Hà Anh Tuấn tiếp tục mở ra những không gian âm nhạc đặc biệt

Được thiết kế phục vụ nghệ thuật xiếc và nhiều loại hình biểu diễn, Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ sở hữu khán phòng chính với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi cùng hệ thống sân khấu đa năng. Lựa chọn địa điểm này, Hà Anh Tuấn và Viet Vision mang đến một hình thức gặp gỡ khác biệt: một exclusive concert (chương trình độc quyền) với số lượng khán giả giới hạn, đặt trải nghiệm của từng người tham dự vào trọng tâm của chương trình.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn và VietVision đã lựa chọn Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ làm nơi diễn ra Circus Of Friends

Với quy mô giới hạn, Circus Of Friends hướng đến sự gần gũi giữa Hà Anh Tuấn và những khán giả đã đồng hành cùng anh qua nhiều chặng đường âm nhạc. Tên gọi Friends Meeting cũng là một cách chơi chữ đầy chủ ý: không đơn thuần là Fan Meeting, mà là cuộc gặp gỡ giữa nam ca sĩ và những người bạn – Friends – đã dành tình cảm, sự ủng hộ cho anh suốt nhiều năm. Đặc biệt, lần đầu tiên, chính các Friends sẽ tham gia lựa chọn những ca khúc trong setlist của đêm nhạc, góp phần tạo nên những khoảnh khắc mang dấu ấn riêng của Circus Of Friends và cùng Hà Anh Tuấn mở ra hành trình âm nhạc theo một cách hoàn toàn mới.

Hướng đến cột mốc 20 năm âm nhạc, hoạt động bình chọn trên page We Love Hà Anh Tuấn đang ghi nhận những ca khúc được Friends yêu thích. Bảng xếp hạng trở thành một lát cắt thú vị về hành trình của Hà Anh Tuấn qua lựa chọn của chính khán giả – những người đã lưu giữ các bài hát trong ký ức và câu chuyện của riêng mình. Đáng chú ý, kết quả bình chọn lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi lựa chọn của Friends sẽ góp phần định hình setlist của Circus Of Friends, đưa tiếng nói của khán giả trở thành một phần trong trải nghiệm âm nhạc của đêm diễn.

Theo bảng xếp hạng hiện tại, Top 5 ca khúc nhận được nhiều lượt bình chọn nhất gồm: "Ru em từng ngón xuân nồng", "Em", "Hoa hồng", "Vẹn nguyên" và "Xuân thì".

Bảng xếp hạng hiện tại chưa phải danh sách tiết mục chính thức, nhưng là dấu ấn đầu tiên từ sự tham gia của Friends vào quá trình lựa chọn âm nhạc cho đêm diễn. Từ những giai điệu đã gắn bó suốt 20 năm đến những lựa chọn có thể tạo nên bất ngờ, Circus Of Friends hứa hẹn trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình âm nhạc mới giữa Hà Anh Tuấn và những người bạn đã đồng hành cùng anh.

Circus Of Friends hứa hẹn trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình âm nhạc mới giữa Hà Anh Tuấn và khán giả

Một trong những điều khiến Friends mong chờ mỗi lần gặp gỡ Hà Anh Tuấn là những lời hẹn mới về chặng đường tiếp theo của nam ca sĩ. Trong đêm “The Rose” đầu năm 2026, anh từng nhắc đến một cuộc hẹn tại “vùng đất mới”, để lại nhiều tò mò về điểm đến tiếp theo trong hành trình âm nhạc. Giờ đây, khi Circus Of Friends đưa Hà Anh Tuấn đến với Rạp Xiếc Phú Thọ, lời hẹn ấy một lần nữa được nhắc lại. Liệu đây chính là “vùng đất mới” anh từng gợi mở, hay vẫn còn một bất ngờ khác đang chờ Friends?