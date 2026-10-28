Hà An Huy và OSAD trong MV mới: Nhạc thì sang, nội dung MV thì... 'sảng'

Sau một thời gian tiết lộ những hình ảnh hậu trường quay MV cùng một vài giai điệu được leak ra, OSAD và Hà An Huy đã chính thức "trình làng" MV Như Một Người Rưng. Remake lại từ bài hát Như Một Người Dưng của Thanh Hưng, ca khúc nhanh chóng gây chú ý vì những giai điệu da diết quen thuộc được thể hiện lại theo một cách… đỡ thất tình hơn hẳn bản gốc. Dưới phần bình luận, Thanh Hưng cũng hài hước xác nhận điều này.

Thanh Hưng để lại bình luận dưới MV mới của "Chủ tịch Mai" và "Giám đốc Hà".

Nếu phần nghe bắt tai thì phần nhìn cũng bắt mắt không kém, nhưng là vì nội dung quá... khó hiểu. Không theo một cốt truyện hay mạch cảm xúc nhất định, "Chủ tịch Mai" và "Giám đốc Hà" dường như đem tất cả những gì đặc trưng nhất của cả hai vào trong MV mà không theo một trật tự nào. Nhiều fan nhận xét, "đường hình" và "đường tiếng" của MV không hề ăn nhập gì với nhau, đúng chất "hát sang, thoại sảng".

Pháo ngón, xoay người, xoay đồ vật dẹt, gọt táo,... đủ "ngón nghề" được OSAD và Hà An Huy "thi triển" trong MV

Khi bạn đang nhép nhưng bỗng quên lời, không sao, hãy nhìn cách "Giám đốc" Hà xử lý!

ThaiVG, Hồ Đông Quan và "sếp" An Trương xuất hiện trong MV với vai trò cameo. Chắc hẳn họ cũng không hiểu nổi vai trò của mình trong MV là gì.

"Tay nghề" quay xe điêu luyện cùng chiếc mũ bảo hiểm lấp lánh của Hà An Huy chỉ là một trong rất nhiều điều khó hiểu của MV.

Ngay cả phần after credit của MV cũng "độc lạ" không kém vì tiêu chí "không một ai bị bỏ lại phía sau" được áp dụng triệt để.

Trước thời điểm ra mắt, Như Một Người Rưng cũng đã kịp gây "náo động" mạng xã hội với phần giai điệu điệp khúc lôi cuốn. Bên cạnh đó, OSAD cũng từng lên Threads "nhờ vả" fan thiết kế thumbnail và poster cho MV, sống đúng phương châm "ai làm được thì mình nhờ" khiến fan cười ngất.

Nhiều fan đã "ra tay" thiết kế nhiều hình ảnh đẹp mắt cho MV Như Một Người Rưng". Nguồn: @trucy.ig

Và cuối cùng, chiếc thumbnail đầy chất "dân tổ" đã được chọn. Ảnh: @latelieranhuy