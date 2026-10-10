Hạ Alaves 1-2, Atletico Madrid xây chắc ngôi nhì bảng La Liga

📊 Xem thống kê chi tiết trận Alaves 1-2 Atletico Madrid: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Alaves1 - 2Atletico MadridKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Alaves tiếp đón Atletico Madrid.

13'Atletico Madrid cầm bóng áp đảo

Trận đấu trôi qua những phút đầu với thế chủ động hoàn toàn nghiêng về đội khách khi Atletico Madrid kiểm soát bóng tới 69% so với 31% của Alaves. Dù vậy, đội chủ nhà mới là bên có 2 pha dứt điểm hướng về khung thành đối phương, trong khi đoàn quân áo sọc đỏ trắng vẫn chưa thể tung ra cú sút nào và tỷ số vẫn đang là 0-0.

25'Atletico Madrid kiểm soát bóng vượt trội

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Atletico Madrid là đội nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 39% - 61%. Đội khách cũng tạo ra sức ép tốt hơn khi tung ra số pha dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 0 - 2), buộc thủ thành bên phía Alaves đã phải có 2 tình huống cứu thua để giữ sạch lưới.

33'Grimaldo mở tỷ số cho Atletico Madrid

Phút 33, Alejandro Grimaldo tỏa sáng mang về bàn mở tỷ số 0-1 cho Atletico Madrid ngay trên sân Estadio de Mendizorroza. Pha lập công phản ánh đúng thế trận khi đội khách kiểm soát bóng vượt trội và dứt điểm hiệu quả hơn trước Alaves.

37'Atletico Madrid lấn lướt và duy trì sức ép

Tiến về cuối hiệp một, Atletico Madrid hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 62% so với 38% của Alaves. Đội khách liên tục gây sóng gió với tổng cộng 2-6 pha dứt điểm (trúng đích 0-3), khiến thủ thành đội chủ nhà đã phải có 2-0 lần cứu thua để không phải nhận thêm bàn thua.

45'Ademola Lookman nhận thẻ vàng ở phút 45

Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Ademola Lookman bên phía Atletico Madrid sau một pha phạm lỗi. Dù đang dẫn trước 0-1, đội khách vẫn cần giữ cái đầu lạnh để bảo toàn lợi thế trong hiệp hai.

45'Atletico Madrid thay đổi nhân sự trên hàng công

Ngay ở phút 45, Atletico Madrid quyết định làm mới hàng công khi rút Jonathan David ra nghỉ và đưa Alejandro Baena Rodríguez vào sân. Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm đột biến để phá vỡ thế cân bằng 1-1 trước Alaves.

45'Julián Álvarez vào sân tiếp sức cho Atletico Madrid

Phút 45, Atletico Madrid thực hiện sự điều chỉnh trên hàng công khi Julián Álvarez được tung vào sân thay cho Ademola Lookman. Động thái này diễn ra ngay sau khi Lookman vừa phải nhận thẻ vàng, giúp đội khách làm mới hỏa lực tìm kiếm lợi thế trước Alaves.

45+1'Thẻ vàng liên tiếp cho Atletico Madrid

Phút 45+1', trung vệ Robin Le Normand phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi ở thời gian bù giờ hiệp một. Đây đã là chiếc thẻ phạt thứ hai liên tiếp mà các cầu thủ Atletico Madrid phải nhận chỉ trong ít phút cuối hiệp, dù họ vẫn đang tạm chiếm ưu thế với cách biệt 0-1 trên sân của Alaves.

45+6'Lucas Boye gỡ hòa 1-1 cho Alaves từ chấm phạt đền

Phút 45+6, Lucas Boyé thực hiện thành công quả phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Alaves ngay trước khi hiệp một khép lại. Bàn thắng quý giá này giúp đội chủ sân Estadio de Mendizorroza lấy lại thế cân bằng sau quãng thời gian bị Atletico Madrid dẫn trước.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

49'Atletico Madrid áp đảo quyền kiểm soát

Đầu hiệp hai, Atletico Madrid chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn vươn lên dẫn trước, thể hiện rõ qua thời lượng cầm bóng 39% - 61% trước Alaves. Dù đội khách vượt trội về tổng số pha dứt điểm với 5 - 9, sự sắc bén của đôi bên là ngang nhau khi số lần trúng đích vẫn đang cân bằng 3 - 3.

57'Lee Kang-In vào sân nhằm tạo khác biệt

Phút 57, Atletico Madrid có sự thay đổi nhân sự khi Lee Kang-In được tung vào sân thế chỗ cho Pablo Barrios Rivas. Trong bối cảnh đang bị Alaves cầm hòa 1-1, sự xuất hiện của tiền vệ người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ giúp đội khách gia tăng sức sáng tạo nơi tuyến giữa.

60'VAR can thiệp, Angel Pérez Hidalgo nhận thẻ phạt nặng hơn

Phút 60, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã đưa ra quyết định nâng mức phạt đối với Angel Pérez Hidalgo bên phía Alaves. Tình huống can thiệp bước ngoặt này khiến đội chủ nhà rơi vào thế bất lợi lớn khi tỷ số trận đấu đang là 1-1.

61'Thẻ đỏ trực tiếp cho Angel Pérez Hidalgo

Phút 61, Angel Pérez Hidalgo của Alaves bị truất quyền thi đấu với một tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nghiêm trọng. Việc phải chơi thiếu người khiến đội chủ nhà đối mặt với muôn vàn khó khăn trong thế trận đang hòa 1-1.

61'Atletico Madrid áp đảo nhưng chưa thể vượt lên

Bước sang phút 61, Atletico Madrid vẫn duy trì thế trận vượt trội khi nắm tới 63% thời lượng kiểm soát bóng và vượt trội về số quả phạt góc (0-5). Dù đội khách nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 6-10 lần bắn phá, Alaves vẫn phòng ngự kiên cường để ghìm chân đối thủ ở tỷ số hòa 1-1.

62'Atletico Madrid củng cố nhân sự hàng thủ

Phút 62, Atletico Madrid tiến hành thay đổi nhân sự khi Dávid Hancko được tung vào sân thế chỗ Robin Le Normand, trung vệ trước đó đã phải nhận một thẻ vàng. Quyết định rút người này có thể nhằm đảm bảo sự an toàn cho tuyến phòng ngự của đội khách khi tỷ số đang là 1-1 và đối thủ vừa phải nhận thẻ đỏ.

64'Alaves điều chỉnh nhân sự sau tấm thẻ đỏ

Phút 64, Alaves có sự thay đổi người khi Carlos Protesoni được tung vào sân để thế chỗ Antonio Blanco. Trong thế trận chỉ còn chơi với 10 người và đang cầm hòa 1-1, đội chủ nhà buộc phải làm mới tuyến giữa nhằm duy trì sự chắc chắn.

64'Alaves làm mới hàng công với Mariano Díaz

Phút 64, Alaves tiến hành điều chỉnh nhân sự khi tung Mariano Díaz vào sân thay thế Toni Martínez. Đội chủ nhà đang phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ trước đó ít phút và rất cần nguồn năng lượng mới để duy trì tỷ số hòa 1-1.

64'Alaves điều chỉnh nhân sự sau thẻ đỏ

Phút 64, Alaves tiến hành thay người khi Ander Guevara được tung vào sân thế chỗ tiền đạo Lucas Boyé. Sau tấm thẻ đỏ của Angel Pérez Hidalgo ít phút trước đó, đội chủ nhà buộc phải ưu tiên gia cố tuyến giữa nhằm nỗ lực bảo toàn tỷ số 1-1 trước sức ép từ đối thủ.

71'Alaves thay đổi nhân sự nơi hàng thủ

Phút 71, Alaves quyết định làm mới đội hình khi tung Ville Koski vào sân thay thế Nicolas Valentini. Đang phải thi đấu thiếu người sau chiếc thẻ đỏ ở phút 61 nhưng vẫn giữ tỷ số 1-1, đội chủ nhà có thể muốn củng cố sự chắc chắn nhằm đứng vững trước sức ép từ Atletico Madrid.

73'Alexander Sørloth vào sân tiếp sức cho hàng công

Phút 73, Atletico Madrid đưa ra sự điều chỉnh trên hàng công khi Alexander Sørloth được tung vào sân thế chỗ Giuliano Simeone Baldini. Đang hòa 1-1 và thi đấu hơn người sau tấm thẻ đỏ của đối thủ, đội khách quyết tâm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn thắng quyết định.

73'Atletico Madrid gia tăng sức ép tìm bàn thắng

Bước sang phút 73, Atletico Madrid tiếp tục chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 35% - 65% nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1. Đội khách vượt trội về số pha dứt điểm (7 - 12) cũng như phạt góc (0 - 5), liên tục dồn ép khiến hàng thủ Alaves phải căng mình chống đỡ.

79'Alaves điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 79, Alaves tiến hành thay người khi Aitor Mañas được tung vào sân thế chỗ Denis Suárez. Trong bối cảnh phải chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ ở phút 61 và tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới để duy trì cự ly đội hình trước sức ép dồn dập từ đối thủ.

85'Atletico Madrid dồn ép nghẹt thở cuối trận

Bước sang phút 85, Atletico Madrid tiếp tục gia tăng sức ép khủng khiếp nhằm tìm kiếm trọn vẹn 3 điểm với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 69% so với 31% của Alaves. Đội khách hoàn toàn áp đảo về số cơ hội khi tung ra tới 18 pha dứt điểm và áp đảo tuyệt đối ở tỷ số phạt góc 0-10, buộc hàng thủ chủ nhà phải gồng mình chống đỡ trong thế trận hòa 1-1.

87'Cristian Romero đưa Atletico Madrid vươn lên dẫn trước

Phút 87, đón đường chuyền từ Alejandro Baena Rodríguez, Cristian Romero đã dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 1-2 cho Atletico Madrid. Bàn thắng muộn màng này giúp đội khách cụ thể hóa ưu thế vượt trội sau khi đối thủ phải chơi thiếu người từ phút 61.

90+2'Johnny Cardoso nhận thẻ vàng cuối trận

Phút 90+2', Johnny Cardoso của Atletico Madrid phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Đội khách đang nỗ lực bảo vệ cách biệt mong manh 1-2 trong những phút bù giờ đầy căng thẳng.

KTKết thúc: Alaves 1-2 Atletico Madrid

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 23:14 10/10/2026

Chuyến làm khách đến sân vận động Estadio de Mendizorroza vào lúc 21:15 ngày 10/10/2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Atletico Madrid. Đội bóng áo sọc đỏ trắng đang đứng trước thời cơ thuận lợi để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng, khi khoảng cách chuyên môn được bảo đảm bằng chuỗi phong độ ổn định. Dẫu vậy, Alaves không phải đối thủ dễ bị khuất phục trên sân nhà, tạo nên màn so tài đầy tính kỷ luật và chặt chẽ về mặt chiến thuật.

Vị trí bảng xếp hạng và tham vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu

Bước vào cuộc chạm trán này, Atletico Madrid đang nắm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 16 điểm tích lũy được. Đội khách hiểu rằng một kết quả tích cực sẽ tiếp thêm động lực to lớn cho cuộc đua bám đuổi ngôi đầu, nơi từng điểm số đều có giá trị chiến lược. Cách tiếp cận của đoàn quân tới từ thủ đô chắc chắn sẽ đề cao tính hiệu quả và kiểm soát rủi ro ở mức tối đa.

Ở chiều ngược lại, Alaves hiện đứng ở vị trí thứ 6 với 11 điểm sau những vòng đấu đã qua. Khoảng cách 5 điểm giữa hai câu lạc bộ phản ánh sự chênh lệch nhất định về độ ổn định, nhưng việc góp mặt ở nửa trên bảng xếp hạng cho thấy Alaves sở hữu nền tảng tổ chức lối chơi không thể xem nhẹ. Đội chủ nhà chắc chắn sẽ nỗ lực tối đa để củng cố vị trí hiện tại trước sức ép lớn từ ứng viên vô địch.

Đánh giá phong độ gần đây giữa hai câu lạc bộ

Phong độ thi đấu trong 5 lần ra sân gần nhất phản ánh sự vượt trội của Atletico Madrid về mặt kết quả. Đội bóng này giành được 4 chiến thắng và chỉ phải nhận 1 thất bại. Chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước khi nhận một trận thua và lập tức tìm lại niềm vui thắng lợi ở trận gần nhất chứng minh bản lĩnh vượt khó và khả năng duy trì nhịp độ thi đấu rất tốt của họ.

Trong khi đó, bức tranh phong độ của Alaves lại có phần thăng trầm hơn. Trong 5 trận đấu gần đây, đội chủ sân Estadio de Mendizorroza giành được 2 chiến thắng, để hòa 1 trận và đón nhận 2 thất bại. Hai thắng lợi liên tiếp ở giai đoạn gần đây cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ nét, nhưng sự thiếu liền mạch ở các vòng đấu trước đó vẫn là điều mà ban huấn luyện của họ cần đặc biệt lưu tâm.

Cán cân đối đầu trong các lần chạm trán gần nhất

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cho thấy tính chất giằng co đáng kể chứ không hoàn toàn nghiêng về một phía. Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất chỉ ra rằng Atletico Madrid giành 2 chiến thắng, trong khi Alaves cũng có được 1 lần ca khúc khải hoàn, bên cạnh 2 trận đấu khép lại với kết quả hòa.

Việc chỉ có được 2 khúc khải hoàn sau 5 màn đọ sức gần nhất trước đối thủ là lời cảnh báo rõ ràng cho tham vọng giành trọn vẹn điểm số của Atletico Madrid. Sân nhà Estadio de Mendizorroza luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp Alaves gây ra không ít khó khăn cho các đội bóng được đánh giá cao hơn.

Kịch bản chiến thuật và xu hướng trận đấu

Về mặt vận hành lối chơi, Atletico Madrid nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt khối đội hình tầm trung, luân chuyển bóng kiên nhẫn để tìm kiếm khoảng trống nơi hàng phòng ngự đội chủ nhà. Với phong độ giành 4 chiến thắng sau 5 trận, sự tự tin là yếu tố đang ủng hộ đội bóng xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng trong việc tạo ra thế trận áp đảo.

Ngược lại, Alaves với vị thế đội xếp thứ 6 sẽ ưu tiên tính thực dụng, duy trì sự gắn kết giữa các tuyến nhằm hạn chế các pha phối hợp trung lộ của đối phương. Trận đấu hứa hẹn diễn ra với tốc độ vừa phải, nơi sự tập trung và khả năng chắt chiu cơ hội ở những thời điểm then chốt sẽ đóng vai trò quyết định tới cục diện chung cuộc.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)