Hạ Al-Wasl FC 2-1, Al-Qadisiyah FC khởi đầu thuận lợi tại AFC Champions League Elite

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al-Qadisiyah FC 2-1 Al-Wasl FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al-Qadisiyah FC2 - 1Al-Wasl FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Qadisiyah FC tiếp đón Al-Wasl FC.

30'G. Alvarez nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 30, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo G. Alvarez bên phía Al-Qadisiyah FC sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Prince Saud bin Jalawi Stadium vẫn đang diễn ra căng thẳng với tỷ số tạm thời là 0-0.

45+1'J. Quinones nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 45+1, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Quinones sau một pha phạm lỗi. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của Al-Qadisiyah FC trong hiệp một khi tỷ số trên sân Prince Saud bin Jalawi Stadium vẫn đang giằng co ở mức 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

46'Al-Qadisiyah FC thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Al-Qadisiyah FC quyết định làm mới đội hình khi rút T. Al Ammar ra nghỉ để nhường chỗ cho C. Bonsu Baah. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm đột biến nhằm khai thông thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

46'Al-Qadisiyah FC thay người ngay đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Al-Qadisiyah FC quyết định làm mới hàng công khi tung M. Retegui vào sân thế chỗ cho M. Al Qahtani. Đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm sự đột biến để phá vỡ thế bế tắc 0-0 trước Al-Wasl FC.

46'Al-Wasl FC điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', Al-Wasl FC quyết định làm mới đội hình khi tung Leandro Spadacio vào sân thế chỗ cho B. Palacios Alzate. Đội khách kỳ vọng sự thay đổi này sẽ tạo ra đột biến khi tỷ số trận đấu với Al-Qadisiyah FC vẫn đang là 0-0.

57'J. Quinones tỏa sáng mở tỷ số cho Al-Qadisiyah FC

Phút 57, thế bế tắc trên sân Prince Saud bin Jalawi Stadium cuối cùng cũng bị phá vỡ khi J. Quinones dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của C. Bonsu Baah, mở tỷ số 1-0 cho Al-Qadisiyah FC. Dù từng phải nhận thẻ vàng ở hiệp một, chân sút này vẫn biết cách lên tiếng đúng lúc để mang về lợi thế dẫn bàn quan trọng trước Al-Wasl FC.

58'Al-Qadisiyah FC thay người củng cố đội hình

Ngay sau khi vượt lên dẫn 1-0, Al-Qadisiyah FC quyết định làm mới tuyến giữa ở phút 58' khi N. Nandez được tung vào sân thế chỗ M. Al Juwayr. Sự điều chỉnh này có thể nhằm tăng cường chất thép để bảo toàn lợi thế dẫn bàn trước Al-Wasl FC.

61'M. Retegui nhân đôi cách biệt cho Al-Qadisiyah FC

Phút 61, đón đường chuyền thuận lợi từ M. Abu Al Shamat, M. Retegui dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0 cho Al-Qadisiyah FC. Bàn thắng thứ hai liên tiếp chỉ trong ít phút giúp đội chủ nhà nắm giữ lợi thế vô cùng lớn trước Al-Wasl FC.

66'Al-Wasl FC điều chỉnh nhân sự trên sân

Phút 66, Al-Wasl FC thực hiện sự thay đổi người khi A. Saleh được tung vào sân để thế chỗ Serginho. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

67'Al-Wasl FC tăng cường hàng công

Phút 67, Al-Wasl FC quyết định làm mới hàng công khi tung Renato Junior vào sân thế chỗ M. Taremi. Đang bị dẫn 0-2 sau hai bàn thua chóng vánh, đội khách rất cần những điều chỉnh nhân sự để thắp lên hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

67'Al-Wasl FC tung F. Lima vào sân

Phút 67, Al-Wasl FC có sự điều chỉnh nhân sự khi F. Lima được tung vào sân thế chỗ cho N. Gimenez. Đội khách đang phải nỗ lực tìm kiếm giải pháp cải thiện thế trận khi bị Al-Qadisiyah FC dẫn trước 2-0.

72'Thẻ vàng cho R. Popoola bên phía Al-Wasl FC

Phút 72, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo R. Popoola của Al-Wasl FC sau một pha phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Al-Qadisiyah FC dẫn trước 2-0, đội khách đang gặp muôn vàn khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

77'Al-Wasl FC điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 77, Al-Wasl FC có sự thay đổi người khi R. Tapia được tung vào sân thế chỗ R. Popoola, cầu thủ vừa phải nhận thẻ vàng ít phút trước. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 trên sân Prince Saud bin Jalawi Stadium, đội khách buộc phải làm mới đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế.

84'Al-Qadisiyah FC rút J. Quinones dưỡng sức

Phút 84, Al-Qadisiyah FC quyết định đưa A. Al Salem vào sân thay cho J. Quinones. Với lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân Prince Saud bin Jalawi Stadium, sự thay đổi này có thể nhằm làm mới đội hình và đảm bảo an toàn cho thế trận ở những phút cuối.

90+3'R. Tapia nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+3, R. Tapia bên phía Al-Wasl FC đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Tình huống diễn ra trong những phút bù giờ căng thẳng khi đội khách nỗ lực tranh chấp ở giai đoạn cuối trận.

90+4'Al-Qadisiyah FC gia cố hàng thủ ở phút bù giờ

Phút 90+4, Al-Qadisiyah FC đưa A. Al Jaber vào sân thay thế T. Reijnders nhằm bảo toàn tỷ số 2-1 trước sức ép muộn màng của Al-Wasl FC. Động thái thay người chiến thuật trong những giây cuối có thể giúp đội chủ nhà bảo vệ trọn vẹn chiến thắng quý giá.

90+6'Leandro Spadacio ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Al-Wasl FC

Phút 90+6', đón đường kiến tạo từ P. Malheiro, Leandro Spadacio dứt điểm chuẩn xác mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-1 cho Al-Wasl FC. Dù thắp lên chút hy vọng muộn màng ở những giây bù giờ cuối cùng, đội khách vẫn đối diện nguy cơ trắng tay tại sân Prince Saud bin Jalawi Stadium.

KTKết thúc: Al-Qadisiyah FC 2-1 Al-Wasl FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 03:14 15/09/2026

Tâm điểm đối đầu giữa hai đại diện đang vào phom

Cuộc đối đầu giữa Al-Qadisiyah FC và Al-Wasl FC trên sân vận động Prince Saud bin Jalawi diễn ra trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ thi đấu rất cao. Cả hai câu lạc bộ bước vào trận cầu này với tinh thần hưng phấn cùng lối chơi đã dần vào guồng, hứa hẹn đem đến một màn so tài giàu tính chuyên môn.

Sự tự tin từ phong độ ổn định thời gian qua sẽ là điểm tựa lớn nhất để hai bên nhập cuộc chủ động. Những cuộc đối đầu giữa các tập thể cùng đạt trạng thái hưng phấn và cảm giác bóng tốt thường mang lại thế trận giằng co quyết liệt từ khu vực giữa sân.

Bối cảnh bảng xếp hạng và toan tính chuyên môn

Trên bảng xếp hạng, Al-Qadisiyah FC hiện nắm giữ vị trí thứ 4 với 0 điểm, trong khi Al-Wasl FC đứng ở vị trí thứ 7 với 0 điểm. Vị trí hiện tại tạo động lực lớn để cả hai nỗ lực tìm kiếm những điểm số quan trọng nhằm bứt phá.

Với lợi thế sân nhà Prince Saud bin Jalawi, Al-Qadisiyah FC có cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ thi đấu và tạo sức ép lên đối phương. Ngược lại, Al-Wasl FC với phong độ không hề kém cạnh sẽ là thử thách đáng gờm, đòi hỏi đội chủ nhà phải giữ sự tập trung tối đa ở khâu chuyển đổi trạng thái.

Chờ đợi sự bùng nổ trên sân Prince Saud bin Jalawi

Điểm chung lớn nhất của trận cầu lúc 01h15 ngày 15/09/2026 chính là phong độ cao mà cả Al-Qadisiyah FC lẫn Al-Wasl FC đang sở hữu. Khi đôi bên đều không có dấu hiệu chững lại về mặt lối chơi, sự thận trọng có thể được thay thế bằng những đợt tấn công ăn miếng trả miếng.

Nhìn chung, cuộc so tài này sẽ là thước đo bản lĩnh chiến thuật giữa hai đội bóng đang đạt trạng thái thi đấu tốt nhất. Sự sắc bén ở các tình huống then chốt sẽ đóng vai trò quyết định đến ưu thế của trận đấu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)