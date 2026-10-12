Hạ Al-Gharafa ngay trên sân khách, Esteghlal FC chen chân vào tốp đầu

📊 Xem thống kê chi tiết trận Al-Gharafa 1-2 Esteghlal FC: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Al-Gharafa1 - 2Esteghlal FCKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Al-Gharafa tiếp đón Esteghlal FC.

13'Esteghlal FC chủ động kiểm soát bóng

Sau gần 15 phút thi đấu, Esteghlal FC đang là đội nắm thế chủ động trên sân với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội 61% so với 39% của Al-Gharafa. Đội khách cũng đã kiếm về quả phạt góc đầu tiên (tỷ số phạt góc 0 - 1), tuy nhiên thế bế tắc vẫn chưa được khai thông khi tỷ số vẫn giữ nguyên 0-0.

25'Esteghlal FC cầm bóng áp đảo nhưng bế tắc

Nửa đầu hiệp một trôi qua với sự chủ động thuộc về Esteghlal FC khi họ kiểm soát bóng tới 32% - 68%. Dù vậy, thế trận giằng co và thiếu đột biến khiến cả hai đội mới chỉ có dứt điểm 1 - 1 và chưa bên nào có cú sút trúng đích (0 - 0).

32'Esteghlal FC thay người sớm ngay hiệp một

Phút 32, Esteghlal FC quyết định có sự điều chỉnh nhân sự từ sớm khi rút Amirmohammad Razaghinia ra nghỉ để nhường chỗ cho Jasir Asani. Đội khách đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng trận đấu vẫn giằng co với tỷ số 0-0 trên sân Thani bin Jassim Stadium.

37'Jasir Asani mở tỷ số cho Esteghlal FC

Phút 37, Jasir Asani tỏa sáng mang về bàn thắng khai thông bế tắc cho Esteghlal FC, đưa đội khách vươn lên dẫn trước 0-1. Pha lập công chuẩn xác đã chuyển hóa thế trận kiểm soát bóng nhỉnh hơn của đại diện Iran thành lợi thế dẫn bàn ngay trên sân Thani bin Jassim Stadium.

38'Esteghlal FC duy trì thế trận chặt chẽ

Tiến về những phút cuối hiệp một, Esteghlal FC vẫn đang nắm lợi thế dẫn 0-1 và chủ động cầm bóng nhỉnh hơn với tỷ lệ 44% - 56%. Trận đấu diễn ra giằng co với nhiều pha tranh chấp khi Al-Gharafa đã phạm lỗi 6 - 2, trong khi cơ hội thực sự vẫn rất khan hiếm với tổng số cú sút trúng đích của hai đội là 0 - 0.

44'Thẻ vàng cho Jaloliddin Masharipov

Phút 44, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Jaloliddin Masharipov của Esteghlal FC sau một pha phạm lỗi. Đội khách vẫn đang tạm dẫn 0-1 nhưng cần thận trọng để duy trì lợi thế trước giờ nghỉ.

45'Al-Gharafa điều chỉnh nhân sự cuối hiệp một

Phút 45, Al-Gharafa thực hiện sự thay đổi người khi Hassan Aladin được tung vào sân thế chỗ Dame Traore. Trong bối cảnh đang bị Esteghlal FC dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà, ban huấn luyện đội bóng Qatar buộc phải có những toan tính nhằm cải thiện thế trận.

45+4'Roozbeh Cheshmi nhận thẻ vàng cuối hiệp một

Phút 45+4', Roozbeh Cheshmi bên phía Esteghlal FC phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 0-1 nhưng sẽ phải thận trọng hơn khi các trụ cột bắt đầu dính thẻ phạt.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Ferjani Sassi gỡ hòa 1-1 cho Al-Gharafa

Ngay đầu hiệp hai ở phút 48, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Seydou Sano, Ferjani Sassi đã dứt điểm chính xác đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bàn thắng quan trọng giúp Al-Gharafa lấy lại tinh thần và thắp sáng hy vọng giành điểm trên sân nhà Thani bin Jassim Stadium.

51'Al-Gharafa tích cực bắn phá đầu hiệp hai

Bước sang phút 51, trận đấu tiếp tục duy trì thế giằng co với tỷ số hòa 1-1. Dù để Esteghlal FC nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng (46% - 54%), Al-Gharafa lại cho thấy sự chủ động và sắc bén hơn ở khâu hãm thành khi dẫn đối thủ về số cú dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 2).

53'Esteghlal FC điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 53, Esteghlal FC quyết định làm mới đội hình khi rút Jaloliddin Masharipov ra nghỉ và tung Alireza Koushki vào sân. Sau khi bị Al-Gharafa gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp hai, đội khách cần thêm những phương án tươi mới để tìm lại lợi thế dẫn bàn.

60'Hossein Goudarzi đưa Esteghlal FC tái lập thế dẫn bàn

Phút 60, Hossein Goudarzi tỏa sáng kịp thời để nâng tỷ số lên 1-2 cho Esteghlal FC. Bàn thắng quan trọng này giúp đại diện Iran nhanh chóng giành lại lợi thế dẫn trước ngay trên sân Thani bin Jassim Stadium sau khi bị đối thủ gỡ hòa đầu hiệp hai.

63'Esteghlal FC kiểm soát thế trận

Bước sang phút 63, Esteghlal FC vẫn đang nắm thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 41% - 59% nhằm bảo toàn lợi thế dẫn 1-2. Dù cầm bóng ít hơn, Al-Gharafa đang nỗ lực vùng lên tìm bàn gỡ và nhỉnh hơn về số pha dứt điểm với 9 - 7 (trúng đích 4 - 3).

64'Al-Gharafa làm mới hàng công

Phút 64, Al-Gharafa thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Amro Surag được tung vào sân thay thế cho Frank Magri. Đội chủ nhà cần thêm luồng gió mới để tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị dẫn 1-2.

67'Esteghlal FC điều chỉnh nhân sự trên hàng công

Phút 67, Esteghlal FC thực hiện sự thay đổi người khi Mohammadhossein Eslami được tung vào sân thế chỗ Jasir Asani. Đội khách đang tạm dẫn 1-2 và sự điều chỉnh này có thể nhằm làm mới sức tấn công cũng như duy trì lợi thế dẫn bàn.

75'Al-Gharafa tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 75, Al-Gharafa quyết định làm mới đội hình khi tung Florinel Coman vào sân thay thế cho Seydou Sano. Đang bị dẫn trước 1-2, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm đột biến trên mặt trận tấn công nhằm nuôi hy vọng giành điểm số đầu tiên.

75'Al-Gharafa tung Mason Holgate vào sân

Phút 75, Al-Gharafa thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Mason Holgate được tung vào sân thế chỗ Abdulrahman Al-Rashidi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-2 trên sân Thani bin Jassim Stadium, đội chủ nhà cần làm mới đội hình để tìm kiếm bàn gỡ ở những phút thi đấu còn lại.

75'Al-Gharafa nỗ lực dồn ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 75, Al-Gharafa dù đang bị dẫn 1-2 nhưng vẫn miệt mài đẩy cao đội hình tấn công và vượt trội về số pha dứt điểm với 11-8 (trúng đích 4-3). Tuy nhiên, Esteghlal FC vẫn duy trì quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn với thời lượng 58% so với 42% của đối thủ để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

80'Al-Gharafa làm mới hàng công tìm bàn gỡ

Phút 80, Al-Gharafa thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi Amjed Nasar Mohamed được tung vào sân thay cho Yacine Brahimi. Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-2 ngay trên sân nhà, đội bóng Qatar cần thêm sự đột biến ở những phút cuối để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ.

82'Thẻ vàng cho Esmaeil Gholizadeh bên phía Esteghlal FC

Phút 82, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Esmaeil Gholizadeh sau một pha phạm lỗi. Đội khách Esteghlal FC đang phải nhận thêm án phạt trong nỗ lực bảo toàn cách biệt mong manh khi tỷ số đang là 1-2 trên sân Thani bin Jassim Stadium.

87'Al-Gharafa dồn ép tìm bàn gỡ

Tiến về những phút cuối trận, Al-Gharafa nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ và áp đảo hoàn toàn về số pha hãm thành với 14 - 9 cú dứt điểm (trúng đích 6 - 3). Dù vậy, Esteghlal FC với thời lượng cầm bóng 58% cùng sự chắc chắn của thủ môn có 5 lần cứu thua vẫn đang đứng vững để bảo toàn cách biệt 1-2.

KTKết thúc: Al-Gharafa 1-2 Esteghlal FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:19 13/10/2026

Esteghlal FC bước vào trận gặp Al-Gharafa với một lợi thế rõ rệt: đội khách đang đứng thứ 2 bảng xếp hạng với 3 điểm và vẫn còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Ở chiều ngược lại, Al-Gharafa đứng thứ 12 và chưa có điểm nào. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 13/10/2026 trên sân Thani bin Jassim Stadium.

Esteghlal FC giữ nhịp ổn định

Phong độ gần đây là điểm tựa lớn nhất của Esteghlal FC. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 3 trận và chưa nếm mùi thất bại. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành chắc chắn, hiếm khi để đối thủ tìm ra kẽ hở.

Đáng chú ý, Esteghlal FC không phải đội thiên về những chiến thắng cách biệt, bởi họ hòa nhiều hơn thắng. Tuy nhiên, việc duy trì được sự bền bỉ ấy giúp đội bóng giữ vị trí thứ 2 và đặt mục tiêu bám sát ngôi đầu.

Al-Gharafa chưa tìm lại sự ổn định

Trái ngược với đối thủ, Al-Gharafa đang có chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc bằng thất bại.

Hiện Al-Gharafa đứng thứ 12 với 0 điểm. Chơi trên sân nhà, đội bóng cần nhanh chóng chấm dứt mạch kết quả kém để không bị bỏ lại quá xa ở phía sau.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về đội khách

Ở lần gặp nhau gần nhất, Esteghlal FC giành chiến thắng, còn Al-Gharafa không có trận thắng hay hòa nào. Một cuộc chạm trán chưa đủ để kết luận về xu hướng lâu dài. Dù vậy, kết quả này cộng với phong độ hiện tại cho thấy Esteghlal FC có thêm cơ sở để tự tin.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Esteghlal FC, bài toán là giữ vững sự chắc chắn đã giúp họ bất bại 5 trận liền và tận dụng cơ hội để áp sát nhóm đầu bảng. Chỉ cần duy trì kỷ luật, đội khách hoàn toàn có thể biến lợi thế phong độ thành điểm số.

Với Al-Gharafa, thách thức nằm ở việc cải thiện khả năng hạn chế sai sót sau chuỗi trận thua nhiều hơn thắng. Nếu sớm có bàn thắng mở tỷ số trên sân nhà, đội chủ nhà có thể làm khó một Esteghlal FC vốn quen với những trận đấu chặt chẽ.

Nhận định

Nhìn chung, cán cân phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng nghiêng về Esteghlal FC. Đội khách bất bại 5 trận gần nhất, đứng thứ 2 và từng thắng ở lần gặp gần nhất. Al-Gharafa có lợi thế sân nhà nhưng đang gặp nhiều khó khăn về kết quả. Esteghlal FC vì vậy được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)