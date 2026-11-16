'Hà bá' khoét sâu vào bờ ở Cửa Lở, người dân nơm nớp lo âu

Cận cảnh sạt lở ở Cửa Lở.

Cửa Lở là một khu vực trọng yếu nơi dòng sông Vệ và sông Phước Giang cùng hòa mình đổ ra biển. Tại đây, bờ phía Nam thuộc địa phận xã Long Phụng, trong khi bờ phía Bắc thuộc xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng của mưa lớn vừa qua, lũ từ thượng nguồn liên tục đổ về khiến nước sông dâng cao đột ngột.

Theo người dân địa phương, dòng nước chảy xiết và cuồn cuộn đã khoét sâu vào bờ phía xã An Phú, tạo ra những hàm ếch lớn và sức tàn phá chưa từng có. Chỉ trong vòng hai ngày 10 và 11/11, sạt lở đã ăn sâu vào bờ khoảng 50m, “ngoạm” trơ gốc hàng chục cây dừa lâu năm và cuốn phăng nhiều ngư cụ mưu sinh của người dân xuống lòng sông. Liên tiếp những ngày sau, tình trạng xói lở vẫn tiếp diễn, khoét sâu thêm vào bờ.

“Chiều 10/11, tôi vẫn kéo rớ đánh cá như thường nhật. Tuy nhiên đến tối, nước lũ bất ngờ đổ về cuồn cuộn. Tiếng đất sạt, cây đổ liên hồi khiến tôi hoảng sợ tột độ, phải hô hoán rồi cõng người chồng đang bệnh nặng rời khỏi khu vực nguy hiểm” - bà Trần Thị Đù (74 tuổi, trú thôn Tân Mỹ) nhớ lại.

Sáng hôm sau, khi bước ra ngoài, bà Đù bàng hoàng chứng kiến hàng dừa hơn chục năm tuổi trồng cách nhà 50m đã bật gốc, trôi tuột theo dòng nước. Chiếc ghe đánh cá cùng toàn bộ ngư cụ - vốn là sinh kế của gia đình - cũng bị dòng lũ cuốn mất tích.

Không riêng gì gia đình bà Đù, ông Trần Minh Duy Em (trú thôn Tân Mỹ) cũng đứng ngồi không yên trước tình trạng sạt lở. Theo ông Duy Em, khu vực Cửa Lở là vùng trũng, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa bão, nhưng mức độ tàn phá của đợt mưa lũ năm nay vượt xa các năm trước.

Dòng nước dữ ngày càng khoét sâu vào bờ khiến người dân không khỏi lo âu.

Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, ông Trần Ngọc Xôn, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã làm thay đổi đáng kể địa hình khu vực Cửa Lở. Hiện tại, mép nước chỉ còn cách các nhà tạm và khu vực cất giữ ngư cụ của người dân khoảng 20-30 m.

“Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã đã bố trí lực lượng túc trực 24/24 tại hiện trường để theo dõi sát sao tình hình, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời tài sản và ứng phó kịp thời nếu sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Về lâu dài, vượt qua thẩm quyền của xã, chúng tôi sẽ sớm kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng quan tâm, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kè kiên cố tại đây để bảo vệ bờ sông và sự ổn định lâu dài cho đời sống người dân” - ông Xôn thông tin thêm.