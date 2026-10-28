Hà An Huy và OSAD trong MV mới: Nhạc thì sang, nội dung MV thì... 'sảng'
Tối ngày 28/10/2026, sau thời gian "nhá hàng" bằng những hình ảnh hậu trường quay MV cùng nhau, Hà An Huy và OSAD đã ra mắt ca khúc "Như Một Người Rưng". MV nhanh chóng gây sự chú ý không chỉ vì giai điệu bắt tai mà còn bởi nội dung khiến người xem... hoang mang.
Sau một thời gian tiết lộ những hình ảnh hậu trường quay MV cùng một vài giai điệu được leak ra, OSAD và Hà An Huy đã chính thức "trình làng" MV Như Một Người Rưng. Remake lại từ bài hát Như Một Người Dưng của Thanh Hưng, ca khúc nhanh chóng gây chú ý vì những giai điệu da diết quen thuộc được thể hiện lại theo một cách… đỡ thất tình hơn hẳn bản gốc. Dưới phần bình luận, Thanh Hưng cũng hài hước xác nhận điều này.
Nếu phần nghe bắt tai thì phần nhìn cũng bắt mắt không kém, nhưng là vì nội dung quá... khó hiểu. Không theo một cốt truyện hay mạch cảm xúc nhất định, "Chủ tịch Mai" và "Giám đốc Hà" dường như đem tất cả những gì đặc trưng nhất của cả hai vào trong MV mà không theo một trật tự nào. Nhiều fan nhận xét, "đường hình" và "đường tiếng" của MV không hề ăn nhập gì với nhau, đúng chất "hát sang, thoại sảng".
Trước thời điểm ra mắt, Như Một Người Rưng cũng đã kịp gây "náo động" mạng xã hội với phần giai điệu điệp khúc lôi cuốn. Bên cạnh đó, OSAD cũng từng lên Threads "nhờ vả" fan thiết kế thumbnail và poster cho MV, sống đúng phương châm "ai làm được thì mình nhờ" khiến fan cười ngất.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ha-an-huy-va-osad-trong-mv-moi-nhac-thi-sang-noi-dung-mv-thi-sang-post1889239.tpo