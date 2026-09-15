Hạ Alaves 0-1, Valencia ngắt mạch khủng hoảng trong khi chủ nhà lỡ bước

📊 Xem thống kê chi tiết trận Alaves 0-1 Valencia: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Alaves0 - 1ValenciaKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Alaves tiếp đón Valencia.

12'Valencia chủ động kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Valencia đang là đội chủ động cầm trịch trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội 37% - 63%. Dù vậy, nhịp độ trận đấu diễn ra khá chặt chẽ khi cơ hội thực sự vẫn chưa xuất hiện, thể hiện qua số cú dứt điểm còn rất khiêm tốn là 0 - 1.

18'VAR can thiệp, Arnaut Danjuma bị từ chối bàn thắng

Phút 18, VAR đã can thiệp khiến pha lập công của Arnaut Danjuma bên phía Valencia không được công nhận. Tỷ số trên sân Estadio de Mendizorroza vẫn giữ nguyên 0-0, khiến đội khách chưa thể tìm kiếm lợi thế để cải thiện vị trí cuối bảng.

21'Javi Guerra nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 21, tiền vệ Javi Guerra bên phía Valencia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi phản ứng. Không khí trên sân Estadio de Mendizorroza đang dần nóng lên khi cầu thủ đôi bên liên tục có những pha va chạm căng thẳng.

21'Antonio Blanco nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 21, tiền vệ Antonio Blanco bên phía Alaves phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống tranh cãi trên sân. Căng thẳng xuất hiện liên tiếp khi trước đó cầu thủ Javi Guerra của Valencia cũng vừa bị cảnh cáo, trong thế trận giằng co với tỷ số 0-0.

24'Valencia gia tăng sức ép lên Alaves

Nửa đầu hiệp một chứng kiến sự lấn lướt rõ rệt của Valencia khi họ kiểm soát bóng tới 35% - 65% và liên tục dồn ép đội chủ nhà. Alaves đang phải gồng mình phòng ngự và chưa có nổi pha hãm thành nào, thể hiện qua thống kê dứt điểm hoàn toàn nghiêng về đội khách với con số 0 - 5.

36'Valencia nhỉnh hơn về thế trận

Trôi qua hơn nửa hiệp một, Valencia đang nắm quyền kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 41% - 59% và tạo ra sức ép nhất định qua số quả phạt góc 1 - 4. Dù vậy, các cơ hội rõ nét vẫn chưa đến nhiều khi tổng số cú dứt điểm dừng ở mức 3 - 5 và tỷ số vẫn đang là 0-0.

45+2'José Luis García Vayá nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Ở phút 45+2', José Luis García Vayá bên phía Valencia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi thô bạo. Pha bóng này khép lại hiệp đấu đầu tiên đầy căng thẳng trên sân Estadio de Mendizorroza khi hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Valencia cầm bóng lấn lướt Alaves

Bước sang những phút đầu hiệp hai, Valencia tiếp tục chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng với 60% so với 40% của Alaves. Dù vậy, đội chủ nhà mới là bên tạo ra nhiều pha hãm thành hơn khi dẫn dắt chỉ số dứt điểm 8-5 (trúng đích 2-1), trong khi tỷ số trên sân vẫn giằng co ở mức 0-0.

52'Aaron Mayol nhận thẻ vàng cảnh cáo

Phút 52, đến lượt Aaron Mayol bên phía Valencia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trận đấu trên sân Estadio de Mendizorroza đang diễn ra khá căng thẳng khi tỷ số vẫn là 0-0 và đội khách đã phải nhận tới 3 thẻ phạt.

60'Valencia giữ bóng áp đảo nhưng Alaves phản kích nguy hiểm

Bước sang phút 60, Valencia kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 40% - 60% và nhỉnh hơn về phạt góc (1 - 5), nhưng Alaves mới là bên tích cực tìm kiếm bàn thắng hơn. Đội chủ nhà tung ra tới 9 - 6 pha dứt điểm (trúng đích 2 - 1), khiến hàng thủ đối phương phải luôn trong trạng thái cảnh giác.

61'Thêm thẻ phạt cho phía Valencia

Phút 61, Guido Rodríguez bên phía Valencia phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Trận đấu trên sân Estadio de Mendizorroza đang diễn ra rất căng thẳng khi đôi bên vẫn giằng co với tỷ số 0-0, trong khi Valencia liên tục phải nhận các án phạt từ đầu trận.

63'Valencia đưa Luis Rioja vào sân tìm đột biến

Phút 63, Valencia thực hiện sự điều chỉnh trên hàng công khi Luis Rioja được tung vào sân thay thế Hugo Duro. Đội khách đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương khi tỷ số vẫn là 0-0.

67'Alaves làm mới hàng công với Mariano Díaz

Phút 67, Alaves quyết định làm mới tuyến đầu khi rút Toni Martínez ra nghỉ và tung Mariano Díaz vào sân. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0, đội chủ nhà kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo ra đột biến để xuyên thủng mành lưới đối phương.

67'Alaves làm mới nhân sự tìm kiếm bàn thắng

Phút 67', Alaves thực hiện sự thay đổi người khi Denis Suárez rời sân nhường chỗ cho Youssef Enriquez. Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến trên hàng công nhằm phá vỡ thế bế tắc trước Valencia.

70'Valencia làm mới tuyến giữa khi trận đấu bế tắc

Phút 70, Valencia có sự thay đổi nhân sự khi David Otorbi Ejededawe được tung vào sân thế chỗ Guido Rodríguez. Khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trên sân Estadio de Mendizorroza, sự điều chỉnh này có thể nhằm tìm kiếm làn gió mới để khai thông thế bế tắc.

73'Valencia cầm bóng nhiều nhưng Alaves dứt điểm vượt trội

Bước sang phút 73, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng khai thông bế tắc dù Valencia nắm ưu thế kiểm soát bóng lên tới 38% - 62%. Trái lại, Alaves mới là bên tích cực bắn phá khung thành hơn với tổng số pha dứt điểm 11 - 6, song độ chuẩn xác của hai đội đều rất thấp khi chỉ số trúng đích dừng lại ở mức 2 - 1.

78'Luis Rioja mở tỷ số quý giá cho Valencia

Phút 78, từ đường kiến tạo chuẩn xác của Javi Guerra, Luis Rioja đã dứt điểm thành công khai thông bế tắc, đưa Valencia vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân Estadio de Mendizorroza. Bàn thắng quý như vàng giúp đội khách có được lợi thế cực lớn trong bối cảnh họ đang nỗ lực tìm kiếm những điểm số quan trọng tại La Liga.

82'Jesús Vázquez vào sân gia cố đội hình

Phút 82, Valencia thực hiện sự thay đổi người khi Jesús Vázquez được tung vào sân thế chỗ Luis Rioja. Với lợi thế dẫn trước 0-1 vừa tạo được, ban huấn luyện đội khách có thể muốn bổ sung thêm thể lực nhằm bảo toàn kết quả mong manh ở những phút cuối.

82'Valencia rút Justin De Haas ra nghỉ

Phút 82, Valencia tiến hành thay đổi nhân sự khi Iker Córdoba được tung vào sân thay thế Justin De Haas. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trong những phút cuối đầy căng thẳng trên sân Estadio de Mendizorroza.

82'Valencia gia cố hàng thủ những phút cuối

Phút 82, Valencia tiến hành thay đổi nhân sự khi Arnau Martínez López được tung vào sân thế chỗ Pablo Maffeo. Đội khách đang nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh 0-1 trên sân Estadio de Mendizorroza khi trận đấu trôi về những phút cuối.

85'Alaves tung Carles Aleñá vào sân

Phút 85, Alaves thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Carles Aleñá được tung vào sân thế chỗ cho Angel Pérez Hidalgo. Đang bị dẫn 0-1, đội chủ sân Estadio de Mendizorroza buộc phải dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ trong những phút ít ỏi còn lại.

85'Alaves tăng cường tuyến giữa tìm bàn gỡ

Phút 85, Alaves thực hiện sự thay đổi người ở khu trung tuyến khi Ander Guevara được tung vào sân thế chỗ Antonio Blanco. Đội chủ nhà đang nỗ lực dồn lên trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi đang bị dẫn 0-1.

85'Alaves tăng cường hàng công tìm bàn gỡ

Phút 85, Alaves quyết định làm mới hàng công khi đưa Miguel Rodríguez vào sân thay thế cho Abderrahmane Rebbach. Đội chủ nhà đang nỗ lực dồn ép trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa khi vẫn đang bị Valencia dẫn trước 0-1.

86'Valencia chủ động kiểm soát thế trận

Bước sang phút 86, Valencia vẫn đang nắm lợi thế dẫn trước 0-1 và chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu nhờ tỷ lệ cầm bóng vượt trội 39% - 61%. Dù Alaves nỗ lực đẩy cao đội hình và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 11 - 9 (trúng đích 2 - 2), đội chủ nhà vẫn gặp nhiều bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

KTKết thúc: Alaves 0-1 Valencia

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 02:56 16/09/2026

Valencia bước vào cuộc đối đầu trên sân Estadio de Mendizorroza với nhiệm vụ cấp thiết: chặn đứng chuỗi ngày sa sút phong độ. Việc đang chôn chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng khiến áp lực dành cho đội bóng này ngày một lớn hơn, nhất là khi họ phải làm khách trước một Alaves đang duy trì được sự ổn định đáng kể.

Valencia và yêu cầu chặn đứng chuỗi trận sa sút

Mục tiêu trọng tâm của Valencia ở thời điểm hiện tại là tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng phong độ kéo dài. Nhìn vào màn trình diễn gần đây, đội bóng này chỉ có vỏn vẹn 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại trong 5 trận đấu vừa qua. Sự thiếu ổn định trong lối chơi khiến họ đánh rơi nhiều điểm số quý giá.

Hậu quả trực tiếp từ đà trượt dốc này thể hiện rõ ràng trên bảng xếp hạng, khi Valencia đang xếp ở vị trí thứ 20 với vỏn vẹn 1 điểm sau những vòng đấu đã qua. Để không tiếp tục lún sâu, đội khách bắt buộc phải xốc lại tinh thần và cải thiện khả năng tập trung nhằm tìm kiếm kết quả khả quan hơn trong chuyến hành quân lần này.

Alaves duy trì sự tự tin ở nhóm đầu

Trái ngược hoàn toàn với tình cảnh của đối thủ, Alaves lại đang thể hiện một bộ mặt tích cực. Đội chủ sân Mendizorroza hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số và vị trí phản ánh đúng hiệu quả thi đấu mà đội bóng đã thể hiện từ đầu mùa giải.

Trong 5 trận đấu gần nhất, Alaves giành được 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận. Sự ổn định này mang lại sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ chủ nhà. Tiếp đón đối thủ đang gặp nhiều bất ổn về phong độ sẽ là cơ hội để Alaves tiếp tục phát huy những điểm mạnh nhằm củng cố thứ hạng hiện tại.

Tương quan đối đầu nghiêng về đội chủ sân Mendizorroza

Lịch sử chạm trán gần đây cũng mang đến những tín hiệu thuận lợi cho Alaves. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Alaves chiếm ưu thế khi giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Valencia. Điều này cho thấy đội chủ nhà thường xuyên tạo ra được thế trận khó chịu trước đối thủ.

Với lợi thế sân bãi cùng tâm lý thi đấu thoải mái hơn, Alaves có cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Ngược lại, Valencia cần sự thận trọng tối đa, nỗ lực bịt kín các khoảng trống bên phần sân nhà nếu muốn phá vỡ thế bất lợi trong các cuộc đọ sức trực tiếp.

Đánh giá cục diện trận đấu

Trận so tài diễn ra vào lúc 01h00 ngày 16/09/2026 trên sân vận động Estadio de Mendizorroza. Sự đối lập về phong độ lẫn vị thế lúc này biến 90 phút sắp tới thành một thử thách nặng nề dành cho Valencia. Nếu không sớm chặn đứng chuỗi trận nghèo nàn, đội khách sẽ tiếp tục gặp khó khăn trước lối chơi kỷ luật và chắc chắn của Alaves.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)