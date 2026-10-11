Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh cùng nhận giải 'Chiến tướng của năm'

Sau hơn 3 tháng đồng hành với 34 anh tài, chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 bước vào chặng cuối bằng màn tranh tài giữa hai liên minh Kỳ Tích và Khải Hoàn. Liên minh Kỳ Tích trình diễn ca khúc “Ngầu đét”, còn Khải Hoàn mang đến tiết mục “Thăng hoa”, với điểm nhấn là màn kéo violin của Hoàng Rob và phần đánh trống của Hà An Huy.

Kết quả bình chọn từ khán giả, Kỳ Tích giành 2.270 điểm, vượt Khải Hoàn với 2.070 điểm, qua đó có thêm 4 thành viên góp mặt trong "Gia tộc Anh tài toàn năng".

Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh trở thành “Chiến tướng của năm” tại chung kết "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026. Ảnh: Yeah1

Chương trình công bố 17 thành viên của gia tộc dựa trên kết quả bình chọn và điểm hỏa lực cá nhân. Trong đó, Thái Lê Minh Hiếu là người đầu tiên được xướng tên sau khi giành giải “Anh tài được yêu thích nhất”.

Các thành viên còn lại đến từ hai liên minh, gồm Thơm, Hà An Huy, OSAD, Hồ Đông Quan, Thỏ, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, K.O, Cheng, Đông Hùng, It’s Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob.

Đêm chung kết cũng trao nhiều giải thưởng phụ nhằm ghi nhận dấu ấn của các nghệ sĩ trong chương trình. Đáng chú ý, năm nghệ sĩ từng tham gia mùa đầu tiên gồm Jun Phạm, Thanh Duy, Neko Lê, Duy Khánh và BB Trần nhận cúp “Anh tài đóng góp đặc biệt”. Theo Jun Phạm, cả năm thống nhất không tham gia hệ thống giải thưởng năm nay, bởi mục tiêu trở lại là kết nối với các anh tài.

17 anh tài ra mắt "Gia tộc Anh tài toàn năng". Ảnh: Yeah1

Ở hai hạng mục đặc biệt, Huỳnh Lập được vinh danh “Thủ lĩnh xuất sắc nhất”. Trong khi đó, Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh cùng nhận giải “Chiến tướng của năm”. Đây là danh hiệu dành cho các anh tài từng đạt danh hiệu Chiến tướng qua các công diễn, được xét chọn dựa trên điểm hỏa lực cá nhân cao nhất.

Sau chương trình, concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 dự kiến diễn ra ngày 17 và 18/10 tại TP.HCM. Ban tổ chức cho biết vé của cả hai đêm diễn đã được bán hết.