbus Crew thay người nhằm củng cố thế trận

Phút 90, Columbus Crew thực hiện điều chỉnh nhân sự khi C. Ruvalcaba được tung vào sân thay thế cho M. Farsi. Với việc đang dẫn trước 0-2 ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội khách chủ động kéo dài thời gian và đảm bảo sự an toàn cho chiến thắng trọn vẹn.

KTKết thúc: CF Montreal 0-2 Columbus Crew

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 08:34 20/09/2026

Cuộc đối đầu giữa CF Montreal và Columbus Crew diễn ra lúc 06:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Saputo Stadium mang tính chất đặc biệt quan trọng. Khi cả hai câu lạc bộ đều đang chôn chân ở khu vực cuối bảng xếp hạng, từng điểm số giành được vào thời điểm này đều có ý nghĩa sống còn đối với mục tiêu trụ hạng của mùa giải.

Tình thế nghẹt thở ở khu vực đáy bảng xếp hạng

Bối cảnh hiện tại tạo nên sức ép nặng nề lên vai ban huấn luyện cũng như các cầu thủ đôi bên. Columbus Crew bước vào vòng đấu này với vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng và sở hữu 23 điểm. Họ chỉ nhỉnh hơn đối thủ đúng một khoảng cách mong manh, không cho phép bất kỳ sự lơ là nào nếu muốn bảo toàn lợi thế trong cuộc đua sinh tồn.

Ở bên kia chiến tuyến, CF Montreal đang xếp ở vị trí thứ 15 với 21 điểm. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là 2 điểm. Việc được thi đấu trên sân nhà Saputo Stadium là thời cơ để đội bóng này hướng tới việc thu hẹp khoảng cách và cải thiện tình cảnh khó khăn hiện tại.

Áp lực phong độ đè nặng lên hai câu lạc bộ

Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, sự chững lại về mặt kết quả là nguyên nhân trực tiếp khiến đôi bên tụt lại phía sau. CF Montreal đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm khi chỉ giành được 1 trận hòa và để thua tới 4 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Sự thiếu ổn định trong khâu phòng ngự lẫn khả năng giải quyết trận đấu khiến đội bóng này liên tục đánh rơi điểm số quý giá.

Trong khi đó, Columbus Crew cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong 5 trận đấu gần đây, họ chỉ giành được 1 chiến thắng và phải đón nhận tới 4 thất bại. Cả hai đội đều bước vào cuộc chạm trán này với tâm lý đè nặng, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cục diện rơi vào bế tắc.

Lịch sử đối đầu và toan tính chiến thuật then chốt

Thành tích chạm trán trong quá khứ phản ánh sự cân bằng rõ nét giữa hai đối thủ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Columbus Crew giành được 2 chiến thắng, CF Montreal có 1 lần ca khúc khải hoàn, và 2 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Sự giằng co này cho thấy không bên nào thực sự áp đảo hoàn toàn khi bước vào các cuộc đụng độ trực tiếp.

Với tính chất căng thẳng của một cuộc chiến trụ hạng, thế trận chặt chẽ và thận trọng nhiều khả năng sẽ được ưu tiên hàng đầu. CF Montreal với điểm tựa sân nhà cần tìm cách giải tỏa sức ép tâm lý, trong khi Columbus Crew hiểu rằng việc bảo toàn lợi thế điểm số trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là nhiệm vụ tối quan trọng. Sự chắt chiu trong từng pha bóng quyết định sẽ là chìa khóa định đoạt kết cục trận đấu này.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)