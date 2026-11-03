Hà Anh Tuấn sẽ trình diễn tại Rạp xiếc Phú Thọ

Circus of Friends là tên chương trình ca nhạc của ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ diễn ra vào 17.12 tại Rạp xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ, nhân dấu mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Trong 5 năm trở lại đây, Hà Anh Tuấn và ê-kíp Viet Vision liên tục tìm kiếm những không gian biểu diễn mang dấu ấn riêng. Từ Chân trời rực rỡ giữa không gian văn hóa Ninh Bình năm 2023, Sketch A Rose tại Nhà hát Esplanade ở Singapore và Nhà hát Opera Sydney tại Úc năm 2024, đến đêm diễn tại Dolby Theatre ở Los Angeles năm 2025, mỗi điểm dừng đều góp phần tạo nên một trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Hình ảnh đầu tiên giới thiệu về đêm nhạc tại Rạp xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ.

Với Hà Anh Tuấn, địa điểm không chỉ là nơi tổ chức chương trình mà còn góp phần định hình tinh thần và trải nghiệm nghệ thuật. Tiếp nối hành trình ấy, Circus Of Friends lựa chọn Rạp xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ làm nơi diễn ra ra chương trình quy mô giới hạn khoảng 2.000 chỗ ngồi. Đây cũng là sự kiện âm nhạc đầu tiên được tổ chức tại công trình văn hóa mới này của TP.HCM, mở ra một không gian mới cho cuộc hội ngộ giữa Hà Anh Tuấn và những người bạn đã đồng hành cùng anh suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Được thiết kế phục vụ nghệ thuật xiếc và nhiều loại hình biểu diễn, Rạp xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ sở hữu khán phòng chính với sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi cùng hệ thống sân khấu đa năng. Với quy mô giới hạn, chương trình hướng đến sự gần gũi giữa Hà Anh Tuấn và những khán giả đã đồng hành cùng anh qua nhiều chặng đường âm nhạc. Đây là một buổi “Friends Meeting” đúng nghĩa, mang ý nghĩa của một cuộc gặp gỡ giữa nam ca sĩ và những người bạn đã dành tình cảm, sự ủng hộ cho anh suốt nhiều năm. Đặc biệt, chính các “Friends” sẽ tham gia lựa chọn những ca khúc sẽ biểu diễn trong đêm nhạc.

Hướng đến cột mốc 20 năm âm nhạc, hoạt động bình chọn trên page We Love Hà Anh Tuấn đang ghi nhận những ca khúc được “Friends” yêu thích. Bảng xếp hạng trở thành một lát cắt thú vị về hành trình của Hà Anh Tuấn qua lựa chọn của chính khán giả – những người đã lưu giữ các bài hát trong ký ức và câu chuyện của riêng mình.

Hiện tại, Top 5 ca khúc nhận được nhiều lượt bình chọn nhất gồm: Ru em từng ngón xuân nồng, Em, Hoa hồng, Vẹn nguyên, Xuân thì.