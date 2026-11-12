Hà An Huy tiết lộ về buổi thu âm 'lâu nhất cuộc đời' vì nhiều thử thách với Hồ Ngọc Hà

Trong mắt Hồ Ngọc Hà, Hà An Huy có một giọng ca tuyệt đẹp, ấm áp và đầy trữ tình. Cô cho rằng, giọng ca này thừa sức dẫn dắt và xử lý mọi cung bậc cảm xúc trong câu chuyện "tình chị em".

Về phía Hà An Huy, anh hạnh phúc khi được ê kíp của đàn chị ngỏ lời mời song ca với Hồ Ngọc Hà. Dù thời điểm thu âm ca khúc, anh đang rất bận rộn với chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nhưng vẫn dành nhiều thời gian để tập luyện và đến phòng thu.

“Huy cảm thấy rất là có năng lượng với ca khúc này. Buổi thu âm Lời ong bướm có thể nói là ‘lâu nhất cuộc đời Huy’ vì nhiều thử thách. Tuy nhiên, có sự hỗ trợ của chị Hồ Ngọc Hà, anh Châu Đăng Khoa nên buổi thu âm hoàn thành nhanh hơn dự kiến ban đầu”, nam ca sĩ gen Z bày tỏ.

Bài hát Lời ong bướm, với lời ca đầy day dứt, nói về một câu chuyện “tình chị em” giữa hai người chênh lệch tuổi tác nhưng lại rất đồng điệu về năng lượng, tâm hồn. Mỗi người đều có cảm xúc riêng và ai cũng muốn được mọi người thấu hiểu.

Trong suốt quá trình thu âm, Hà An Huy cho thấy là một giọng ca đầy nội lực, có chiều sâu và làm việc rất chuyên nghiệp. Nam ca sĩ khiến cả ê kíp “tan chảy” khi chia sẻ rằng: “Mọi người muốn thì Huy vẫn có thể thu đi thu lại”.

Sự kết hợp giữa Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy đã gây nên nhiều bất ngờ ngay từ khi công bố. Đây là lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy kết hợp cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc chính thức.

Sự bắt tay giữa một giọng ca giàu trải nghiệm, quyến rũ của Hồ Ngọc Hà cùng với giọng ca có chiều sâu và giàu cảm xúc của Hà An Huy được kỳ vọng mang đến những điều thú vị.