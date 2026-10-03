Hà An Huy, UPRIZE cùng hội tụ tại đêm nhạc chào đón tân sinh viên

Từ giảng đường đến sân khấu lớn

Tối 2/10, đêm nhạc AWAKEN diễn ra tại trường ĐH Thăng Long (Hà Nội), trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào tân sinh viên K39. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ từng là sinh viên trường cùng sinh viên hiện tại.

Hà An Huy là một trong những cái tên được chú ý. Nam ca sĩ từng là sinh viên khóa 34, khoa Âm nhạc ứng dụng, trước khi được biết đến với danh hiệu Quán quân Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023. Anh hiện tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Đây cũng là lần thứ hai Hà An Huy trở lại sân khấu lớn của ngôi trường cũ. Thông tin anh xuất hiện tại đêm nhạc năm nay được đăng tải trên fanpage trường và thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Hà An Huy giao lưu cùng các bạn sinh viên.

Một gương mặt khác là LEON (Tạ Hoàng Long), thành viên nhóm UPRIZE bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng. Long hiện là sinh viên K37, khoa Âm nhạc ứng dụng.

Các thành viên nhóm UPRIZE tại chương trình.

Chương trình còn có MC Lê Thu Hoà, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Cô từng là MC/BTV Thời sự tại Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và là cựu sinh viên K29 ngành Tài chính - Ngân hàng.

Việc những người từng học tại trường trở lại biểu diễn khiến đêm nhạc có thêm một câu chuyện khác: Những sinh viên hôm nay có thể nhìn thấy những người đi trước ở đúng nơi họ từng bắt đầu.

Minh Anh, sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật, cho biết cô khá bất ngờ khi biết Hà An Huy và UPRIZE sẽ xuất hiện trong chương trình. “Mình biết anh Hà An Huy từ trước nên khi biết anh sẽ về trường biểu diễn, mình khá háo hức. Được gặp một người từng học ở đây nhưng sau đó có những bước tiến trong âm nhạc khiến mình thấy những năm đại học có thể mở ra rất nhiều cơ hội nếu mình chịu thử sức”.

Các tiết mục âm nhạc thu hút đông đảo các bạn trẻ.

Hơn 30 tiết mục của sinh viên

Nếu những nghệ sĩ khách mời là các gương mặt đã có hoạt động bên ngoài trường, thì phần còn lại của chương trình được thực hiện bởi chính những sinh viên đang học tại đây.

Hơn 30 tiết mục đến từ sinh viên khoa Âm nhạc ứng dụng và các câu lạc bộ nghệ thuật như Thang Long Dance Club, Thang Long Yosakoi, Thang Long Korean Club, Muzik Club...

Các tiết mục trải dài từ những ca khúc được người trẻ yêu thích như: Move On, Người như anh xứng đáng cô đơn, Không đau nữa rồi, đến các bài hát V-pop, K-pop, US/UK như: Go, Micdrop... Một số tiết mục mang màu sắc dân gian như: Mục hạ vô nhân, Lá ngọc cành vàng, Cô Đôi Thượng ngàn, Bắc Bling... cũng được đưa vào chương trình.

Sinh viên không chỉ đứng trên sân khấu. Nhiều phần Visual LED được thực hiện bởi thành viên CLB Truyền thông đa phương tiện (MMC) cho thấy, phía sau một tiết mục còn có những nhóm sinh viên đảm nhiệm hình ảnh và kỹ thuật.

Chu Trang (ngành Truyền thông đa phương tiện) cho biếtx cô chú ý nhiều hơn đến phần hậu trường của chương trình. “Mình thích cảm giác mọi thứ đều do sinh viên cùng làm. Có người biểu diễn, có người làm hình ảnh, có người lo các hoạt động bên ngoài sân khấu. Nhìn các bạn cùng nhau làm một chương trình lớn, mình cũng muốn thử sức nhiều hơn, thay vì chỉ đi học rồi về”.

K39 bắt đầu những ngày đầu đại học

AWAKEN khép lại chuỗi hoạt động chào tân sinh viên K39 kéo dài hơn một tháng, với gần 3.000 sinh viên mới. Trước đó, các bạn đã tham gia cuộc thi ảnh First Moment at Thang Long, Thang Long Wisdom và Ngày hội Câu lạc bộ Thang Long Uni Club Day.

Tại đêm nhạc, 25 tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất từ 25 chương trình đào tạo được vinh danh. Những hình ảnh từ ngày nhận giấy báo trúng tuyển, nhập học đến những ngày đầu làm quen với bạn bè cũng được trình chiếu.

Với K39, đây là một trong những hoạt động đầu tiên kể từ khi bước vào đại học. Còn trên sân khấu, những sinh viên đang học tại trường tiếp tục có thêm một lần thử sức.