Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh nhận danh hiệu Chiến tướng của 'Chông gai'

Tối 10/10, tập 15 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 phát sóng phần 2 đêm chung kết.

Từ 'thẻ đỏ' đến Chiến tướng của năm

Danh hiệu Chiến tướng của năm thuộc về Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh, 2 anh tài chiến tướng có điểm hỏa lực cao nhất qua các công diễn. Hà An Huy nhắc lại nỗi lo của mẹ khi anh một mình vào TPHCM lập nghiệp. Anh nói giờ mẹ có thể yên tâm vì mình đã đủ sức chăm lo cho bản thân lẫn gia đình.

Đinh Mạnh Ninh và Hà An Huy.

Với Đinh Mạnh Ninh, việc vừa có suất ra mắt vừa nhận danh hiệu Chiến tướng là cái kết ít ai đoán trước. Nam ca sĩ sinh năm 1989 từng nhận 'thẻ đỏ' ở Công diễn 2 và đứng trước nguy cơ rời chương trình. Anh chỉ thoát hiểm nhờ màn bứt phá với Giã từ dĩ vãng. Ở chung kết, anh xuất hiện với 2 hình tượng đối lập: người lính giữa bão lũ trong Em tôi và chàng trai tóc bạch kim, gai góc trong Ngầu đét. Khi nhận cúp, giọng ca Mùa yêu đầu thừa nhận không tự tin ở vai trò dẫn dắt hay phân việc cho tập thể, chỉ quen dốc toàn lực cho phần việc anh em giao.

Sau đêm chung kết, Đinh Mạnh Ninh chia sẻ rằng hành trình đã khép lại trọn vẹn. Anh đã có 18 năm làm nghề và không ít lần tham gia chương trình thực tế. Dù vậy, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mang đến nhiều trải nghiệm lần đầu: theo guồng làm việc gần như không nghỉ, ở lại TPHCM lâu đến vậy, sống chung với 33 người đàn ông và nhận được tình cảm, nhiều tranh vẽ từ khán giả. Theo anh, sợi dây gắn kết giữa các anh tài là thứ quý giá nhất còn lại sau mọi giải thưởng hay điểm số.

17 gương mặt của Gia tộc anh tài toàn năng

Thái Lê Minh Hiếu là người đầu tiên bước vào gia tộc nhờ giải Anh tài được yêu thích nhất. Anh hứa với ba mẹ sẽ tiếp tục cố gắng để gia đình tự hào.

Khải Hoàn có 4 thành viên ra mắt là Thơm (Da LAB), Hà An Huy, OSAD và Hồ Đông Quan. Kỳ Tích có 6 người là Thỏ (Da LAB), Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, K.O và Cheng. 6 vị trí còn lại thuộc về những người có điểm hỏa lực cao nhất trong 13 anh tài chưa được xác định gồm Đông Hùng, It's Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob.

Với Mew Amazing, vốn quen làm việc phía sau âm nhạc, đây là sân khấu đầu tiên anh xuất hiện trong vai trò nghệ sĩ trình diễn. Anh cho biết đã dần vượt qua nỗi lo chưa đủ khả năng hát, nhảy nhờ các đồng đội, những người vừa là bạn diễn vừa là thầy.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là khi Huỳnh Lập được xướng tên ở hạng mục Thủ lĩnh xuất sắc nhất. Nam nghệ sĩ thừa nhận hoàn toàn bất ngờ. Biết suất vào Gia tộc anh tài toàn năng được xét theo điểm hỏa lực, anh từng nghĩ mình khó góp mặt trong đội hình ra mắt và thực tế anh không có tên trong top 17. Huỳnh Lập cho rằng mình giữ được vai trò thủ lĩnh qua nhiều công diễn liên tiếp là nhờ anh em tin tưởng.

Huỳnh Lập.

Anh nhắc đến người mẹ, nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, mẹ tự hào nha, con cũng đã làm được rồi, con có cúp rồi". Anh cũng không quên cảm ơn những người làm việc thầm lặng phía sau sân khấu.

Huỳnh Lập nhận giải:

'Ngầu đét' lật ngược thế trận

Sau 2 vòng Tiên phong và Tiến công lên sóng tối 3/10, liên minh Khải Hoàn tạm dẫn với 4 suất ra mắt, Kỳ Tích có 2 suất. Vòng Đại chiến sẽ quyết định 4 suất tiếp theo.

Kỳ Tích mở màn với Ngầu đét. Hoàng Tôn cho biết ngay từ đầu cả đội đã thống nhất tiết mục cuối phải thể hiện đúng chất riêng của liên minh. Anh viết ca khúc từ phần điệp khúc, sau đó các thành viên cùng bổ sung, hoàn thiện. Theo Mew Amazing, ý tưởng sân khấu ban đầu là một bàn tiệc để 12 thành viên ngồi lại tận hưởng thành quả. Về sau, nhóm phát triển bàn tiệc thành một sân khấu vũ đạo sôi động, có nhiều màn giao lưu với khán giả.

Khải Hoàn đáp lại bằng Thăng hoa, lấy cảm hứng từ hình tượng con người được tôi luyện bằng sắt thép và công nghệ. It's Charles đảm nhận phần lớn khâu sản xuất âm nhạc, kết nối phần rap, giai điệu và ca từ do các thành viên đóng góp. Huỳnh Lập, Jun Phạm và Hoàng Rob phát triển ý tưởng sân khấu: Những con người được tạo ra trong phòng thí nghiệm bước ra thế giới để khẳng định bản lĩnh, giống như cách mỗi anh tài thử thách giới hạn của mình tại chương trình.

Điểm nhấn là trái tim sắt màu đỏ phía sau sân khấu, nhắc rằng công nghệ phát triển đến đâu cũng không thay thế được những giá trị thuộc về con người. Tiết mục còn là dịp để Đông Hùng thử sức với nhạc rock, điều anh chưa làm trọn vẹn ở các vòng trước.

Các tiết mục "Ngầu đét", "Thăng hoa" và "Mùa hè rực rỡ năm ấy".

Đúc kết hành trình, OSAD nói: "Sau khi bước ra khỏi Anh trai vượt ngàn chông gai, cơ thể vẫn bằng da thịt nhưng ý chí đã trở thành sắt thép".

Kết quả, Ngầu đét đạt 2.270 điểm, hơn Thăng hoa 200 điểm. Kỳ Tích có thêm 4 suất và vượt lên với tổng cộng 6 suất ra mắt.

Trước giờ công bố, toàn bộ anh tài, kể cả những người dừng chân sớm, trở lại sân khấu với Mùa hè năm ấy và Hỏa tâm.

Kỷ niệm chương bất ngờ cho 5 anh tài mùa đầu

Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê, 5 gương mặt từng tham gia mùa đầu năm 2024, cùng nhận kỷ niệm chương Anh tài đóng góp đặc biệt.

5 gương mặt từng tham gia mùa đầu năm 2024.

Các hạng mục khác được trao cho Phùng Minh Cương (Anh tài thắp lửa), Đại Nghĩa (Anh tài truyền lửa), Lê Xuân Tiền (Anh tài nhiệt huyết), Nguyễn Văn Chung (Anh tài biến hóa), Thuận Nguyễn (Anh tài bứt phá giới hạn), It's Charles (Anh tài kiến tạo giai điệu), Will (Anh tài kiên cường), 14 Casper (Anh tài đột phá), Vương Anh Tú (Anh tài ấn tượng), Toki Thành Thỏ (Anh tài bản lĩnh) và Tùng Mint (Anh tài dũng cảm). Neko Lê nhận giải Anh tài giải trí còn Jun Phạm có thêm 2 giải Anh tài truyền cảm hứng và Anh tài ấm áp.

Ảnh, video: BTC