Arsenal hướng đến thứ 5 liên tiếp.

Arsenal đã đòi lại món nợ trước Sunderland ngay ở vòng đấu thứ tư Premier League mùa này. Ở mùa giải 2025/26, “Pháo thủ” từng bị Brian Brobbey ghi bàn gỡ hòa trong trận đấu hỗn loạn tại sân Stadium of Light. Lần này, đội bóng của HLV Mikel Arteta giành chiến thắng, dù phải trải qua không ít thời điểm căng thẳng.

Thủ môn David Raya trở thành người hùng khi cản phá quả phạt đền của Enzo Le Fée. Quyết định thổi phạt đền cho Sunderland từng khiến HLV Arteta nổi giận và gọi đó là “không thể chấp nhận” cũng như “không thể xảy ra”. Sau pha cứu thua quan trọng của Raya, Bruno Guimarães ghi bàn bằng cú cứa lòng đẹp mắt, trước khi Bukayo Saka thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Arsenal bảo toàn chiến thắng.

HLV Arteta cũng không giấu được sự bức xúc khi Ezri Konsa bị thổi phạt đền sau tình huống va chạm với Daniel Ballard, vốn bị ví như một cú quật judo. Dù vậy, các CĐV Arsenal vẫn có lý do để ăn mừng khi đội bóng giành trọn 12 điểm sau bốn vòng đấu.

Đây mới là lần thứ tư Arsenal toàn thắng bốn trận mở màn Premier League, sau các mùa giải 2003/04, 2004/05 và 2022/23. Tuy nhiên, những thống kê trong quá khứ cũng cho thấy khởi đầu hoàn hảo chưa phải sự bảo đảm cho chức vô địch.

Arsenal mùa 2003/04 không thể giành trọn 15 điểm sau năm vòng đấu khi bị Portsmouth cầm hòa ở trận thứ năm. Trong khi đó, các đội hình Arsenal mùa 2004/05 và 2022/23 đều khởi đầu bằng năm chiến thắng liên tiếp nhưng cuối mùa không thể đứng trên đỉnh bảng.

Dẫu vậy, Arsenal hiện có cơ sở để tin vào khả năng tiếp tục duy trì mạch thắng. Hôm thứ Ba, đội hình được xoay tua của HLV Arteta đánh bại Ipswich Town 4-2 ở vòng ba Cúp Liên đoàn Anh. Đáng chú ý, Max Dowman lập cú đúp và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Arsenal ghi hai bàn trong một trận đấu khi chưa bước sang tuổi 17.

Màn trình diễn đó cho thấy chiều sâu đội hình đang là điểm tựa quan trọng của Arsenal. Khi các trụ cột được nghỉ ngơi, những cầu thủ trẻ vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt, giúp HLV Arteta có thêm phương án trong lịch thi đấu dày đặc.

Brighton đang đạt phong độ tốt.

Ở chiều ngược lại, Brighton cũng bước vào trận đấu với sự tự tin lớn nhờ phong độ ghi bàn ấn tượng, đặc biệt trên sân khách. Sau quãng thời gian gặp vấn đề trong khâu dứt điểm ở trận đấu với Leeds United trên sân nhà, “Những chú chim mòng biển” đã cải thiện đáng kể hiệu suất tấn công.

Cuối tuần trước, Brighton lần thứ tư ghi ít nhất bốn bàn trong năm trận gần nhất. Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouye, Yasin Ayari và Pascal Gross đều được xướng tên trên hệ thống loa sân vận động. Tuy nhiên, bàn thắng của Lewis Dunk mới là pha lập công ấn tượng nhất.

Trung vệ Brighton bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách khoảng 27 m, tạo nên một ứng viên sáng giá cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Pha lập công ngoạn mục của Dunk là một trong 13 bàn thắng Brighton ghi được tại Premier League mùa này.

Brighton hiện là đội ghi nhiều bàn nhất giải, nhiều hơn ít nhất ba bàn so với mọi đối thủ còn lại. Thành tích đó giúp đội bóng của HLV Fabian Hurzeler đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, chỉ kém nhóm ba đội dẫn đầu một điểm.

Ở Premier League, chiến thắng 5-0 trước Coventry mới là trận thắng sân khách thứ hai của Brighton kể từ đầu mùa. Tuy nhiên, đội bóng này vừa tạo nên màn ngược dòng đáng nhớ khi đánh bại Manchester United 3-2 tại Old Trafford ở vòng ba Cúp Liên đoàn Anh, dù bị dẫn trước hai bàn. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên sau 50 năm Manchester United thua trên sân nhà dù từng dẫn đối thủ cách biệt hai bàn.

Hai chiến thắng liên tiếp chắc chắn giúp Brighton cải thiện đáng kể tinh thần. Dẫu vậy, lịch sử đối đầu vẫn đang nghiêng về Arsenal. “Pháo thủ” bất bại trong bảy lần chạm trán gần nhất với Brighton và từng đánh bại đối thủ này ở cả hai lượt trận Premier League mùa giải 2025/26.

Brighton có hàng công đủ sức gây khó khăn cho Arsenal, nhưng đội chủ sân Emirates vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định, chiều sâu đội hình và thành tích đối đầu vượt trội. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Arsenal tiếp tục duy trì khởi đầu hoàn hảo và gia tăng áp lực lên các đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Trọng Đạt