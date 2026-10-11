Hạ Al Taawon 3-0, Al Shabab bứt lên và đẩy đối thủ lún sâu nhóm cuối

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al Shabab 3-0 Al Taawon: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al Shabab3 - 0Al TaawonKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al Shabab tiếp đón Al Taawon.

12'Al Taawon nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút bóng lăn, Al Taawon đang chủ động cầm nhịp với tỷ lệ kiểm soát bóng đạt 56% so với 44% của Al Shabab. Dù vậy, thế trận diễn ra khá giằng co khi tổng số pha dứt điểm chia đều 1-1, trong đó Al Shabab sở hữu pha dứt điểm trúng đích duy nhất (1-0).

18'Abdullah Matuq mở tỷ số cho Al Shabab

Phút 18, Abdullah Matuq tỏa sáng kịp thời để ghi bàn đưa Al Shabab vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở tỷ số phản ánh đúng thế trận áp đảo của đội chủ nhà khi họ kiểm soát bóng tới 59% và liên tục gia tăng sức ép lên phần sân của Al Taawon.

24'Al Shabab chủ động áp đặt thế trận

Sau nửa đầu hiệp một, Al Shabab tiếp tục nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 55% - 45% cùng lợi thế dẫn 1-0. Đội chủ nhà tạo ra sức ép vượt trội trên mặt trận tấn công khi tung ra số pha dứt điểm áp đảo 5 - 2 (trúng đích 2 - 0), khiến Al Taawon gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

30'VAR can thiệp, Ali Al-Bulaihi nhận án phạt nặng hơn

Phút 30, công nghệ VAR vào cuộc can thiệp và trọng tài quyết định nâng mức phạt thẻ đối với Ali Al-Bulaihi bên phía Al Shabab. Dù đang dẫn 1-0 từ phút 18, bất lợi về kỷ luật này có thể đẩy đội chủ sân SHG Arena vào thế khó trong phần còn lại của trận đấu.

33'Ali Al-Bulaihi nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân

Bước ngoặt lớn xảy ra ở phút 33 khi Ali Al-Bulaihi của Al Shabab phải nhận thẻ đỏ sau khi công nghệ VAR can thiệp từ phút 30. Dù đang dẫn 1-0 trên sân SHG Arena, đội chủ nhà sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trong thời gian còn lại khi chỉ còn thi đấu với 10 người.

36'Al Shabab áp đảo thế trận

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Al Shabab tiếp tục duy trì sự chủ động trên sân khi kiểm soát bóng 56% - 44% trước Al Taawon. Đội chủ nhà tạo ra áp lực vượt trội với 7 - 2 pha dứt điểm, trong đó có 3 - 0 cú sút trúng đích và đang hoàn toàn nắm giữ nhịp độ trận đấu.

37'Al Shabab điều chỉnh nhân sự sau biến cố thẻ đỏ

Phút 37, Al Shabab buộc phải có sự thay đổi người khi Mamadou Thierno Barry được tung vào sân thế chỗ Roger Martínez. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 nhưng phải thi đấu thiếu người sau thẻ đỏ của Ali Al-Bulaihi, buộc ban huấn luyện phải sớm đưa ra phương án tính toán lại đội hình.

43'Thẻ vàng cho Abdullah Matuq của Al Shabab

Phút 43, Abdullah Matuq bên phía Al Shabab phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đội nhà chỉ còn thi đấu với 10 người nhưng vẫn đang dẫn trước 1-0, các cầu thủ Al Shabab cần duy trì sự tỉnh táo để bảo toàn lợi thế trước Al Taawon.

45+1'Faris Al-Ghamdi nhận thẻ vàng cảnh cáo

Ở phút bù giờ 45+1', Faris Al-Ghamdi của Al Taawon phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Dù đang bị Al Shabab dẫn 1-0, Al Taawon vẫn chưa thể tạo ra sự đột biến nào khi số pha dứt điểm trúng đích của họ trong hiệp một vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

45+6'Ricardo Mathias nhân đôi cách biệt cho Al Shabab

Phút 45+6, dù chơi thiếu người, Ricardo Mathias vẫn tỏa sáng mang về bàn thắng quý như vàng giúp Al Shabab vươn lên dẫn Al Taawon với tỷ số 2-0. Pha lập công ngay trước giờ nghỉ giúp đội chủ sân SHG Arena có lợi thế cực lớn bất chấp bất lợi về quân số trên sân.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

47'VAR can thiệp hủy phạt đền của Hamdallah

Phút 47, cơ hội rút ngắn cách biệt trôi qua với Al Taawon khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối quả phạt đền dành cho Abderrazak Hamdallah. Quyết định này giúp Al Shabab bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-0 trên sân SHG Arena.

49'Thẻ vàng cho Marin Plamenov Petkov

Phút 49, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Marin Plamenov·Petkov bên phía Al Taawon sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-0, sự nóng vội tiếp tục khiến đội khách gặp thêm nhiều bất lợi.

49'Al Shabab duy trì hiệu quả vượt trội

Bước sang phút 49, Al Taawon nỗ lực dâng cao với tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn 43% - 57%, nhưng Al Shabab mới là đội kiểm soát tốt tình hình khi đang dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà tạo ra sự khác biệt lớn nhờ khả năng dứt điểm vượt trội 10 - 7, trong đó có tới 5 - 0 về số lần trúng đích.

57'Al Taawon làm mới tuyến giữa tìm bàn gỡ

Phút 57, Al Taawon tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Rakan Al Tulayhi được tung vào sân thế chỗ Nedim Bajrami. Đang bị dẫn trước 0-2 dù chơi hơn người, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng cải thiện hiệu quả tấn công.

57'Al Taawon làm mới hàng công

Phút 57, Al Taawon có sự điều chỉnh nhân sự khi Younes El Bahraoui được tung vào sân thế chỗ Parfait Guiagon. Đang bị dẫn 0-2 dù chơi hơn người từ hiệp một, đội khách rất cần làn gió mới để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt.

61'Al Shabab duy trì hiệu quả vượt trội

Bước sang phút 61, dù để Al Taawon áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 38% - 62%, Al Shabab vẫn bảo toàn vững chắc lợi thế dẫn trước 2-0. Đội chủ nhà cho thấy sự sắc bén vượt trội ở khâu dứt điểm với 11 - 8 pha bắn phá, đặc biệt là tỷ lệ trúng đích tuyệt đối 5 - 0 khiến đối thủ hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ.

63'Al Shabab làm mới nhân sự trên sân

Phút 63, Al Shabab tiến hành thay người khi Abdullah Ahmed Musa Al Hawsawi được tung vào sân để thế chỗ cho Abdullah Matuq. Đội chủ nhà chủ động đưa ra phương án điều chỉnh nhằm duy trì sự an toàn cho thế trận đang dẫn 2-0.

64'Al Shabab điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 64, Al Shabab tiến hành thay người khi rút Sultan Al-Anzi rời sân để nhường chỗ cho Dhari Sayyar Al Anazi. Đang dẫn trước 2-0 nhưng phải chơi thiếu người từ hiệp một, đội chủ nhà cần thêm sự tươi mới và chắc chắn để bảo toàn lợi thế trước Al Taawon.

66'VAR can thiệp, Ashraf El Mahdioui nhận án phạt nặng hơn

Phút 66, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định nâng mức phạt đối với Ashraf El Mahdioui của Al Taawon. Tình huống can thiệp này khiến hy vọng lật ngược thế cờ của đội khách càng trở nên mong manh trong bối cảnh họ đang bị Al Shabab dẫn 2-0.

67'Ashraf El Mahdioui nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi

Phút 67, sau tình huống can thiệp của VAR, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Ashraf El Mahdioui (Al Taawon) vì pha phạm lỗi. Đang bị dẫn 0-2 dù chơi hơn người, đội khách ngày càng cho thấy dấu hiệu nóng vội và bế tắc trong khâu triển khai bóng.

68'Al Taawon tăng cường nhân sự nhằm tìm bàn gỡ

Phút 68, bên phía Al Taawon có sự điều chỉnh nhân sự khi Mohammed Al Saedi được tung vào sân thay thế cho Ibrahim Mohannashi. Đang bị dẫn 0-2 dù chơi hơn người từ phút 33, đội khách buộc phải làm mới đội hình với hy vọng cải thiện hiệu quả tấn công trong phần còn lại của trận đấu.

68'Al Taawon làm mới đội hình giữa thế trận bế tắc

Phút 68, Al Taawon tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Faris Al-Ghamdi ra nghỉ để nhường chỗ cho Abdulrahman Hendi. Đang bị dẫn 0-2 dù chơi hơn người, đội khách buộc phải làm mới các phương án tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

70'Abderrazak Hamdallah nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

Phút 70, tiền đạo Abderrazak Hamdallah bên phía Al Taawon phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống tranh cãi trên sân. Sự ức chế tâm lý ngày càng lộ rõ khi đội bóng của anh vẫn đang bị dẫn 0-2 dù thi đấu hơn người từ hiệp một.

70'Yacine Adli nhận thẻ vàng vì lỗi tranh cãi

Phút 70, tiền vệ Yacine Adli bên phía Al Shabab phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống tranh cãi trên sân. Sức nóng của trận đấu đang tăng cao khi hai đội liên tiếp có các pha va chạm gay gắt, dù Al Shabab vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 2-0.

73'Al Shabab duy trì hiệu quả vượt trội

Bước sang phút 73, Al Taawon cầm bóng áp đảo tới 63% nhưng hoàn toàn bế tắc trong khâu tìm kiếm bàn thắng khi mới có 1 lần dứt điểm trúng đích. Ngược lại, Al Shabab chơi rình rập đầy hiệu quả, bảo toàn cách biệt 2-0 nhờ việc tung ra 12 cú sút với 5 lần trúng đích.

78'Zinéddine Belaïd nhận thẻ vàng

Phút 78, đến lượt Zinéddine Belaïd bên phía Al Taawon phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trong bối cảnh đang bị Al Shabab dẫn 2-0, sự nóng vội tiếp tục khiến đội khách nhận thêm những chiếc thẻ phạt không đáng có.

80'Al Taawon làm mới nhân sự tìm hy vọng

Phút 80, Al Taawon thực hiện sự thay đổi trên sân khi Mohammed Al-Aqel được tung vào thay cho Mohammed Al-Kuwaykibi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-2 dù chơi hơn người, đội khách cần luồng sinh khí mới để nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ ở những phút cuối.

85'Yannick Carrasco nới rộng cách biệt lên 3-0

Phút 85, nhận đường kiến tạo từ Ricardo Mathias, Yannick Carrasco dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-0 cho Al Shabab. Bàn thắng muộn này gần như dập tắt mọi hy vọng của Al Taawon dù đội khách có lợi thế chơi hơn người từ hiệp một.

85'Al Shabab duy trì cách biệt an toàn

Bước sang phút 85, Al Taawon nỗ lực kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 34% - 66% nhằm tìm kiếm bàn gỡ, song sự hiệu quả lại hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà. Dù hai bên cùng tạo ra số pha dứt điểm ngang ngửa 12 - 12, Al Shabab tỏ ra sắc bén hơn hẳn với số cú sút trúng đích áp đảo 5 - 1 để củng cố vững chắc lợi thế dẫn trước 3-0.

88'Al Shabab rút Ricardo Mathias ra nghỉ

Phút 88, Al Shabab tiến hành điều chỉnh nhân sự khi rút Ricardo Mathias ra nghỉ và đưa Awad Haidar Amer Al Nashri vào sân. Khi đã nắm chắc cách biệt dẫn 3-0 dù chơi thiếu người, đội chủ nhà chủ động làm chậm nhịp độ để bảo toàn chiến thắng trong những phút cuối.

88'Al Shabab rút Yacine Adli rời sân

Phút 88, Al Shabab thực hiện quyền thay người khi Ali Al-Asmari được tung vào sân thế chỗ Yacine Adli. Với việc đang dẫn trước 3-0 dù chơi thiếu người từ hiệp một, đội chủ nhà chủ động đưa ra điều chỉnh nhằm giữ vững chiến thắng trong những phút cuối.

KTKết thúc: Al Shabab 3-0 Al Taawon

Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:02 12/10/2026

Al Shabab sẽ có cuộc tiếp đón Al Taawon trên sân vận động SHG Arena vào lúc 01:00 ngày 12/10/2026. Cả hai đội bóng bước vào màn so tài này với chung một áp lực nặng nề: giải tỏa cơn khát chiến thắng sau chuỗi ngày thi đấu sa sút.

Tình cảnh bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, cả Al Shabab lẫn Al Taawon đều chưa thể tạo ra sự an tâm cho người hâm mộ. Đội chủ nhà Al Shabab hiện đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm có được. Trong khi đó, Al Taawon xếp ngay phía dưới ở vị trí thứ 16 với 3 điểm.

Khoảng cách giữa hai câu lạc bộ hiện tại chỉ là vỏn vẹn 1 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả của cuộc đọ sức tại SHG Arena sẽ tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai bên trên bảng xếp hạng. Sự chênh lệch sít sao về điểm số hứa hẹn biến 90 phút sắp tới trở thành màn tranh chấp quyết liệt.

Nỗi lo phong độ của Al Shabab và Al Taawon

Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, Al Shabab đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ chiến thắng nào, với thành tích hòa 3 trận và thua 2 trận. Dù kiếm được những điểm số từ các kết quả hòa, việc đánh rơi điểm số liên tục khiến Al Shabab dậm chân ở nhóm dưới.

Ở bên kia chiến tuyến, tình hình của Al Taawon thậm chí còn ảm đạm hơn. Đại diện đội khách chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra quân gần nhất. Việc để thua nhiều hơn hòa trong giai đoạn này phản ánh sự chệch choạc rõ rệt trong lối chơi lẫn khả năng duy trì sự tập trung của toàn đội.

Thế trận giằng co vì mục tiêu tìm lại niềm tin

Cả hai câu lạc bộ đều đang đối diện với vấn đề lớn về mặt hiệu quả thi đấu. Khi chuỗi trận không thắng kéo dài, sự tự tin của các cầu thủ là điều bị ảnh hưởng rõ rệt nhất. Lợi thế sân nhà SHG Arena sẽ là điểm tựa quan trọng để Al Shabab cố gắng chủ động kiểm soát nhịp độ và tìm kiếm bước ngoặt.

Tuy nhiên, Al Taawon chắc chắn không muốn tiếp tục lún sâu với chuỗi kết quả nghèo nàn. Việc đứng ở vị trí thứ 16 buộc đội khách phải nhập cuộc với tâm thế thận trọng tối đa, ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm sơ hở từ đối phương. Với tính chất thực dụng và áp lực phải có điểm của đôi bên, một thế trận chặt chẽ và nặng tính thăm dò là kịch bản rất dễ xảy ra.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)